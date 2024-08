- "Opus" - le dernier concert de Ryuichi Sakamoto enregistré

Ce texte est une traduction:

Les fans du grand compositeur, musicien, acteur et producteur japonais Ryuichi Sakamoto ("Le Dernier Empereur") attendaient avec impatience ce jour. Son album posthume "Opus" est sorti aujourd'hui, une collection de ses œuvres pour lesquelles Sakamoto s'est installé au piano pour une dernière performance juste avant son décès. Trop malade pour jouer l'ensemble d'un seul coup, les œuvres ont été enregistrées et filmées lors de plusieurs sessions à la légendaire NHK 509 Studio à Tokyo. Sakamoto est décédé quelques mois plus tard, en mars de l'année dernière, à l'âge de 71 ans, après une longue lutte contre le cancer.

"Ce projet était un moyen d'enregistrer mes performances - tant que je le pouvais encore - d'une manière qui serait digne d'être conservée pour l'avenir", a déclaré Sakamoto au sujet de "Opus" après avoir enregistré le concert, selon le magazine "Rolling Stone". "D'une certaine manière, je considérais cela comme ma dernière performance, mais je ressentais aussi que je pouvais explorer de nouveaux chemins", a ajouté le génie musical japonais, cité par le magazine.

"Opus", pour lequel Sakamoto a joué seul au piano sans public et a été enregistré et filmé en noir et blanc par son fils Neo Sora, couvre l'ensemble de son catalogue d'œuvres qui ont marqué l'histoire de la musique au fil des décennies - des pièces de son époque en tant que leader du groupe Yellow Magic Orchestra (YMO) dans les années 70 et 80, qui comptait parmi les "Rois de la techno" aux côtés du groupe allemand Kraftwerk, à ses bandes originales de films profondément émotionnelles, primées aux Grammy et aux Oscars comme "Joyeux Noël, Monsieur Lawrence" et "Le Dernier Empereur".

L'album comprend également un petit nombre de nouveaux enregistrements ou Previously unreleased, tels qu'une version remaniée de "Tong Poo", qui figurait sur le premier album de YMO en 1978. D'autres nouvelles pièces comprennent "For Johann", un hommage au compositeur islandais Johann Johannsson décédé, et "BB", écrit pour le réalisateur Bernardo Bertolucci de "Le Dernier Empereur". La journaliste de culture Sophie Monks Kaufman a décrit l'œuvre de Sakamoto comme suscitant "des émotions pour lesquelles nous n'avons pas encore de noms". Son hommage à Ryuichi Sakamoto figure dans les crédits d'ouverture de la bande-annonce américaine du film "Opus".

De Jazz à la Techno

Sakamoto, né le 17 janvier 1952 près de Tokyo, fils d'un directeur de publication et d'une créatrice de chapeaux, a appris à jouer du piano pendant son enfance. Il a étudié la composition dans la capitale japonaise et a sorti son premier album, "Thousand Knives", un mélange d'électropop, de jazz et de musique expérimentale, à l'âge de 26 ans. Sakamoto, qui a joué dans des groupes de jazz pendant ses années d'école, a exploré les sons électroniques et les traditions musicales et particularités des pays du Tiers Monde. Il est devenu célèbre dans le monde entier lorsqu'il a rejoint YMO à la fin des années 70, devenant l'un des plus durs musiciens de techno à l'époque.

Sa curiosité insatiable et son esprit

