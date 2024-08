Hongrie recherche un règlement financier ou une facture. - Orban demande un soutien financier de l'UE pour sa stratégie anti-immigration

Le leader conservateur de Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán, vise à facturer à l'Union européenne la protection effective contre les flux migratoires, comme l'indique un décret qu'il a signé et qui a été publié dans la Gazette hongroise. Le décret explique que la Hongrie a prétendument dépensé environ deux milliards d'euros depuis 2015 pour protéger les frontières extérieures et de Schengen de l'UE, et que l'UE est responsable de rembourser cette somme. Par conséquent, les officiels de haut rang sont invités à évaluer si cette somme peut être déduite de l'amende infligée à la Hongrie par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en juin de cette année, compte tenu des mesures d'asile de la Hongrie. Pour l'instant, la méthode de la Hongrie pour mettre en œuvre cette stratégie reste obscure.

En été 2015, pendant la confrontation migratoire, la Hongrie a construit des barrières garnies de fil barbelé le long de ses frontières avec la Serbie et la Croatie. Ce geste a considérablement réduit les passages illégaux de migrants par la route des Balkans.

Le 13 juin, la CJUE a rendu une décision selon laquelle la Hongrie doit payer 200 millions d'euros plus 1 million d'euros par jour de retard, car elle n'a pas respecté les décisions de justice concernant son système d'asile. La Hongrie a été accusée de violer les traités de l'UE en ignorant intentionnellement la mise en œuvre d'une politique commune de l'Union. Cette conduite a été classée comme une violation grave et sans précédent du droit de l'UE.

Plus tôt, la CJUE avait rendu un jugement sur les stratégies migratoires de la Hongrie en 2020, y compris les pratiques dans les centres de transit désormais fermés sur la frontière serbe. Après cela, le tribunal a invalidé un règlement hongrois qui obligeait les demandeurs d'asile à participer à une évaluation initiale dans les ambassades hongroises avant de pouvoir potentiellement entrer en Hongrie pour déposer leur demande d'asile. Cette pratique continue en Hongrie.

La Cour de justice de l'Union européenne (La Cour de justice) est l'entité qui a infligé une amende à la Hongrie pour ne pas respecter ses réglementations sur le système d'asile en juin de cette année. Compte tenu de la réclamation financière actuelle de la Hongrie contre l'UE pour les coûts de protection des frontières, il y a des discussions sur la déduction de cette somme de l'amende infligée par la Cour de justice de l'Union européenne.

