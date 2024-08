Organisation mondiale de la santé: le virus Mpox n'est pas équivalent au coronavirus

L'annonce par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du niveau d'alerte le plus élevé en raison d'une nouvelle variante du virus Mpox a suscité des inquiétudes, avec un cas récent confirmé en Europe. Cependant, un spécialiste de l'OMS affirme que les autorités disposent des moyens de gérer le virus.

La situation actuelle de l'épidémie de Mpox n'est pas comparable à la pandémie de COVID-19, selon l'OMS. Que ce soit la nouvelle variante ou l'ancienne, le Mpox n'est pas le nouveau Covid, a déclaré le Dr Hans Kluge, Directeur régional de l'OMS pour l'Europe.

Les autorités ont la capacité de gérer la propagation du virus. "Nous devons et pouvons nous unir contre le Mpox", a insisté Kluge. "Allons-nous mettre en place des systèmes pour contrôler et éradiquer le Mpox dans le monde entier? Ou allons-nous retomber dans un schéma de peur et de négligence? Notre réponse maintenant et dans les années à venir sera un test important pour l'Europe et le monde."

Le mercredi dernier, l'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de la propagation de la nouvelle variante du virus, atteignant ainsi son niveau de menace le plus élevé. La variante Klade Ib a suscité une inquiétude mondiale en raison de sa capacité potentielle à se propager plus facilement par contact rapproché. Un cas de cette variante a été détecté en Suède la semaine dernière et est lié à la propagation croissante en Afrique.

Kluge a suggéré que se concentrer sur le Klade I offre à l'Europe une occasion de se concentrer sur la variante Klade II moins sévère, permettant ainsi de meilleurs conseils en santé publique et de suivi. Environ 100 nouveaux cas de Klade II sont actuellement signalés chaque mois dans la région européenne.

L'inquiétude accrue concernant le Mpox ne se limite pas à une région, car les 'autres' parties du monde surveillent également de près la situation. Malgré la gravité de la variante Klade Ib, il est crucial pour chaque région d'avoir une stratégie globale pour faire face à 'autres' variants potentiels.

