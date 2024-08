- Organisation internationale: 2023 a été l'année la plus dangereuse pour l'aide humanitaire à ce jour

Records internationaux ont atteint un pic en 2023, avec le Rapport du Secrétariat général des Nations unies indiquant le plus grand nombre de travailleurs humanitaires perdus dans les conflits. Cela est principalement attribué aux assauts intenses pendant la guerre de Gaza, entraînant un chiffre effarant de 280 morts dans 33 pays. Cela fait de 2023 l'année la plus meurtrière pour le secteur humanitaire mondial depuis que les statistiques sont tenues. En contraste, 2022 a vu 118 morts de travailleurs humanitaires. L'année en cours, 2024, pourrait même dépasser ce triste bilan. Lundi marque la Journée mondiale des travailleurs humanitaires.

Les frappes aériennes à Gaza sont le principal facteur de cette augmentation alarmante

Le facteur principal de cette forte augmentation est le déclenchement du conflit de Gaza entre Israël et le Hamas. Suite à une attaque terroriste grave du Hamas, groupe islamiste, en octobre de l'année précédente, plus de 290 travailleurs humanitaires ont péri dans la bande de Gaza, principalement en raison des frappes aériennes. La plupart des victimes étaient des employés de l'agence palestinienne d'aide des Nations unies, UNRWA. Les Nations unies ont constamment exprimé leur consternation face à la perte de leurs membres du personnel en raison des attaques ou bombardements israéliens.

Des données préliminaires d'une base de données dépendante des Nations unies suggèrent que le bilan des travailleurs humanitaires en 2024 pourrait dépasser le chiffre actuel. Jusqu'à début août, 172 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde. Outre la guerre de Gaza, les troubles et la violence au Soudan et au Sud-Soudan ont également contribué à cette triste statistique. Souvent, les décédés sont des membres du personnel local des organisations humanitaires.

Un appel au Conseil général de l'ONU

Des personnalités dirigeantes de nombreuses organisations humanitaires ont donc écrit une lettre ouverte aux 193 États membres du Conseil général de l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des travailleurs humanitaires. Dans cette lettre, elles appellent la communauté internationale à mettre fin aux attaques contre les civils, à protéger les travailleurs humanitaires et à rendre les responsables plus comptables.

La tolérance persistante de la violence contre les travailleurs humanitaires et l'absence de responsabilité sont intolérables, inexcusables et préjudiciables aux efforts humanitaires mondiaux, a déclaré la Sous-secrétaire générale des Nations unies pour les affaires humanitaires et la coordination de l'assistance d'urgence Joyce Msuya. Au-delà des simples discours, la lettre met en évidence que de telles attaques exacerbent les problèmes tels que la pénurie de nourriture, le déplacement et la propagation des maladies infectieuses, avec des effets qui se répercutent au-delà des zones de conflit.

