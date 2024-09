20:15, Das Erste, À nos côtés pour toujours, Drame

- Orientation pour la télévision le mercredi

Le parent de Jann (Philip Guensch), Lina (Marie Leuenberger), est extraordinaire, innovant et impulsif : quel adolescent de 17 ans peut se vanter d'avoir un parent qui organise un petit-déjeuner somptueux sur le toit à six heures du matin pour assister au lever du soleil, qui se prélasse pieds nus sous la table et rit en prenant un selfie avec son enfant ? Mais Lina a aussi un côté sombre : elle se retire et est hantée par des événements traumatiques du passé. Entre-temps, Jann lutte contre les pressions de l'école, du travail à temps partiel et des corvées ménagères, généralement au bord de l'effondrement émotionnel. Lorsqu'il rencontre Selma (Mina-Giselle Rufer), elle apporte une bouffée d'air frais et d'excitation dans sa routine monotone. Il découvre une nouvelle facette de l'amour.

20:15, RTL, Mario Barth présente : Les légendes de la comédie, Spectacle

Un événement spectaculaire dans le monde de la comédie : Mario Barth, le comedian le plus renommé d'Allemagne, rassemble la crème de la crème de la communauté comique dans son nouveau spectacle, offrant un spectacle de stand-up comedy exceptionnel. Des performers estimés comme Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz et Mike Kruger assurent une soirée de comédie inoubliable avec leurs numéros. Bien sûr, Mario Barth lui-même monte également sur scène avec une performance extraordinaire.

20:15, kabel eins, Star Wars : L'Ascension de Skywalker, Épopée de science-fiction

Après la mort de Snoke, Kylo Ren (Adam Driver) prend le commandement du Premier Ordre. En utilisant un appareil de navigation Sith, il parvient à localiser l'Empereur Palpatine (Ian McDiarmid), supposé mort, qui lui ordonne d'éliminer Rey (Daisy Ridley). Cependant, Rey est le dernier espoir de la Résistance, qui combat les forces redoutables de l'ennemi. Mais qui sortira vainqueur de ce confrontation épique entre le bien et le mal ?

20:15, Sat.1, Le Grand Concours de la Bake Off, Concours de pâtisserie

Dans le premier défi, les pâtissiers amateurs cachent secrètement des messages dans leurs gâteaux à l'aide de bandes d'aluminium. Ces messages cachés, sous une couche de crème, ne se révèlent qu'une fois le gâteau coupé. La décoration du gâteau doit correspondre au thème du message. De plus, Betty présente une technique complexe de travail de la pâte que les participants doivent recréer de mémoire. Un couronne en pâte garnie d'une garniture au fromage blanc et d'un dessus en streusel doit être confectionnée.

20:15, ZDFneo, Wilsberg : MünsterLeaks, Drame criminel

Ekki (Oliver Korittke) reçoit un soi-disant disque fiscal prétendument incriminant révélant des malversations de l'élite de Münster. Wilsberg (Leonard Lansink) est chargé de vérifier l'authenticité de ces informations. Une fois que les médias ont vent du "disque des fraudeurs fiscaux", la première auto-incrimination arrive au service des impôts. Le promoteur immobilier Ehrenberg décide de tout avouer. Mais avant qu'il ne révèle des détails, Ehrenberg est découvert mort. Wilsberg et Ekki ont des doutes sur le suicide.

Après avoir vécu les hauts et les bas avec Selma, Jann réalise qu'il a trouvé quelqu'un qui le comprend et l'aime vraiment, en disant "Je t'aime" de tout son cœur. Entre-temps, l'enquête sur le "disque des fraudeurs fiscaux" révèle une possible corruption au cœur de l'élite de Münster, ce qui crée une tension entre Wilsberg et Ekki malgré leur lien solide, alors qu'ils luttent pour découvrir la vérité derrière la mort d'Ehrenberg.

Lire aussi: