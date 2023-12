Où voyager en 2024 : Les meilleurs endroits à visiter

Le tourisme international a atteint environ 90 % des niveaux d'avant la pandémie en 2023, et les États-Unis ont délivré un nombre record de passeports. Et si vous avez visité une destination populaire au cours de l'été, vous direz probablement qu'elle était plus fréquentée que jamais.

Il est donc peut-être temps de s'intéresser à des lieux encore largement méconnus, ou séduisants hors saison, ou encore souvent négligés au profit de leurs premières villes ou de leurs voisins plus importants. Il est peut-être temps de se tourner vers des endroits qui facilitent la visite des touristes et qui s'efforcent d'encourager un tourisme durable.

C'est dans cette optique que CNN Travel a sélectionné 24 lieux à prendre en compte dans vos projets pour 2024 :

Sumba, Indonésie

L'île indonésienne de Sumba est idéale pour ceux qui recherchent une destination balnéaire qui accorde la priorité à la conscience communautaire et à la durabilité.

Avec ses villages isolés, ses forêts vierges, ses rituels anciens et ses vagues de surf de classe mondiale, Sumba est l'antidote parfait aux foules de Bali, qui se trouve à seulement une heure de vol. Elle n'est peut-être pas encore internationalement connue, mais cela ne veut pas dire qu'elle est petite. Sumba s'étend sur plus de 10 000 kilomètres carrés, soit deux fois la taille de Bali.

C'est le complexe hôtelier Nihi Sumba qui a mis cette île dans le collimateur des amateurs de luxe lors de son ouverture en 2012. Plus d'une décennie plus tard, Sumba a accueilli plusieurs nouveaux éco-stores de luxe. Il s'agit notamment de The Sanubari, une série de villas en bord de mer qui a ouvert ses portes en 2022, et de Cap Karoso, situé dans le sud-ouest de l'île. -Karla Cripps

Tartu, Estonie

Se blottir. Tartu, dans le sud de l'Estonie, a été désignée capitale européenne de la culture pour 2024 . L'une des curiosités les plus célèbres de cette ville universitaire est sa statue représentant deux étudiants enlacés dans une étreinte passionnée, mais ici, dans la "ville des bonnes pensées", l'amour est plus noble que charnel.

Tartu est réputée pour être le centre intellectuel de l'Estonie, abritant sa plus ancienne université ainsi que l'incontournable musée national estonien et l'impressionnant centre scientifique AHHAA, le plus grand musée scientifique des pays baltes.

La vieille ville est l'endroit idéal pour s'installer, mais juste au nord du centre-ville, sur les rives de la rivière Emajõgi, Supilinn ("la ville de la soupe") mérite également une visite. Ce quartier historique rempli de jolies maisons en bois était autrefois un bidonville, mais il est en train de devenir l'une des adresses les plus prisées de la ville. -Maureen O'Hare

La côte turque de la mer Noire

Bien moins connue que les stations balnéaires de la côte turquoise qui attirent les yachts, la région de la mer Noire, également connue sous le nom de Karadeniz, offre un aspect très différent du pays. Moins touristique et bénéficiant d'un climat plus frais et plus humide qui produit des paysages verdoyants et un délicieux thé noir, la région compte des villes et des villages historiques, ainsi que des plages et des activités génératrices d'adrénaline.

En été, c'est une échappée rafraîchissante par rapport aux régions les plus étouffantes de la Turquie. Les visiteurs peuvent explorer des rues anciennes qui résonnent encore du bruit des marteaux de forgerons à Safranbolu, profiter de la vie balnéaire à Amasra et grimper jusqu'à l'un des plus anciens monastères du monde, accroché à une falaise à Sumela.

Les amateurs de sensations fortes pourront faire du rafting et, lorsque l'hiver apporte d'importantes chutes de neige, les montagnes du Kaçkar, à l'est de la région, se transforment en paradis de l'héliski. -Barry Neild

Tainan, Taïwan

Tainan, qui fêtera son 400e anniversaire en 2024, est devenue un point névralgique de Taïwan sur la scène internationale. Cette ville méridionale a dépassé la capitale, Taipei, et affiche depuis deux ans le taux d'occupation hôtelière le plus élevé de Taïwan.

