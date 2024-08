- Où en sommes-nous dans la chronologie de "Alien"?

Depuis que Sigourney Weaver (74) a établi le premier contact avec le parasite Xenomorph de "Alien" en 1979, 45 ans se sont écoulés. Avec sa dark masterpiece qui tient la route face aux films d'horreur modernes, le réalisateur Ridley Scott (86) a écrit un chapitre important de l'histoire du cinéma. Le 15 août, un film intitulé "Alien: Romulus" sortira dans les cinémas allemands, visant à relever le défi de la lourde hérédité de la saga "Alien" de multiples façons. "Romulus" est en quelque sorte une suite et une préquelle, située à une époque que de nombreux fans d'"Alien" regrettent nostalgiquement.

Chair fraîche - De quoi parle "Alien: Romulus"

Un groupe de jeunes colons de l'espace a peine à croire à leur chance. Au milieu de l'immensité de l'espace, Rain (Cailee Spaeny, 26), Andy (David Jonsson, 31), Tyler (Archie Renaux, 26) et leurs compagnons trouvent une station spatiale apparemment abandonnée. Avec la perspective de richesse, ils réalisent trop tard qu'ils n'attendent pas des richesses à bord de la station - mais la forme de vie la plus dangereuse de l'univers.

57 Années Très Significatives

Avec "Prometheus" (2012) et "Alien: Covenant" (2017), Scott a personnellement créé la préquelle de son film culte. Cependant, les suites suivantes étaient différentes : en 1986, "Aliens - The Return" a été réalisé par "Terminator" par James Cameron (69), "Alien 3" (1992) par David Fincher (61) et "Alien - The Resurrection" en 1997 par Jean-Pierre Jeunet (70), le réalisateur de "The Fabulous World of Amélie". Pour "Alien: Romulus", un autre réalisateur est responsable : Fede Alvarez (46, "Evil Dead") a apporté sa vision d'une modernisation du matériau à l'écran, avec Scott en tant que producteur.

Le cadre temporel choisi pour "Alien: Romulus" est très significatif : le film se déroule pendant les 57 ans qui se sont écoulés entre "Alien" et "Aliens" (c'est-à-dire la partie un et la partie deux). Après que le personnage principal Ellen Ripley (Weaver) a grillé l'Alien avec le moteur de son vaisseau de sauvetage, le seul survivant du Nostromo (ainsi que son chat Jonesy) a dérivé dans une capsule cryogénique vers un avenir incertain.

Au début de "Aliens" de Cameron, le vaisseau de sauvetage a finalement été trouvé, et Ripley, ainsi que son chat, a été réchauffé. Ce qui la dérangeait beaucoup plus que son compagnon félin, c'était le fait que 57 ans s'étaient écoulés, et qu'il était maintenant l'an 2179 au lieu de 2122. Pendant ce temps, la planète où l'équipage du Nostromo a rencontré pour la première fois les Xenomorphes avait non seulement été découverte par les humains, mais aussi colonisée, offrant un festin de victimes sans défense aux monstres sur un plateau d'argent.

Comme "Alien: Romulus" se déroule après "Alien" et avant "Aliens", le badass Ripley ne joue pas un rôle - elle est actuellement en train de dériver dans l'espace en sommeil cryogénique. La menace immense que le parasite, "organisme parfait", comme l'a dit Ash (Ian Holm, 1931-2020) dans "Alien", représente pour l'humanité est encore inconnue. En d'autres termes, les jeunes personnages principaux de "Romulus" n'ont aucune idée de ce qui les attend sur la station spatiale abandonnée - à la différence du public.

