- Optimisme prudent face aux incendies en Grèce

Feux dévastateurs au nord d'Athènes maintiennent la Grèce en alerte

Le matin, les pompiers ont récupéré le corps d'une femme dans un bâtiment industriel calciné, qui n'a pas pu s'échapper des flammes, selon les médias grecs. Elle est la seule victime pour l'instant. De nombreuses maisons ont été détruites et des animaux ont péri en grand nombre. Les autorités n'ont toujours pas donné le feu vert, les évacuations étant toujours nécessaires, cette fois pour un quartier de la ville côtière de Nea Makri à l'est de la capitale.

Points chauds fumants provoquent de nouveaux incendies

Cependant, la situation s'est considérablement améliorée. Une comparaison d'images satellite de la NASA montre la différence entre lundi et mardi : Initially, the fire front was around 30 kilometers long and up to ten kilometers wide in places, but by morning, only scattered fires remained. Nevertheless, firefighters report that new fires keep breaking out. There are still 17 aircraft and 18 helicopters, along with hundreds of firefighters, working to contain existing fires and extinguish new ones immediately.

Le principal danger vient des points chauds, qui couvent dans le sol et peuvent se transformer en nouveaux incendies à tout moment. De plus, les vents qui s'étaient apaisés pendant la nuit sont attendus pour reprendre. Ces vents forts étaient ce qui a attisé et propulsa un petit incendie en une immense front de feu dimanche, se déplaçant si rapidement en certains endroits que les gens n'ont pu que s'enfuir, abandonnant leurs biens derrière eux.

L'une des dernières poumons vertes d'Athènes disparue

Les pannes de courant sont généralisées, avec des centaines de poteaux électriques en bois brûlés ou renversés. Les estimations préliminaires suggèrent qu'une superficie de 100 kilomètres carrés a été détruite, y compris une forêt considérée comme l'une des dernières "poumons verts" de la métropole d'Athènes.

Dans la capitale, la qualité de l'air a été gravement affectée par la fumée extrême ces deux derniers jours, avec des mesures dépassant parfois 100 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. La limite de l'UE est de 25 microgrammes.

La zone entière de l'incendie est maintenant surveillée à la fois par les pompiers et la police. De l'aide internationale est également en cours. Après que le gouvernement a demandé l'aide civile de l'UE, des pays comme la République tchèque, la France, l'Italie, la Serbie, la Roumanie et la Turquie ont envoyé des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies, des camions de pompiers et du personnel.

