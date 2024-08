- Organisme gouvernemental: Allocation de financement pour le programme de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

Les personnes qui possèdent du bétail comme des vaches, des moutons et des chèvres et qui souhaitent les protéger contre la langue bleue* peuvent bénéficier d'une incitation financière fournie par l'État et le fonds de maladie animale en Thuringe. Pour chaque vaccination administrée à une vache, l'agriculteur reçoit un euro par piqûre, tandis que les moutons et les chèvres reçoivent 60 centimes par piqûre, selon le ministère de la Santé. Les agriculteurs peuvent demander cette aide auprès du fonds de maladie animale. Actuellement, trois vaccins sont disponibles pour lutter contre le virus de la langue bleue. Selon le ministère de la Santé, les vaccinations peuvent atténuer les symptômes graves chez les animaux infectés, tels que la fièvre et l'enflure des lèvres et de la langue.

La maladie de la langue bleue représente une menace importante pour les moutons et les vaches. Les chèvres et les sangliers peuvent également contracter la maladie. La maladie est transmise par des midges, un type de mouche piqueuse, qui agit comme vecteur. En Thuringe, le virus a été identifié chez sept moutons et quatre vaches depuis début août. Les zones touchées sont le district d'Eichsfeld avec six cas, le district de Wartburg (4) et le district de Nordhausen (1).

La maladie de la langue bleue, en particulier le sérotype BTV-3, se propage en Europe depuis octobre 2023, en provenance des Pays-Bas et de la Belgique vers l'Allemagne, en direction de la Thuringe. Les humains ne sont pas affectés par la maladie.

