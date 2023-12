Où manger à Chicago en ce moment

Avec un mélange d'endroits incroyables dans les quartiers, d'expériences gastronomiques haut de gamme uniques et de délices classiques, Chicago propose un itinéraire gastronomique parfait pour chaque voyageur.

Mais c'est aussi une partie du problème. Il se passe tellement de choses extraordinaires à Chicago en ce moment qu'il est parfois difficile de s'y retrouver et de s'assurer qu'il s'agit de la bonne affaire, plutôt que de l'un des nombreux imitateurs ou de l'une des nombreuses personnes qui s'y rattachent.

Alors, des chefs célèbres aux stands de bord de route, voici votre guide du meilleur de Chicago.

Vu à la télévision

Chicago est définitivement sous les feux de la rampe. Si vous souhaitez déguster un repas préparé par un Iron Chef fraîchement couronné, rendez-vous dans l'un des établissements de Stephanie Izard, notamment Girl and the Goat ou Duck Duck Goat (mais si vous cherchez à réserver à la dernière minute, il vaut mieux commander un burger de chèvre haut comme un pied au Little Goat Diner, un établissement plus décontracté).

Vous voulez découvrir la magie du Mexique à travers Rick Bayless ? Son dernier restaurant, Leña Brava, sert des plats inspirés des Bajas, tout droit sortis d'un gigantesque gril au feu de bois, dans le West Loop.

Ou, si vous êtes un fan de Top Chef, il y a Parachute, où la finaliste de la saison 9, Beverly Kim, a créé un mélange inspiré de saveurs coréennes qui a épaté tous les critiques de la ville.

La récente concurrente d'Izard pour le titre d'Iron Chef (et également finaliste de Top Chef), la chef Sarah Grueneberg, a créé Monteverde, qui propose des plats de pâtes faits maison qui sont tout simplement les meilleurs, où que ce soit.

Le meilleur des quartiers

Chicago est connue pour être une ville de quartiers et, par conséquent, chaque quartier possède généralement un restaurant extraordinaire : Il suffit de savoir où chercher.

Si vous ne sortez pas du centre-ville, vous passez à côté d'excellents plats.

Vous vous rendez sur la Gold Coast ? Le 3 Arts Club Café est une véritable féerie, avec ses lustres géants et ses fontaines étincelantes.

Logan Square ? Billy Sunday, un bar sombre qui rappelle le vieux Chicago mais qui propose la meilleure sélection de scotchs et d'amaros de la ville, sert d'excellents plats de bar.

Vous vous promenez dans Lincoln Park ? Boka vous soutient, avec une salle à manger magnifique et un menu époustouflant de la rock star culinaire Lee Wolen (prenez le poulet rôti, et non, nous ne plaisantons pas).

Ravenswood abrite l'une des meilleures pizzas de Chicago - non, pas celle-là, la pizza italienne fine comme du papier - à Spacca Napoli.

Si vous vous trouvez dans le quartier branché de Wicker Park, Taxim propose une cuisine moderne d'inspiration grecque (canard rôti à la broche avec une sauce au yaourt et des blettes marinées, bar entier de la mer Égée rôti avec des feuilles de pissenlit) qui n'a rien à voir avec ce que vous trouverez dans le quartier de Greektown.

Un brunch à tomber par terre

Il peut être difficile d'obtenir une réservation à la brasserie Band of Bohemia, étoilée au Michelin, mais les habitants du quartier connaissent le secret : optez pour le brunch, qu'ils servent le samedi et le dimanche matin, où il y a rarement de l'attente. Prenez un bagel au thé oolong, garni de saumon saumuré au malt, et accompagnez-le d'une commande de leur bacon épais spécial à l'érable.

Chicago compte tellement de brunchs extraordinaires qu'il est rarement nécessaire de faire la queue ou de réserver.

Au nord, à Gather, la meilleure omelette simple de la ville vous attend avec des pommes de terre de brunch si bonnes que vous en prendrez une commande supplémentaire à emporter (vraiment).

