En raison du danger imminent d'inondations, les évacuations ont été étendues à Ostrava, la troisième ville la plus peuplée de la République tchèque. "Des brèches sont apparemment apparues dans plusieurs zones de digues", a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été évacués en partie à l'aide de bateaux gonflables. On estime qu'environ 100 mètres cubes d'eau s'écoulent par seconde à travers ces brèches. Des efforts sont déployés pour combler les vides avec des pierres. Ostrava, qui compte environ 285 000 habitants, se trouve à l'intersection de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville industrielle est située à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. La circulation des trains vers Ostrava et plus loin vers la Pologne a été complètement interrompue. Une centrale électrique a dû être fermée. À Bohumin, ville voisine, les réseaux de courant et mobiles ont été perturbés en raison des inondations. L'approvisionnement en eau a échoué dans de nombreuses zones.

12:33 Record des précipitations dans une ville tchèque : 420 litres par mètre carré

Les précipitations de la dépression "Anett" sont importantes : depuis vendredi, environ 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, une ville de République tchèque située près de la frontière polonaise. C'est le plus haut total enregistré ces derniers jours, selon l'expert météo d'ntv.de, Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land mène avec un total de 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région de St. Pölten, et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été mesurés, mais les stations de mesure ont ensuite échoué, donc les quantités exactes ne sont actuellement pas disponibles. En Pologne, les précipitations les plus importantes ont été enregistrées à Katowice, avec un total de 200 litres.

12:25 Roumanie : Six morts suite aux inondations dans la région des Carpates

Des pluies torrentielles et des inondations ont entraîné la mort d'au moins six personnes dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, à l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être évacuées, et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les victimes sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Les villages isolés sont généralement les plus touchés par les eaux de crue. Les gens ont cherché refuge sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Des centaines de pompiers ont été déployés.

11:59 Inondations en Saxe : le niveau de l'Elbe dépasse le deuxième niveau d'alerte

Le niveau des eaux en Saxe continue de monter. Selon le centre de gestion des crues de l'État, le niveau à Dresde était de 5,62 mètres lundi matin. Le deuxième niveau d'alerte a été déclenché dimanche soir. Le seuil du troisième niveau d'alerte, qui est à six mètres, devrait être dépassé tôt mardi matin. Le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à augmenter jusqu'à mercredi soir et atteindre son pic. À Schönau, à la frontière avec la République tchèque, le troisième niveau d'alerte a été activé avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. Le centre de gestion des crues prévoit que les niveaux d'eau baisseront à nouveau à la Neisse à Görlitz. Le point culminant d'une inondation est appelé le pic.

11:33 Autriche : deux morts de plus suite aux inondations

En Autriche, deux autres personnes ont péri suite aux inondations, selon les rapports de police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs logements respectifs dans des communes de Basse-Autriche, ont confirmé les autorités. Les deux hommes ont été victimes des eaux de crue à l'intérieur de leur maison. Dimanche, un pompier est également décédé en pompant une cave.

10:35 Gouverneur sur la Situation des Inondations : "Toujours Critique" Malgré une pause temporaire dans les précipitations, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste préoccupante. La gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner, déclare : "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours intense." Le lundi, environ 80 litres d'eau par mètre carré pourraient tomber dans certaines régions. Les autorités s'inquiètent de la stabilité des barrages, avertissant d'un risque élevé d'effondrement. La vie publique estvirtuellement gelée, avec plus de 200 routes bloquées, près de 1800 bâtiments évacués et de nombreux élèves et enfants de garderies restant à la maison. Plus de 3500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages est difficile à quantifier pour le moment. "Une aide sera apportée à toutes les victimes des inondations", affirme le gouverneur. Ces derniers jours, certaines régions de Basse-Autriche ont reçu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré - bien au-delà de la moyenne mensuelle habituelle.

10:10 Juste avant le Niveau d'Alerte Trois : Les Niveaux de la rivière Elbe Continuent de Monter En Saxe, les niveaux de la rivière Elbe continuent de grimper. Selon les informations du centre de gestion des inondations de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres le matin. Il est prévu de dépasser la marque de 6 mètres plus tard dans la journée, déclenchant le niveau d'alerte trois, le plus élevé après le niveau deux. Ce niveau peut entraîner l'inondation de zones habitées. Le niveau à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque a déjà atteint le niveau trois, avec une lecture de 6,09 mètres. La Neiße de Lusace à Görlitz près de la frontière polonaise est également au niveau d'alerte trois, avec une lecture de 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau quatre. Un tronçon de la route fédérale B99 à Görlitz a été fermé pour des raisons de sécurité, a confirmé un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau trois ici est de 4,80 mètres.

09:49 Inondations du Siècle en République Tchèque : Un Homme se Noie dans les Eaux des Inondations Le premier décès lié aux inondations en République Tchèque a été rapporté. Les autorités ont également signalé la disparition d'au moins sept personnes. Un homme s'est noyé dans la rivière Krasovka dans le district de Bruntál de Moravie-Silésie, comme l'a annoncé le président de la police Martin Vondrasek sur la radio publique. Les disparus comprennent trois personnes dont la voiture a été emportée par une rivière en furie près de Jeseník dans la chaîne de montagnes des Hrubý Jeseník. Aucun signe du véhicule n'a été repéré. D'autres personnes sont tombées dans des rivières telles que l'Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre Petr Fiala décrit l'événement comme une "inondation du siècle", ce qui signifie qu'elle se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Auparavant, d'autres pays de l'UE avaient également signalé des décès liés aux inondations (voir l'entrée 06:40) : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une Femme Tombe dans la Neiße à Görlitz Une femme est tombée dans la Neiße à Görlitz en vérifiant le niveau de l'eau. Selon les premiers rapports de police, la femme est tombée au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se sortir près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée pour hypothermie à l'hôpital.

09:00 THW Se Prépare pour des Opérations d'urgence sur l'Elbe et l'Oder L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à envoyer plus de personnel sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss dans le "Magazine du Matin" de ZDF. Voss suggère aux personnes des zones touchées de préparer un kit d'urgence de base. Voss souligne que l'Allemagne a été chanceuse jusqu'à présent mais met en garde contre les prévisions de crues de l'Elbe, de la Neiße et de l'Oder plus tard dans la semaine. Le week-end dernier, le THW avait déjà déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne que c'est la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne cette année. Il met l'accent sur l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des dépenses d'adaptation au changement climatique", déclare Voss.

08:43 Le Cabinet Polonais Discute l'Etat d'Urgence Le Premier ministre polonais Donald Tusk a convoqué une réunion de crise de son cabinet le lundi matin en raison des graves inondations dans le sud-ouest de la Pologne. Il a élaboré un projet de décret déclarant l'état d'urgence, que le cabinet doit approuver. Les pluies persistantes ont déclenché des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, affectant principalement la ville de Nysa dans la région d'Opole près de la frontière tchèque. Les eaux de crue de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont inondé le service d'urgence de l'hôpital local, comme l'a rapporté l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : De nouvelles averses et une hausse des niveaux d'eau attendusLa situation des inondations dans certaines parties de la Bavière reste tendue, avec des précipitations prévues pour les prochains jours. Le poste de commandement central ne signale aucun changement notable pendant la nuit. Cependant, il n'y a toujours pas de répit en vue : le Service d'Information sur les Inondations (HND) prévoit une nouvelle hausse des niveaux d'eau, principalement le long du Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich. Une amélioration est attendue à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations continues des Alpes aux contreforts, avec des précipitations potentielles de 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans certaines zones.

07:32 République tchèque : Pas de répit en vue - les niveaux d'eau continuent de monterIl n'y a aucun signe d'atténuation dans les zones touchées par les inondations et les inondations en République tchèque. La vague de crue de la Morava a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, selon l'agence de presse CTK, avec des rues entières sous l'eau. Les autorités locales ont exhorté la population à ne pas entraver les services d'urgence. "Nous nous attendons à une nouvelle hausse du niveau de l'eau dans les prochaines heures", a prévenu le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Effondrement de barrage : Inondations dévastatrices en PologneLes préoccupations augmentent en Pologne suite à l'effondrement d'un barrage, car les inondations dévastatrices se dirigent vers la région entourant la Glatzer Neiße. Des images montrent la force des eaux en crue.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations équivalentes à un siècle, et la situation est critique en Basse-Autriche après de fortes précipitations. Plusieurs vies ont été perdues dans divers pays européens en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations en raison des inondations en République tchèqueDes tempêtes historiques ont entraîné des inondations catastrophiques dans des villes telles que Jesenik dans les montagnes Hrubý Jeseník et Krnov sur la frontière polonaise. Jesenik a nécessité des opérations de sauvetage urgentes en bateau et par hélicoptère pour des centaines de personnes. Lorsque les eaux ont baissé, il y avait un risque de glissements de terrain dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers bloqués sur un navire de croisière sur le Danube à Vienne

En raison de fortes précipitations entraînant des inondations importantes sur le Danube, les passagers d'un navire de croisière suisse à Vienne ne peuvent pas débarquer. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord du "Thurgau Prestige" sont actuellement empêchés de quitter le navire, qui est amarré au rivage, selon la radiodiffusion suisse SRF, citant l'agence de voyage Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas débarquer en raison de la passerelle inondée menant au quai. Selon les médias, d'autres navires de croisière à Vienne sont également bloqués. Thurgau Travel a déclaré que les autorités locales détermineraient si et quand les passagers pourraient débarquer. Les passagers ont été informés qu'ils devaient rester à bord jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était prévu pour voyager de Linz à Budapest et retour, mais est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a apporté des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit vies ont été perdues.

La Bavière est une région voisine de la République tchèque, connue pour sa bière et ses paysages pittoresques. En raison des précipitations persistantes et de la hausse des niveaux d'eau en Allemagne, les autorités de Bavière ont émis des avertissements d'inondation et s'attendent à de nouvelles augmentations des niveaux d'eau, en particulier le long du Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich.

Dans le but de fournir un soulagement aux zones touchées, la Bavière's Agence fédérale pour l'aide technique (THW) se prépare à envoyer du personnel supplémentaire sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire. Le THW a déjà déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde.