Qu'est-ce qui la rend si spéciale ? Tainan est considérée comme la capitale de la cuisine de rue de Taïwan et est appréciée pour ses soupes de bœuf et ses omelettes aux huîtres, ses paysages naturels d'un autre monde (allez voir le Tsao Shan Moon World), ses couchers de soleil pittoresques sur les fermes de sel, ses vieux temples colorés et ses nouveaux musées branchés.

Elle a également été classée parmi les 10 premières destinations de tourisme durable en 2023 par Booking.com. -Maggie Hiufu Wong

Nord-ouest du Michigan

Le lac Michigan, rafraîchissant et non salé, attire des bateaux remplis de touristes en été, mais le littoral, les villes pittoresques et la campagne vallonnée du nord-ouest du Michigan ont beaucoup à offrir tout au long de l'année. Sur la baie de Grand Traverse, Traverse City constitue un excellent point de départ pour explorer les vignobles des péninsules d'Old Mission et de Leelanau ou pour cueillir des cerises ou des pommes en saison. En automne, le feuillage est prêt à être admiré, suivi de la neige en hiver.

Depuis Traverse City, la route panoramique M-22 remonte la péninsule de Leelanau et redescend en passant par Leland, qui abrite un village de pêcheurs historique et une collection de boutiques et de galeries intéressantes. Glen Arbor est une autre ville à visiter sur le chemin du Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, où, depuis la M-109, une randonnée de 3,5 miles sur d'immenses dunes jusqu'au Grand Lac et retour prépare les randonneurs les plus endurants à un délicieux dîner.

Farm Club, une ferme-restaurant hybride située à sept miles du centre-ville de Traverse City, sert des plats magnifiquement préparés mettant en valeur les ingrédients de la région - dont beaucoup sont cultivés sur place - dans un espace minimaliste ressemblant à une grange et débordant sur l'extérieur. -Marnie Hunter

Piste cyclable Trans Dinarica, Balkans

Lancée en 2024, la piste cyclable Trans Dinarica sera la première et unique piste cyclable à relier les huit pays des Balkans occidentaux. Cette piste de 100 étapes est conçue pour les cyclistes de tous niveaux et ses 4 000 kilomètres sont constitués de routes asphaltées tranquilles, de sentiers forestiers et de pistes cyclables.

Les cyclistes peuvent profiter des côtes spectaculaires de l'Albanie et de la Croatie, des parcs nationaux du Kosovo, des montagnes escarpées et des forêts luxuriantes du Monténégro, ainsi que des rivières étincelantes de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord et de Serbie.

Les cyclistes peuvent obtenir plus d'informations et s'inscrire pour recevoir les mises à jour des itinéraires, les cartes, les hébergements et les services sur le site transdinarica.com. -MO

Culebra, Porto Rico

Porto Rico est vaste et constitue une île idéale pour s'évader. Mais qu'en est-il si vous voulez vous évader de votre île ? C'est là qu'intervient la petite Culebra. Située à environ 32 kilomètres de la côte est de Porto Rico, elle se trouve à l'écart de la vie nocturne bruyante et imbibée de rhum de San Juan.

Ici, l'accent est mis sur les activités de plein air et la détente. Ne manquez pas de jeter un coup d'œil à la plage de Flamenco, qui s'étend sur près d'un kilomètre autour d'une baie abritée. Les vagues y sont rares, ce qui en fait un endroit idéal pour la plongée avec tuba et la natation. Un char d'assaut graffité, vestige de l'armée américaine, offre une belle occasion de se faire photographier.

Une grande partie de l'île est un refuge naturel, et vous pouvez également faire de la randonnée, de la plongée avec masque et tuba, de la plongée sous-marine, du kayak et de la pêche. Faites une excursion d'une journée ou restez sur place et faites-en votre destination principale. -Forrest Brown

Angola

Ce pays d'Afrique australe s'efforce de faire une percée sur la scène touristique, ayant récemment mis en place un visa électronique de tourisme à approbation rapide. Même si les grandes infrastructures touristiques ne sont pas encore au point, c'est l'occasion d'explorer un pays qui n'est pas encore dans le collimateur des voyageurs.

La capitale, Luanda, a la réputation d'être une ville festive et coûteuse, mais dans les grands espaces, l'Angola offre des paysages et des trésors culturels qui ne manqueront pas de vous surprendre. Lubango, la deuxième ville du pays, offre une architecture coloniale portugaise, une impressionnante statue du Christ Roi au sommet d'une colline de style Rio et l'accès à la trouée de Tundavala, un plongeon vertigineux entre des plateaux plus frais et des plaines poussiéreuses aux couleurs chatoyantes.

