- Ordre punitif pour des propos antisémites à Pforzheim

Le tribunal d'instance de Pforzheim a émis un ordre pénal suite à un incident présumé antisémite lors de la pose de Stolpersteine dans la ville. Selon le parquet, il s'agit d'une amende, dont le montant exact n'a pas été révélé. Cependant, étant donné qu'il s'agit de 120 amendes journalières, le prévenu âgé de 39 ans serait condamné s'il accepte l'ordre pénal. Il peut toutefois faire appel dans un délai d'une semaine. Le parquet avait enquêté pour incitation à la haine.

Les Stolpersteine sont posés dans de nombreux endroits en guise de rappel des Juifs qui ont été déportés et assassinés pendant l'époque nazie. Les petites plaques mémoriales sont généralement posées dans le sol devant les bâtiments où vivaient les victimes.

Des membres de la famille d'Israël étaient présents

L'incident de Pforzheim est censé s'être produit mi-mai. "Nous avions posé les pierres et quand nous avons terminé, un homme est arrivé en courant et a demandé si c'était à propos des Juifs", a déclaré Hans Mann de l'initiative "Stolpersteine Pforzheim" à l'époque. Lorsque les participants ont confirmé cela, l'homme a commencé à crier et, entre autres, a crié "putains de Juifs" et "tueurs de peuple" et que tous les Juifs devraient être abattus et tués. "Il était vraiment agité, nous a tous insultés et a failli devenir physiquement agressif."

Selon Mann, outre des étudiants et d'autres auditeurs, huit membres de la famille des assassinés qui avaient spécialement voyagé d'Israël pour la pose des Stolpersteine étaient présents à l'événement. "Ils étaient très affectés."

Le prévenu âgé de 39 ans pourrait faire face à des conséquences financières importantes s'il accepte l'ordre pénal émis par la communauté de Pforzheim. L'incident distressant lors de l'événement de pose des Stolpersteine a été témoin par plusieurs membres de la communauté d'Israël.

