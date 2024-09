Organisation internationale: plus de 50.000 personnes déplacées du Liban vers la Syrie

En raison des conflits persistants entre Israël et le Liban, environ 50 000 personnes ont cherché refuge en Syrie, selon les rapports de l'ONU. En collaboration avec les deux gouvernements, des efforts de secours sont en cours pour aider les personnes dans le besoin, comme l'a déclaré le chef de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, le X. De plus, plus de 200 000 habitants du Liban ont été déplacés dans leur propre pays.

Le Liban accueille actuellement environ 1,5 million de réfugiés syriens, selon les registres officiels, ainsi que d'autres Syriens non réfugiés. Ce conflit en Syrie, qui a commencé en 2011, a entraîné la mort de plus de 350 000 personnes et a contraint plus de 13 millions de personnes à fuir ou à se déplacer à l'intérieur du pays. Une issue définitive à cette tourmente échappe toujours à nos mains.

Les Nations unies (ONU) sont activement impliquées dans l'aide et le soutien aux personnes déplacées d'Israël et du Liban, ainsi qu'aux réfugiés syriens au Liban. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés, dirigée par Filippo Grandi, supervise les efforts de secours pour les personnes touchées par les conflits.

