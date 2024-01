Où est la glace ? La couverture de glace des Grands Lacs est presque inexistante et atteint son niveau le plus bas depuis 50 ans

Le jour du Nouvel An, seuls 0,35 % des Grands Lacs étaient recouverts de glace, soit le taux le plus bas jamais enregistré pour cette date, et bien en deçà de la moyenne historique de près de 10 % à ce stade de l'hiver, selon les données du Laboratoire de recherche environnementale sur les Grands Lacs (GLERL) de l'Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA).

L'absence de glace dans les Grands Lacs cette année vient s'ajouter à une tendance croissante des maux hivernaux qui frappent les États-Unis, de la diminution des accumulations de neige dans l'Ouest à la sécheresse actuelle dans le Nord-Est, tous ces maux devenant de plus en plus fréquents en raison du réchauffement des températures dû à la crise climatique.

Depuis que les relevés ont commencé en 1973, les chercheurs ont constaté que les Grands Lacs ont connu un déclin massif de la glace, la couverture maximale diminuant d'environ 5 % chaque décennie.

"C'est certainement très bas pour cette période de l'année", a déclaré à CNN James Kessler, physicien au GLERL de la NOAA.

La température de l'air est importante lorsqu'il s'agit de la couverture de glace sur les Grands Lacs, a déclaré M. Kessler. L'air froid est nécessaire pour refroidir l'eau afin que les lacs puissent geler. Mais avec le réchauffement rapide du climat, les relevés montrent que les températures plus élevées que la moyenne dans la région font fondre les chances de formation de glace sur les Grands Lacs.

"La température de l'air dans la région a été constamment supérieure à la moyenne et les journées n'ont pas été constamment froides", a déclaré M. Kessler. "C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut un nombre constant de jours sous le point de congélation.

Les températures moyennes du mois de décembre dans les États du Haut-Midwest entourant les Grands Lacs ont dépassé de 8 à 12 degrés Fahrenheit la normale pour le mois. Il s'agit du mois de décembre le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs villes situées le long des Grands Lacs, notamment Chicago, Detroit, Green Bay (Wisconsin) et Duluth (Minnesota).

Il en a été de même sur la rive orientale des lacs : Cleveland, Erie (Pennsylvanie) et Buffalo (New York) ont connu l'un des mois de décembre les plus chauds jamais enregistrés. En conséquence, le lac Érié est actuellement complètement libre de glace.

La tendance se poursuit. Selon M. Kessler, la couverture de glace du lac Érié a diminué d'environ 5 % par décennie, tandis que celle du lac Supérieur a diminué plus rapidement, soit d'environ 7 % tous les dix ans. Des études récentes ont montré que le lac Supérieur est l'un des lacs qui se réchauffent le plus rapidement au monde, en raison de la pollution qui réchauffe la planète.

Il est encore tôt dans la saison, a averti M. Kessler. Un souffle prolongé d'air arctique dans les semaines à venir pourrait entraîner une augmentation exponentielle de la couverture de glace. De plus, le pic de glace dans les Grands Lacs se produit généralement à la fin du mois de février ou au début du mois de mars.

Selon M. Kessler, bien qu'il existe une variabilité d'une année sur l'autre, les Grands Lacs tendent vers un avenir où la couverture de glace sera moins importante.

"Tout d'abord, (les données) sont très bruyantes", a déclaré M. Kessler. "Mais si l'on ajuste une ligne de tendance à ces données, on obtient une tendance à la baisse, et nous constatons donc que la couverture de glace diminue.

La faible couverture de glace dans les Grands Lacs a de graves conséquences pour les industries et l'environnement.

La diminution de la glace pourrait prolonger la saison de navigation. Selon des chercheurs de l'université du Wisconsin-Superior, qui étudient comment la réduction de la couverture de glace pourrait affecter directement la navigation dans les Grands Lacs, les expéditions par voie d'eau le long de ces derniers pourraient augmenter si les eaux libres de glace permettaient d'accueillir un plus grand nombre de navires.

"L'industrie de la navigation commerciale est une industrie de plusieurs milliards de dollars, et la diminution de la couverture de glace est donc bénéfique pour elle", a déclaré M. Kessler. "Souvent, les cargos restent bloqués lorsque l'année est haute, et les garde-côtes américains doivent aller les secourir, ce qui représente une entreprise colossale. De ce point de vue, une glace faible est donc une bonne chose sur le plan économique.

D'un autre côté, il y a aussi un avantage économique lorsque les lacs sont gelés : les villes côtières profitent des activités de loisirs telles que les compétitions de pêche sur glace ou les matchs de hockey sur glace.

La couverture de glace protège également les rives des lacs. Sans elle, les fortes vagues peuvent provoquer de graves inondations, l'érosion du littoral et des dégâts. Une couverture de glace insuffisante peut également entraîner des tempêtes de neige plus violentes, comme celle qui a paralysé Buffalo, dans l'État de New York, et les villes environnantes en 2022, a déclaré M. Kessler.

Lorsque des conditions très froides et venteuses se forment au-dessus d'un lac non gelé, cela ouvre la voie à la neige "à effet de lac". Les Grands Lacs sont le seul endroit aux États-Unis où ce phénomène se produit, à l'exception du Grand Lac Salé dans l'Utah.

Selon M. Kessler, si les deux premiers jours de janvier ont été marqués par une faible couverture de glace sur les Grands Lacs, les minima journaliers ne sont pas aussi significatifs que les minima mensuels.

"Si le mois de janvier dans son ensemble est en moyenne plus bas que les mois de janvier précédents, cela sera plus remarquable pour moi", a-t-il déclaré.

Il est impossible de savoir exactement comment se dérouleront les températures du reste de l'hiver dans la région des Grands Lacs. Mais un hiver El Niño fort comme celui de cette année signifie généralement une plus grande chance d'avoir des températures plus chaudes que la moyenne, ce qui signifie qu'il pourrait continuer à y avoir une bataille difficile pour la glace des lacs.

Brandon Miller, météorologue à CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com