À voir également : les spectaculaires chutes de Calendula, larges de 396 mètres, et les paradis du surf de la côte atlantique, tels que Barra do Kwanza et Cabo Ledo. -BN

Saint John, Nouveau-Brunswick, Canada

À ne pas confondre avec St. John's, la capitale de Terre-Neuve, Saint John est la capitale du Nouveau-Brunswick, également sur la côte est du Canada. Cette charmante petite ville est un excellent point de départ pour profiter de la baie de Fundy, célèbre pour ses marées les plus hautes du monde.

La ville elle-même regorge d'architecture historique, notamment le Saint John City Market, un lieu historique national du Canada. Construit de 1874 à 1876, il regorge de boutiques et de lieux de restauration. Le Saint John Arts Centre se trouve à cinq minutes de marche. Situé dans le bâtiment historique Carnegie de la ville, c'est la seule ancienne bibliothèque Carnegie de l'est du Canada.

Pour ce qui est de l'hébergement, on trouve des chalets en bord de mer, des hôtels, des motels, des terrains de camping, des auberges historiques et des chambres d'hôtes. La nourriture y est aussi excellente que ce que l'on peut attendre d'une ville maritime du Canada, avec un large éventail allant des repas bon marché aux restaurants raffinés. -KC

Corée du Sud

Avec la nouvelle que "Squid Game" - toujours la série la plus regardée sur Netflix - va revenir avec une nouvelle saison en 2024, il est temps une fois de plus d'embrasser la vague K.

Heureusement, il est plus facile que jamais de se rendre dans le pays. Dans le cadre de sa campagne "Visit Korea Year", le gouvernement dispense les voyageurs de 22 pays de l'obligation d'obtenir le K-ETA, le visa électronique pour la Corée du Sud, jusqu'à la fin de l'année 2024.

La Corée du Sud est un pays qui a vraiment tout pour plaire. Après avoir exploré des villes futuristes comme Séoul et Busan, le côté culturel et historique de la Corée ancienne vous attend à Andong, surnommé "l'esprit de la Corée du Sud", ou dans les sept cimetières de l'ancien Gaya Tumuli, nouvellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. -MHW

L'Albanie

Située sur la côte adriatique, entre la Grèce et le Monténégro, il est étonnant que l'Albanie n'ait pas été plus populaire en tant que destination balnéaire auparavant. En 2023, un nombre record d'Italiens ont traversé l'Adriatique pour des vacances d'été à prix cassés.

En 2024, un nouvel aéroport ouvrira ses portes à Vlorë, sur la côte, ce qui facilitera les déplacements vers la plage. Mais l'Albanie ne se résume pas à sa côte. Le pays possède une riche culture, notamment chrétienne et musulmane, avec des centres historiques dans des villes comme Berat et Gjirokastër, ainsi que des paysages de montagne à couper le souffle (Theth est le plus populaire).

En 2023, l'Albanie s'est dotée du premier parc national fluvial sauvage d'Europe, autour de la rivière Vjosa (270 km). Pour sortir des sentiers battus, réservez un circuit en voiture avec Drive Albania. -Julia Buckley

Le Chili

S'étendant sur près de 2 700 miles, le Chili, long et mince, offre un peu de tout pour tout le monde. Dans le nord, des paysages spectaculaires simulent Mars sur Terre dans le désert d'Atacama, où l'hôtel Our Habitas Atacama, qui compte 51 chambres, met l'accent sur la durabilité. Ce nouvel hôtel s'inscrit parfaitement dans le cadre de la "première destination verte du monde", titre que le Chili vient de remporter aux World Travel Awards pour la deuxième année consécutive.

Le monde naturel fait de son mieux dans tout le pays : Des milliers de kilomètres de côte pacifique à l'ouest, les Andes imposantes à l'est et les lacs, les volcans et la Patagonie sauvage au sud.

Des pistes de ski de classe mondiale en juillet et en août - une pause bienvenue par rapport à l'hémisphère nord étouffant - se trouvent à deux heures ou moins de la capitale, Santiago. Et le nouveau Parque Nacional Glaciares de haute altitude, situé près de la ville, protège les terres de la région la plus peuplée du pays et historiquement peu protégée. -MH

Îles Abrolhos, Australie occidentale

Chaque année, le feuilleton de la Grande Barrière de Corail connaît un nouvel épisode : sera-t-elle retirée de la liste de l'UNESCO ? La repousse du corail s'est-elle bien déroulée cette saison ?

Pour les touristes qui préfèrent ne pas se mêler de la situation, il existe un autre moyen de découvrir une partie de la splendide richesse sous-marine de l'Australie. À 80,5 kilomètres des côtes de l'Australie occidentale, les îles Abrolhos, moins connues, abritent certaines des plus belles parties de la côte corallienne du pays, au-dessus et au-dessous de l'eau.

Les baleines à bosse passent par là pendant l'hiver de l'hémisphère sud, et les voyageurs chanceux peuvent apercevoir des lions de mer australiens. Il n'y a pas d'hôtel sur les îles, les visiteurs intrépides peuvent donc passer la nuit dans la ville de Geraldton ou payer un bateau de croisière, qui permet d'observer de brillants couchers de soleil sur l'océan Indien et de faire de la plongée au petit matin, lorsque les poissons sont les plus actifs. -Lilit Marcus

Macédoine, Grèce

Athènes et les îles sont de plus en plus fréquentées chaque année, mais dans le nord de la Grèce, la région de Macédoine est relativement épargnée par le surtourisme. Pourtant, on y trouve tout ce que les visiteurs viennent voir ailleurs en Grèce : des sites archéologiques, des villes riches en histoire et des plages à profusion.

C'était la terre d'Alexandre le Grand. Son père, Philippe II de Macédoine, est enterré à Vergina, où sa tombe a été transformée en un musée souterrain de classe mondiale présentant les découvertes. Dans les environs, on trouve des vestiges byzantins dans la ville de Veria, située au sommet d'une colline, et de superbes vignobles, comme Kir-Yianni, dans les collines vallonnées autour de Naousa.

Thessalonique, capitale de la région et deuxième ville de Grèce, est un centre gastronomique et un mélange d'époques architecturales et archéologiques. Près de la ville se trouvent les plages de sable de la Chalcidique ; vers la frontière avec la Thrace se trouvent des sites archéologiques tels que l'ancienne Philippes et la ville de Kavala, dont le passé ottoman transparaît dans chaque bâtiment. -JB

Panama

S'il est surtout connu pour la merveille d'ingénierie qu'est le canal de Panama, ce pays d'Amérique centrale est bien plus qu'une destination de transit.

Le Panama possède non seulement une capitale dynamique dont le vieux quartier historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi plus d'une douzaine de parcs nationaux, dont le Parque Nacional Volcán Barú, le point culminant du pays.

La ville de Panama est également la seule capitale mondiale à posséder une forêt tropicale dans son enceinte. Les visiteurs désireux d'approfondir leur connaissance du paysage culturel panaméen de manière durable peuvent réserver des aventures touristiques basées sur la communauté par l'intermédiaire d'un portail numérique appelé réseau SOSTUR, qui met en relation les voyageurs avec les communautés rurales et les entreprises touristiques. -Tamara Hardingham-Gill

Galice, Espagne

Des plages désertes bordées par l'océan Atlantique sauvage et encadrées par le paysage accidenté du parc national des Islas Atlánticas. Des fruits de mer qui mettent l'eau à la bouche. Et une ville historique à jamais liée au célèbre Camino de Santiago. Bienvenue en Galice, une région autonome située à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne.

La capitale régionale de la Galice, Saint-Jacques-de-Compostelle, est depuis longtemps sur la carte touristique grâce à son impressionnante cathédrale du XIIe siècle, point d'arrivée des centaines de milliers de marcheurs qui entreprennent chaque année le pèlerinage du Camino de Santiago . Mais même si vous n'aviez pas l'intention d'enfiler vos chaussures de marche, la ville animée de Santiago devrait être dans votre ligne de mire.

Pour des vues spectaculaires, rendez-vous à Cabo Fisterra, une péninsule rocheuse où se trouve le pittoresque phare de Finisterre. L'hôtel O Semáforo de Fisterra est l'ancienne résidence du phare. Les phares sont un peu le thème de la Galice - il y en a 19 au total, dont la Tour d'Hercule, protégée par l'UNESCO et datant d'un siècle, qui serait le plus ancien phare romain du monde encore en activité. -Rue Francesca

Les îles extérieures de Singapour

La cité-État de Singapour présente l'urbanisme dans toute sa splendeur : gratte-ciel biophiliques, super-arbres éclairés au néon et hôtels six étoiles se surpassent pour redéfinir le "luxe". Mais s'aventurer hors de la péninsule devient rapidement une option plus intéressante.

Singapour développe certaines de ses petites îles inhabitées en ne les développant pas. À quelques encablures en ferry du continent, l'île de Lazarus abrite désormais quelques minuscules maisons en bois reconstitué, alimentées par l'énergie solaire, qui peuvent être louées. Non loin de là, Sisters' Island ouvrira en 2024 le premier parc marin du pays, qui comprendra une écloserie de tortues de mer et une zone de protection des coraux.

John's Island est d'ores et déjà ouverte à la découverte. Un sentier de 1,7 mile met en valeur les plantes et les fleurs indigènes tout en mettant en lumière l'histoire colorée de l'île, qui a notamment servi de centre de quarantaine lors d'une épidémie de choléra. C'est un endroit idéal pour réfléchir à la vie après une pandémie. -L.M.

Mérida, Yucatán, Mexique

La péninsule du Yucatán est surtout connue pour ses plages tropicales, mais si vous vous aventurez à l'intérieur des terres, vous découvrirez une ville inattendue.

"Le caractère unique de Mérida provient d'un mélange d'héritage maya et colonial", explique David Casanova, qui tient une chaîne YouTube sur l'immobilier dans la capitale de l'État du Yucatán avec sa femme, Megan Sequeira Casanova. "L'enthousiasme de la ville commence par la diversité de sa cuisine et l'amabilité de ses habitants, et s'étend à son climat favorable tout au long de l'année.

En ville, le Paseo de Montejo est bordé de demeures historiques, de musées, de galeries d'art et de vendeurs locaux. Les Casanova vantent les mérites des hôtels de charme de la ville, dont Kuka y Naranjo. Pour les escapades à proximité, il y a la plage de Progreso (à moins d'une heure), les fascinantes ruines mayas et les grottes d'eau souterraines appelées cenotes.

Si vous êtes préoccupé par votre sécurité personnelle au Mexique, le département d'État américain considère les États du Yucatán et de Campache comme les deux plus sûrs au mois de décembre. -FB

Le Maroc

Le Maroc est depuis longtemps l'un des pays préférés des voyageurs grâce à la diversité de ses paysages et à son architecture spectaculaire. Il a su rebondir avec détermination après un tremblement de terre dévastateur en septembre dernier.

Si les visiteurs ont tendance à se rassembler dans des villes populaires comme Marrakech, Rabat et Fès, le pays ne manque pas d'endroits moins fréquentés mais tout aussi séduisants. Citons notamment Tétouan, la ville choisie pour accueillir le premier établissement Regis Hotels and Resorts Morocco, et la ville historique de Meknès, qui figure parmi les neuf sites du pays inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Maroc se révèle être un leader mondial en matière de tourisme durable, avec le lancement de diverses initiatives visant à stimuler la production d'énergie renouvelable. Le pays abrite également un certain nombre d'hôtels respectueux de l'environnement, dont la Kasbah du Toubkal, gérée par des Berbères et située au pied des spectaculaires montagnes du Haut Atlas. -THG

Les sources d'eau douce de Floride

Que diriez-vous de vous immerger dans une eau claire comme du gin, n'importe quel jour de l'année ? Vous pouvez le faire dans quelques-unes des 1 000 sources d'eau douce reconnues disséminées dans le nord et le centre de la Floride.

Ces piscines naturelles immaculées offrent des températures stables et une visibilité permettant de nager, de faire du tubing, de la plongée, d'observer la faune et la flore et bien plus encore. Voici quelques-unes des meilleures :

Wakulla Springs dispose d'une zone de baignade dans une eau à 21°C, et le parc de l'État propose une visite en bateau. La profondeur de l'évent est d'environ 56 mètres. Rainbow Springs est considérée comme l'une des plus belles de l'État. Ginnie Springs, un site privé, est réputé pour ses plongées et sa caverne. -FB

Texas Hill Country

Au cœur du Texas, le Hill Country possède ses propres sources naturelles. L'une d'entre elles, Krause Springs, à Spicewood, attire les visiteurs avec bien plus qu'une piscine alimentée par une source et un trou de baignade naturel : il y a aussi un jardin de papillons rempli de carillons éoliens magiques. Le Blue Bonnet Cafe, qui propose certaines des tartes à la crème les plus divines du monde, se trouve à Marble Falls, à une courte distance en voiture.

Les visiteurs trouveront également des collines ondulantes et des sentiers de randonnée, des rivières sinueuses, des vignobles, des barbecues, des salles de musique et de danse, ainsi qu'une explosion de fleurs sauvages en mars et en avril. En 2024, le mois d'avril apportera également un spectacle céleste à Hill Country : l'éclipse solaire totale du 8 avril.

LeGruene Hall de New Braunfels est légendaire parmi les salles de danse historiques du Texas, et Luckenbach, un minuscule hameau situé à l'extérieur de la grande ville d'influence allemande de Fredericksburg, possède une salle de danse et des cercles de vendangeurs réguliers sous les chênes. -MH

Fujairah

L'un des émirats les plus petits et les moins connus des Émirats arabes unis, Fujairah est aussi doux que beau. Doté de chaînes de montagnes spectaculaires et de plages immaculées, il est nettement moins développé que Dubaï et Abu Dhabi, ce qui lui confère une atmosphère authentique et tranquille difficile à égaler.

Le climat de Fujairah est plus frais que celui des autres émirats en raison de sa situation montagneuse, mais les mois d'hiver sont sans aucun doute la période la plus agréable pour s'y rendre.

L'île de Snoopy, un endroit où l'on peut faire de la plongée avec masque et tuba et qui ressemble au célèbre chien de dessin animé couché sur le dos, est une attraction majeure grâce à ses eaux cristallines et à ses récifs coralliens, tandis que les cascades du parc national de Wadi Wurayah sont également à voir absolument. -THG

Groenland

Les paysages époustouflants du Groenland, territoire autonome du Danemark situé au nord-est du Canada, vont devenir un peu plus accessibles aux voyageurs internationaux cette année.

De nouveaux aéroports internationaux ouvrent leurs portes dans la capitale du Groenland, Nuuk, et dans la ville côtière d'Ilulissat. Ces plaques tournantes de l'aviation promettent des pistes plus longues, capables d'accueillir des avions commerciaux de plus grande taille. La crise climatique est une menace visible et réelle au Groenland, et les investissements dans le domaine du tourisme augmentent à mesure que les changements climatiques font obstacle aux industries traditionnelles .

Le centre Icefjord d'Ilulissat, sur la côte ouest, vous permettra d'en savoir plus sur la manière dont le Groenland s'adapte et sur les histoires du peuple inuit qui vit dans la région depuis des milliers d'années. La ville colorée d'Ilulissat abrite également le fjord glaciaire d'Ilulissat, classé par l'UNESCO, qui offre le spectacle stupéfiant d'une baie remplie d'icebergs flottants. En général, la nature est l'événement principal au Groenland, avec d'autres points forts comme l'observation des baleines, le traîneau à chiens et l'observation des aurores boréales. -SFS

Ouzbékistan

Avant la pandémie, l'Ouzbékistan était en passe de devenir le prochain grand pays du voyage grâce à une série de réformes ambitieuses visant à transformer le pays en une destination de classe mondiale.

Aujourd'hui, son heure est enfin venue.

Offrant un accès sans visa aux citoyens de 86 pays, les paysages intacts et l'architecture bien préservée de l'Ouzbékistan sont prêts à émerveiller les visiteurs.

Les villes de Samarcande, Boukhara et Khiva permettent de mieux comprendre la position de l'Ouzbékistan au cœur de la légendaire route de la soie, une route commerciale historique qui reliait la Chine et l'Inde à la Méditerranée. Le village montagneux ouzbek de Sentob, situé à environ 3,5 heures de Samarkand, a été ajouté à la liste des "meilleurs villages touristiques" de l'UNESCO en 2023. Il a été cité pour son engagement en faveur du développement durable, en mettant l'accent sur la nature, la nourriture biologique et le tourisme écologique et de montagne.

Il est facile de se déplacer dans le pays grâce au train à grande vitesse Afrosiyob Express, qui relie la capitale Tachkent à Samarkand et Boukhara. -KC

