Otto a atteint l'âge de sept ans et demi.

De la vente par correspondance au géant du commerce électronique : Otto fête ses 75 ans. Aucun détaillant en ligne allemand n'est plus grand. Pourtant, ses concurrents envahissent le marché, menaçant le leader du marché.

Otto, le détaillant numérique, appelle les politiques à établir un terrain de jeu équitable dans le commerce électronique. Selon Marc Opelt, PDG de la division de vente au détail d'Otto, certains vendeurs sur les places de marché émergentes ignorent les principes fondamentaux de la concurrence équitable. "Nous nous attendons à ce que la politique et les organismes de réglementation tels que les douanes prêtent plus attention à ces modèles commerciaux." Otto célébrera son 75e anniversaire le 17 août.

Fondée en tant qu'entreprise de vente par correspondance le 17 août 1949 à Hambourg par Werner Otto, l'entreprise a reconnu la fin des rationnements d'après-guerre comme une transformation de la consommation et a introduit un catalogue. L'entreprise a prospéré. Au fil des ans, l'entreprise a suivi son temps. Michael Otto, le fils du fondateur, a pris la tête de l'entreprise en tant que PDG et a mis l'accent sur la conservation de l'environnement tout en adoptant Internet. Avec l'explosion d'Internet en Allemagne en 1995, Otto a lancé une boutique en ligne. Le dernier catalogue imprimé a été publié fin 2018.

Selon le rapport annuel, l'empire du groupe Otto emploie actuellement plus de 38 000 personnes. Opérant dans plus de 30 pays via 25 filiales majeures, telles que la société de logistique Hermes, le détaillant de mode en ligne About You, la chaîne de meubles américaine Crate and Barrel, la société de mode Bonprix et les magasins Manufactum, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et a déclaré une perte de 426 millions d'euros lors de l'exercice dernier.

La division de vente au détail d'Otto, qui exploite otto.de, sert de filiale principale du groupe. Sur la plateforme, l'entreprise vend des T-shirts, des machines à laver et des carpettes, entre autres produits. La plateforme génère également des revenus grâce aux marchands utilisant sa portée sur le marché. Selon l'Institut de recherche sur le commerce de Cologne (IFH), otto.de était classé deuxième parmi les magasins en ligne les plus visités en Allemagne, avec environ 42 millions de visites en février. Amazon.de était en tête de la liste avec environ 310 millions de visites.

Frugalité renouvelée

Le secteur allemand du commerce en ligne a enregistré une estimation de 85 milliards d'euros de ventes l'an dernier, enregistrant une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente. L'Association allemande du commerce de détail (HDE) prévoit une augmentation de 3,4 % pour cette année. despite the positive impact of the COVID-19 pandemic on business, consumer frugality persists, according to an HDE consumer survey. Opelt notes that consumers now spend less per order on average. Yet, this is not the only challenge facing the company.

La concurrence des détaillants liés à la Chine fait pression sur Otto. Selon un sondage de l'IFH, 91 % des consommateurs sont désormais conscients des places de marché vendant des biens asiatiques tels que Temu, Shein et Wish. 43 % utilisent ces plateformes. Les deux chiffres représentent une augmentation de plus de 10 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. Temu, avec sa société mère PDD Holdings basée en Irlande, a connu une croissance significative. En février, temu.com a enregistré environ 29 millions de visites en Allemagne, se classant troisième derrière Otto. Shein est maintenant basé à Singapour.

Selon l'Association allemande de la confection pour textiles, chaussures et cuir, les Allemands ont acheté environ un milliard d'articles de vêtements et de chaussures auprès de fournisseurs tels que Shein et Temu l'an dernier. Ces fournisseurs utilisent généralement le fret aérien pour expédier les produits directement du fabricant au client, réduisant les coûts.

Selon Kai Hudetz, directeur général de l'IFH, la concurrence dans le commerce électronique s'intensifie. "Le prix est devenu de plus en plus important en tant qu'argument de vente en raison de l'inflation", a déclaré Hudetz. De nouveaux détaillants basés en Asie comme Temu et Shein gagnent en popularité, avec la moitié des répondants à l'enquête affirmant qu'ils achètent des articles qu'ils ne pouvaient

