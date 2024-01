Où aller cet été ? Une douzaine d'idées de destinations

À l'échelle mondiale, les arrivées internationales ont déjà atteint 80 % des niveaux d'avant la pandémie au premier trimestre 2023, et un été vigoureux est attendu dans l'hémisphère nord, selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies.

Cela signifie que planifier des vacances d'été cette année pourrait représenter un défi pour les voyageurs, car les vols vers de nombreuses destinations se remplissent et certaines compagnies aériennes pratiquent des tarifs record. Les hôtels et les locations affichent également complet dans les endroits les plus prisés.

Si vous envisagez encore de prendre des vacances d'été, agissez rapidement et envisagez les destinations suivantes pour commencer :

Madrid, Espagne

Madrid est la capitale la plus sous-estimée d'Europe, affirme Jack Ezon, fondateur et directeur associé d'EMBARK Beyond, une agence de conseil en voyages de luxe. La ville offre une scène gastronomique animée et des boutiques fabuleuses, "le tout pour une fraction du prix de ses voisines plus célèbres".

L'art et la culture de la ville sont de classe mondiale ; les musées du Prado et de la Reina Sofia ne sont que deux des nombreuses offres culturelles de la ville. Ezon considère également Madrid comme la "base idéale" pour explorer d'autres destinations espagnoles célèbres telles que Tolède, Ségovie et Séville.

La ville de New York

L'événement le plus marquant de l'été dans la Grosse Pomme est sans doute la célébration dans toute la ville du 50e anniversaire de la naissance du hip-hop, le 11 août 1973, par le DJ Kool Herc lors d'une fête d'anniversaire dans le Bronx.

La célébration de cet anniversaire comprend des expositions au Bronx Terminal Market, à la bibliothèque publique de New York, au musée de la ville de New York, au Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute et à la bibliothèque publique du Queens, ainsi qu'un micro ouvert le 30 juin à la bibliothèque Columbus et une visite de trois heures du "lieu de naissance du hip-hop" organisée par Hush Tours, qui se rend à Harlem et dans le Bronx.

Le Cap, Afrique du Sud

Considérée par beaucoup comme la plus belle ville du monde - elle abrite notamment la montagne de la Table et la réserve naturelle de Cape Point -, Le Cap offre un excellent rapport qualité-prix par rapport aux destinations de vacances d'été plus chères et plus fréquentées d'Europe et de la Méditerranée. On y trouve également des restaurants de classe mondiale, des visites de plusieurs fermes ou domaines viticoles des environs et des possibilités de faire du parapente, du rappel, de nager avec des phoques et de faire du kayak avec des pingouins.

Région du Piémont, Italie

Au lieu de la côte amalfitaine, très fréquentée en Italie, dirigez-vous vers le nord-ouest, dans le Piémont, explique Jen Tenzer, une autre conseillère en voyages d'EMBARK Beyond. Cette région "a tout pour plaire : des hébergements de luxe, des châteaux anciens, des restaurants classés par le guide Michelin et des panoramas époustouflants" . Le restaurant Piazza Duomo, installé dans un palais à Alba, détient trois étoiles Michelin très convoitées ainsi qu'une étoile verte pour sa durabilité. Parmi les autres activités possibles, citons les visites de vignobles et même la chasse aux truffes en été.

Los Angeles, Californie

Tinseltown célèbre son propre anniversaire : le centenaire de l'emblématique panneau Hollywood, érigé en 1923 pour 21 000 dollars par l'éditeur du Los Angeles Times, Howard Chandler, en tant que panneau d'affichage pour son projet immobilier haut de gamme Hollywoodland. Pour admirer gratuitement l'enseigne, faites une randonnée dans le Griffith Park, le Runyon Canyon ou le Bronson Canyon, ou arrêtez-vous au réservoir du Lake Hollywood Park pour une promenade ou un pique-nique et une vue directe sur l'enseigne.

Pérou

Jennifer Tombaugh, présidente du voyagiste Tauck, recommande le Pérou, où les manifestations politiques du début de l'année se sont calmées. Les conseils de voyage du département d'État américain pour le Pérou sont désormais au même niveau que ceux de l'Espagne et du Royaume-Uni.

Le dollar est fort ici et, comme le dit Tombaugh, "les Péruviens accueillent les voyageurs à bras ouverts". Parmi les sites les plus intéressants, citons Lima, la capitale, où la gastronomie est réputée dans le monde entier, la Vallée sacrée des Incas, près de Cusco, et le Machu Picchu, un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité que l'UNESCO considère comme "probablement la création urbaine la plus étonnante de l'Empire inca à son apogée".

Santa Fe, Nouveau Mexique

Santa Fe n'est jamais bondée, selon Janel Carnero, conseillère en voyages d'EMBARK Beyond, qui recommande de visiter la plus ancienne capitale d'État des États-Unis, fondée en 1610. L'art, l'architecture, la cuisine et les traditions de Santa Fe témoignent de la riche histoire des cultures hispanique, amérindienne et anglo-saxonne.

Les visiteurs peuvent "respirer l'air frais des marchés locaux", dit M. Carnero, "regarder un artiste local créer un chef-d'œuvre sous leurs yeux" et être captivés par "les couchers de soleil et les étoiles". Parmi les marchés, le Santa Fe Artists Market se tient les samedis de mars à décembre et le Santa Fe Farmers' Market a lieu les samedis et mardis.

Vienne, Autriche

Vienne est en passe de devenir l'une des principales destinations européennes, une ville intérieure/extérieure multiculturelle qui célèbre son histoire, sa musique, son art et sa gastronomie", affirme Virtuoso, un réseau mondial d'agences de voyage spécialisées dans les voyages d'expérience et de luxe.

Cette année marque le 150e anniversaire de l'exposition universelle de Vienne de 1873, le 200e anniversaire de la fondation du célèbre fabricant de verre viennois Lobmeyr et le 300e anniversaire de l'ouverture du musée palatial du Belvédère, tous célébrés par des expositions spéciales.

Buenos Aires, Argentine

Cette magnifique ville cosmopolite est la capitale de l'Argentine, la capitale culturelle de l'Amérique latine et la capitale mondiale du tango, sans oublier la ville natale du pape François. Elle compte également de nombreux hôtels exceptionnels, dont l'Alvear Icon Hotel & Residences à Puerto Madero, un quartier animé qui était autrefois un port. Et surtout, la ville offre un excellent rapport qualité-prix, en partie parce que l'été de l'hémisphère nord y sera l'hiver ou la basse saison.

Malte

Cette île au large de l'Italie offre une combinaison unique de cultures méditerranéennes et arabes. Il abrite trois sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont des temples mégalithiques datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La capitale fortifiée de La Valette, autre site de l'UNESCO, est "l'une des zones historiques les plus concentrées au monde".

L'archipel offre également des possibilités de restauration, de navigation et de vie nocturne, ainsi que de nombreux sites religieux. Des parties de "Game of Thrones" ont été tournées ici ; les fans peuvent visiter les lieux de tournage.

Thaïlande

La Thaïlande offre un formidable répit "par rapport aux sites touristiques surpeuplés d'Europe", explique Deborah Gellis, d'EMBARK Beyond. Parmi les points forts de la Thaïlande, citons les stations balnéaires telles que Koh Samui et Phuket, la capitale nationale animée de Bangkok et la province septentrionale de Chiang Rai, célèbre pour ses temples bouddhistes.

Bien que l'été soit la saison des pluies, Gellis précise que les averses sont souvent brèves et intermittentes. Les vols vers la Thaïlande peuvent être coûteux en raison de la capacité limitée, mais une fois sur place, ils sont d'un excellent rapport qualité-prix.

L'Albanie

L'Albanie est un joyau méditerranéen qui devrait être moins fréquenté cet été que la Grèce et la Croatie, selon Joao Donadel, un autre conseiller en voyages d'EMBARK Beyond. Elle possède un littoral magnifique avec des plages immaculées, Butrint, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui fut une colonie grecque et une ville romaine, abandonnée ensuite au Moyen-Âge, ainsi que des possibilités de randonnée, de trekking et d'exploration des grands espaces.

