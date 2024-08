Oprah Winfrey est sur le point de participer au programme du Comité national démocrate mercredi soir.

Oprah est sur le point de contribuer à la préparation de l'acceptation par le gouverneur Tim Walz du Minnesota de sa nomination vice-présidentielle démocrate, selon diverses sources informées de la programmation de la soirée.

CNN a tenté de joindre les représentants d'Oprah et du DNC pour obtenir des précisions.

Le DNC de Chicago est actuellement l'événement le plus couru, ayant accueilli Lil Jon la nuit dernière, et des performances projetées de Stevie Wonder, John Legend, Maren Morris et Pink pour clore la semaine.

En 2020, Oprah a publiquement exprimé son soutien au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, louant Harris pour être la première femme et la première femme de couleur à assumer le rôle de VP.

"Je me suis surprise à me demander, 'Si seulement Maya [Angelou] était encore là pour witnesser cela'," a partagé Oprah avec People Magazine en 2020. "...Il n'y a pas de quantification de l'importance de l'élection de Kamala Harris pour les femmes de tous horizons, de toutes couleurs, dans le monde entier."

Oprah a une longue histoire avec la politique. Son soutien à l'époque du président Barack Obama en 2008 a suscité un intérêt mondial. Elle a soutenu Hillary Clinton en 2016, mais est restée principalement en retrait.

