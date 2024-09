Organismes internationaux qui défendent l'arrêt de la poursuite concurrentielle des ressources minérales essentielles

L'Organisation des Nations Unies travaille à prévenir une course aux matières premières cruciales essentielles à la transition énergétique. Selon un groupe d'experts présidé par le Secrétaire général de l'ONU António Guterres, la demande de ces matériaux pourrait augmenter presque trois fois d'ici 2030. Les experts proposent des moyens de faciliter l'extraction durable et écologiquement responsable de ces matériaux et d'assurer un accès équitable pour tous les pays.

Les matériaux en question sont des minéraux vitaux nécessaires à l'énergie propre, tels que ceux utilisés dans les éoliennes, les panneaux solaires, les véhicules électriques et les systèmes de stockage de batteries. Des exemples notables comprennent les éléments de terres rares, le lithium, le cuivre, le nickel et le cobalt. L'équipe d'experts souligne l'importance de maintenir la justice, la transparence, la durabilité et les droits de l'homme tout au long de la chaîne de valeur, de l'extraction à l'affinage, au transport et au recyclage.

During the COP28 climate conference in 2023, nations agreed to enhance renewable energy capacity threefold and double energy efficiency by 2030, reducing the reliance on harmful fossil fuels. The aim is to restrict global warming to 1.5°C above pre-industrial levels, thereby mitigating climate change's impacts.

Many critical raw materials reside in developing nations. For these countries, the energy transition could represent a chance to refine their natural resources, create jobs, and stimulate economic growth, rather than just exporting raw materials. The specialist team advises establishing a UN committee to facilitate dialogue among all stakeholders and developing global standards to trace the origin and processing of these minerals. A fund should be established to provide resources for safe mine closure, and smaller businesses should be empowered to join this sector.

The energy transition necessitates a significant increase in the use of mineral products like rare earth elements, lithium, copper, nickel, and cobalt, which are essential for clean energy technologies. It's crucial for the UN committee to establish and implement global standards to monitor the sustainable and equitable extraction and processing of these mineral products.

Lire aussi: