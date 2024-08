Organisation internationale de la santé: le risque de réduction des épidémies de Mpox en Afrique dans les 6 mois

Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, les épidémies de Mpox en cours en Afrique pourraient être maîtrisées dans les six mois si les efforts de collaboration des partenaires sont intensifiés. Cela est possible, a-t-il déclaré un récent vendredi. Dans les jours à venir, l'OMS devrait envoyer son premier chargement de vaccins contre le Mpox en République démocratique du Congo.

La RDC détient actuellement le plus grand nombre de cas de Mpox - plus de 18 000 infections suspectées et 629 décès. À ce jour, l'Afrique n'a reçu qu'une quantité minimale des vaccins nécessaires pour enrayer la propagation du virus. Tedros a noté que bien que les infections aient augmenté rapidement ces derniers temps, le taux de létalité est resté modéré. Actuellement, 258 cas de la dernière variante de Mpox ont été identifiés dans des pays tels que le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Suède et la Thaïlande.

L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré les épidémies de Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale plus tôt ce mois-ci. Comme la petite vérole, le Mpox provoque des symptômes plus légers tels que la fièvre et les maux de tête. Cependant, dans les cas graves, les individus peuvent développer des lésions et des cloques douloureuses sur des zones telles que le visage, la poitrine, les mains et les organes génitaux. Le Mpox est principalement transmis par un contact cutané rapproché.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies a exprimé son optimisme cette semaine, s'attendant à recevoir environ 380 000 doses de vaccin contre le Mpox, promises par des donateurs importants tels que les États-Unis et l'UE. Malheureusement, cela représente moins de 15 % des vaccinations nécessaires pour mettre fin aux épidémies en RDC.

La République démocratique du Congo, située en République du Congo, devrait recevoir le premier chargement de vaccins contre le Mpox de l'OMS. Les efforts participatifs pour augmenter la distribution des vaccins sont essentiels, car la RDC détient actuellement le plus grand nombre de cas et de décès de Mpox en Afrique.