Big Jones, à Andersonville, est aussi un cours magistral de cuisine du Sud, car le chef Paul Fehribach a épluché des livres de cuisine anciens pour redonner vie à des plats authentiques de la Nouvelle-Orléans. Inutile de se compliquer la vie, il suffit de manger des crevettes, du gruau et des beignets pour soupirer de plaisir.

La perfection gastronomique

Grant Achatz, probablement le plus grand chef américain du moment, est originaire de Chicago et son célèbre restaurant Alinea figure en tête des listes des meilleurs restaurants américains depuis près d'une décennie.

Le prix est élevé, mais si vous pouvez vous le permettre (et si vous pouvez réserver), vous vivrez une expérience époustouflante : ballons comestibles, morceaux de dessert ramassés sur la table et toute une série d'autres chefs-d'œuvre de la gastronomie moléculaire.

Pour quelque chose de plus discret, il y a Smyth, où les chefs John et Karen Shields (anciens du cher et regretté Charlie Trotter's) servent un menu dégustation d'inspiration asiatique avec des plats comme le radis et l'huître salés et congelés, l'agneau avec des oignons marinés et de l'allium noir, et le jaune d'œuf trempé dans de la réglisse salée.

Les billets pour EL Ideas, un menu dégustation interactif situé à Back of the Yards, garantissent l'aventure. Vous y boirez un verre avec les chefs en cuisine, goûterez à la version du chef Phillip Foss d'un Wendy's frosty avec des frites (cela semble idiot, mais cela change la vie) et prendrez l'un des repas "chics" les plus amusants que vous puissiez trouver.

L'heure du cocktail

En plus d'être l'une des meilleures villes gastronomiques des États-Unis, Chicago est en passe de devenir l'un des meilleurs endroits pour déguster des cocktails.

C'est en grande partie grâce aux efforts du barman primé Paul McGee, dont les deux établissements valent le détour : le temple tiki Lost Lake et le Milk Room, un établissement super exclusif de 8 places.

Au Milk Room, vous dégusterez des bouteilles qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, notamment du rhum cubain d'avant l'embargo, du whisky provenant de distilleries qui ont fermé il y a 30 ans et de la liqueur préparée par des moines avant que Roosevelt ne soit président.

Si vous êtes à la recherche d'une autre expérience unique, Apogee, le nouveau bar sur le toit du mixeur Ben Schiller, sert des "cocktails bongs", des boissons inspirées des champignons de Super Mario Brothers et des cocktails qui s'animent grâce à des lumières et des mouvements.

La raison pour laquelle cela fonctionne ? Tous ces éléments sont soutenus par des mixeurs très compétents.

Pour une ambiance plus décontractée, essayez le Punch House, un bar sur le thème de la salle de jeux des années 70, qui sert une variété de punchs classiques à travers les siècles, dont un punch au lait datant du XVIIIe siècle qui est si savoureux qu'il vous fera tomber par terre avant même que vous ne réalisiez que vous êtes ivre.

Gâteries classiques de Chicago

Avec toutes ces fantaisies, il est facile d'oublier les classiques, et à Chicago, ce serait un véritable crime.

C'est toujours une bonne idée de se rendre à l'Italian Village, où trois restaurants (dont le Village, lieu emblématique des années 1920 situé à l'étage) coexistent sous un même toit à l'odeur d'ail.

Un voyage à Hyde Park vaut la peine pour visiter le Valois, vieux de 90 ans, qui a été visité si souvent par le président Obama pendant ses années à Chicago qu'il dispose d'un menu complet de ses plats préférés.

Si vous êtes prêt à conduire, Calumet Fisheries est l'un des derniers restaurants de poisson frit et fumé à l'ancienne de Chicago. Tout est fabriqué sur place, dans les fumoirs situés à l'arrière.

Et il est pratiquement interdit de quitter l'établissement sans avoir dégusté un hot-dog de style chicagoan (nous aimons Budacki's) et un bœuf italien (allez chez Al's Beef).

Anthony Todd est un écrivain de Chicago spécialisé dans la gastronomie et les boissons. Il est obsédé par le gin, les huîtres de la côte Est et les salades vraiment délicieuses, mais il se moque éperdument des pizzas en sauce.

Source: edition.cnn.com