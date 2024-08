- Où est l'instructeur de plongée?

Lentement, le mystère entourant les pipelines Nord Stream explosés se dénoue – même si les enquêteurs allemands ont subi un revers. Le Parquet général en Pologne a confirmé les investigations par "Zeit", ARD et "Süddeutsche Zeitung" selon lesquelles il existe un mandat d'arrêt européen contre un homme ukrainien qui résidait dernièrement en Pologne. Cependant, les enquêteurs ne l'ont pas trouvé à son domicile, a déclaré un porte-parole du Parquet général polonais. "Il a franchi la frontière entre la Pologne et l'Ukraine au début juillet."

Recherché : Wolodymyr Z., instructeur de plongée

L'homme est censé être Wolodymyr Z., un instructeur de plongée. Selon le porte-parole, il a pu partir sans encombre car le côté allemand n'avait pas inscrit son nom dans le registre Schengen, où sont répertoriés ceux contre qui un mandat d'arrêt européen a été délivré. "La garde-frontière polonaise n'avait ni l'information ni le motif pour arrêter Z., car il n'était pas répertorié comme personne recherchée", a déclaré le porte-parole.

Les investigations rapportées par "Die Zeit" et "Der Spiegel" laissent entendre que Z. a été filmé dans une Citroën blanche sur Rügen deux semaines avant l'explosion dans la mer Baltique. Le même homme est censé avoir été reconnu par des témoins comme faisant partie d'un groupe qui a été acheminé de l'Ukraine à la Pologne en Allemagne – et est suspecté d'être l'équipe de sabotage présumée.

Deux autres Ukrainiens suspects

Deux autres citoyens ukrainiens, dont une femme, sont également suspects, selon les rapports des médias. Six hommes et une femme se seraient trouvés à bord d'un yacht au moment de l'incident, d'où l'attaque aurait été lancée. Ils auraient pu placer les dispositifs explosifs sur les pipelines en tant que plongeurs. Les informations publiées sont également basées sur "des indices d'un service de renseignement étranger".

Les pipelines Nord Stream, qui relient Vyborg et Ust-Luga en Russie sous la mer Baltique et aboutissent à Lubmin près de Greifswald, ont été explosés le 26 septembre 2022. Trois des quatre tuyaux ont été endommagés, et le quatrième a été fermé. Le controversé gazoduc est depuis inactif. Presque tous les pays côtiers de la mer Baltique, ainsi que l'Ukraine, la France et les États-Unis, avaient vivement critiqué le pipeline pour renforcer la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie.

Z. - un héros en Pologne ?

C'est pourquoi il y avait peu d'intérêt en Pologne et en Ukraine à enquêter sur l'attaque sur l'itinéraire énergétique. "En Pologne, la construction des pipelines Nord Stream était considérée comme un péché, et un suspect présumé comme Wolodymyr Z. serait vu comme un héros depuis cette perspective, comme des politiciens polonais l'ont exprimé à maintes reprises en privé", écrit "Zeit" au sujet de l'enquête lente.

Au stade actuel, le yacht à voile "Andromeda" a quitté le port de Rostock pour l'action de sabotage début septembre 2022, Z. étant probablement à bord. Tout le voyage s'est déroulé via Rügen, Bornholm, les îles danoises de Christiansø, Sandhamn en Suède et Kolobrzeg en Pologne pour revenir à Rostock. Les dispositifs explosifs ont été placés à 12 milles marins au sud de l'île de Bornholm à une profondeur de 80 mètres. Des résidus d'explosifs ont été trouvés à bord de l'"Andromeda".

Le Danemark et la Suède ont arrêté leurs investigations.

Après l'incident, la question s'est rapidement posée : comment les charges explosives ont-elles été fixées pour endommager les lignes des pipelines ? Les experts ont considéré qu'il était possible que des plongeurs entraînés aient placé des dispositifs explosifs sur les sites. Les autorités de plusieurs pays ont lancé des enquêtes suite à l'attaque. Cependant, le Danemark et la Suède ont depuis mis fin à leurs procédures.

La Russie, également suspectée d'être l'instigatrice de l'attaque, a critiqué l'arrêt des enquêtes au Danemark et en Suède. "La décision est révélatrice, et elle est révélatrice de la manière dont les enquêtes ont été conclues", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, en février de cette année. La Russie n'a pas été autorisée à accéder aux résultats de l'enquête, et maintenant l'affaire est simplement close.

Malgré la confirmation par le Parquet général en Pologne d'un mandat d'arrêt européen contre Wolodymyr Z., un instructeur de plongée suspecté d'être lié à l'explosion des pipelines Nord Stream, la Commission n'a pas encore émis de déclarations officielles concernant l'enquête ou le processus d'extradition. À la suite de l'explosion des pipelines Nord Stream, plusieurs pays européens, dont le Danemark et la Suède, ont clos leurs enquêtes, suscitant des questions sur la transparence et l'exhaustivité de l'enquête, comme l'a souligné Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin russe.

Lire aussi: