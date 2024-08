Où il bat encore fort

Après la journée la plus chaude de l'année avec 36,5°C à Ahrweiler et les tempêtes violentes, surtout à l'ouest et au sud, les orages frappent à nouveau aujourd'hui avec des avertissements de mauvais temps. La tempête "Quintessa" cause des ravages en plein milieu de l'Allemagne. Cette fois, elle se dirige vers l'est.

Stress thermique extrême avant la foudre et le tonnerre

La chaleur et le stress thermique dominent aujourd'hui. Dès le matin, le thermomètre de l'est a atteint la marque de 25°C. Et les maxima dépassent largement les 30°C, certaines régions atteignant environ 35°C. Cependant, il est peu probable que l'on batte un nouveau record cette année. Ce n'est pas nécessaire, car l'air humide et étouffant est déjà suffisamment difficile. Surtout dans le nord-est, dans une zone allant de la Weser et de l'Elbe à travers la Saxe-Anhalt et le Brandebourg jusqu'à la Saxe, un avertissement de stress thermique élevé est en vigueur.

Les orages avec potentiel de mauvais temps se déplacent vers l'est

La tempête "Quintessa" apporte aujourd'hui des averses ou même de violents orages à l'ouest et au nord-ouest. L'est commence partiellement ensoleillé. Au fil de la journée, des orages locaux avec potentiel de mauvais temps se formeront presque partout dans le pays. Cela pourrait à nouveau entraîner des pluies torrentielles, des grêlons jusqu'à 5 cm de diamètre ou des rafales de vent. Seule la région de Vorpommern restera sèche pendant longtemps. Ici, il fait aussi moins lourd.

Dans le nord-ouest, il fera frais entre 23 et 27°C, tandis qu'au sud et à l'est, il fera toujours chaud entre 30 et 35°C. Pendant la nuit de jeudi, la zone dangereuse des orages se déplacera plus à l'est.

Jeudi - Jour de calme météorologique

Jeudi, il ne fera pas complètement sec partout, mais on remarquera une amélioration du temps, et la grande humidité sera partie. Les maxima seront dans la "plage normale de l'été" de 23 à 32°C. Dans le nord-est, il pourrait encore y avoir quelques averses, et de la Saxe au sud, il pourrait y avoir quelques orages. Cependant, il n'y aura pas d'avertissements de mauvais temps, et il y aura de plus longues périodes ensoleillées venues de l'ouest.

Prévision pour le week-end : il fait à nouveau très chaud au sud - sinon, il fait changeant

Il y aura également des périodes ensoleillées, mais la pluie, les averses et les orages continueront de se mélanger. Vendredi, surtout près de la mer du Nord et sur les montagnes du sud, et samedi, plus largement sur tout le pays. Dimanche, cela sera plus prévalent vers les Alpes à nouveau. Au début, les maxima seront autour de 30°C, mais dimanche, ils n'atteindront que 20 à 25°C. Au moins, la grande humidité sera partie.

Malgré le changement de temps à venir, le stress thermique reste un sujet de préoccupation

Dans le nord-est, même si la tempête "Quintessa" se déplace vers l'est, l'avertissement de stress thermique élevé reste en vigueur, rendant l'air humide et étouffant difficile à supporter.

Les orages et les avertissements de mauvais temps sont attendus pour se poursuivre dans l'est

Alors que la tempête "Quintessa" traverse le pays, on s'attend à ce qu'elle apporte des orages locaux avec potentiel de mauvais temps à l'est, entraînant des pluies torrentielles, des grêlons ou des rafales de vent, et émettant d'autres avertissements de mauvais temps.

