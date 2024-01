Opinion : Votre situation est-elle meilleure qu'il y a trois ans ?

Ce fut un coup de massue pour les espoirs de réélection du président Jimmy Carter. Aujourd'hui, à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, la question reste essentielle.

Votre situation est-elle meilleure qu'à la fin du mandat de l'ancien président Donald Trump ? Plus encore, l'Amérique se porte-t-elle mieux aujourd'hui que lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions ?

Revenons trois ans en arrière, en janvier 2021. Les États-Unis connaissaient alors le mois le plus meurtrier de la pandémie de grippe Covid-19, qui allait finalement coûter la vie à plus de 1,1 million d'Américains, soit bien plus que la moyenne par habitant des pays développés. Le taux de chômage était de 6,7 % après avoir atteint près de 15 % au début de la pandémie - un chiffre sauvé par des milliards de dollars de dépenses de relance bipartisanes qui ont augmenté le déficit de 200 % d'une année sur l'autre.

Plus indélébile encore, nous avons eu un président qui, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, a conspiré pour renverser une élection sur la base d'un mensonge afin de rester au pouvoir, contrairement à la constitution et à la tradition d'un transfert pacifique du pouvoir, ce qui a entraîné une attaque de ses partisans contre le Capitole des États-Unis.

Oui, selon cette mesure essentielle, l'Amérique est en bien meilleure forme qu'il y a trois ans.

Mais qu'en est-il de l'économie ? L'esprit partisan est devenu si omniprésent qu'il fausse la perception de données par ailleurs simples. Une tendance TikTok proclame même que nous sommes dans une dépression économique silencieuse, sans aucune perspective historique.

Voici la réalité : la récession largement prédite par les économistes, les analystes et les dirigeants en 2023 ne s'est jamais matérialisée.

Au contraire, l'économie américaine est un leader mondial - récemment décrite par The Economist comme "une merveille à contempler" -, l'inflation diminue plus rapidement que chez nos alliés et nous nous dirigeons vers le fameux atterrissage en douceur quisemblait mythique à de nombreux observateurs.

À Wall Street, les marchés boursiers terminent l'année à des niveaux proches des records (et c'en est fini de la prédiction de Trump d'une dépression). Plus important encore, Main Street prospère.

Sous la présidence de M. Biden, les employeurs ont créé un nombre record de 14 millions d'emplois en trois ans, soit une moyenne de plus de 400 000 emplois par mois. Ce chiffre est à comparer aux 176 000 emplois créés chaque mois par le président Trump au cours des trois premiers mois de son mandat, avant que la pandémie n'entraîne la perte de plus de 20 millions d'emplois. Il ne s'agit pas d'un simple rebond : Les nouveaux emplois ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie.

Le taux de chômage aux États-Unis est inférieur à 4 % depuis deux ans,ce qui n'était pas arrivé depuis les années 1960. Les taux de chômage des Noirs et des Hispaniques ont atteint des niveaux historiquement bas. La croissance des salaires horaires a dépassé l'inflation cette année, et les travailleurs syndiqués ont bénéficié d'augmentations importantes, ce qui a profité de manière disproportionnée aux travailleurs situés au bas de l'échelle des revenus et a conduit le Washington Post à déclarer: "Les cols bleus ont gagné gros en 2023".

L'économie américaine dans son ensemble a connu une croissance rapide, atteignant un taux stupéfiant de 5,2 % autroisième trimestre 2023. Au cours des trois premières années de son mandat, Donald Trump a enregistré une croissance annuelle moyenne du PIB de 2,5 %, ce qui correspond à la croissance annualisée de 2,3 % dont il a hérité sous la présidence de Barack Obama au cours des trois dernières années de son mandat. Ce n'est pas tout : la confiance des consommateurs est forte à l'aube de 2024.

Les faits sont importants. Mais la politique est souvent une question de perception. Alors pourquoi les sondages montrent-ils que M. Biden n'est pas crédité de l'essor de l'économie ?

La présence de l'inflation et de taux d'intérêt plus élevés explique en grande partie ce décalage. La baisse de ces frustrations quotidiennes est un indicateur retardé, malgré la stabilisation de l'inflation. Dans un passé récent, le mouvement de la "théorie monétaire moderne" de l'extrême gauche a tenu pour acquis les avantages pratiques et politiques des faibles taux d'intérêt et de l'inflation. Cela ne devrait pas se reproduire.

Il existe également une frustration compréhensible face aux coûts de la crise des migrants qui s'étend de la frontière sud aux villes du nord. Les démocrates ne devraient pas non plus être dans le déni à ce sujet.

Il est également vrai que les principaux résultats législatifs obtenus jusqu'à présent par M. Biden - le projet de loi bipartisan sur les infrastructures et la loi CHIP visant à délocaliser la fabrication technologique américaine - n'ont pas encore été pleinement ressentis. Mais avec l'amélioration des avantages syndicaux, elles pourraient contribuer davantage à la relance de la classe moyenne américaine après des décennies de compression et d'envoi d'emplois à l'étranger. À ce jour, les entreprises ont engagé plus de 200 milliards de dollars dans la construction de nouvelles usines américaines et les usines prospèrent, en particulier dans les États rouges du Sud et de l'Ouest montagneux.

Enfin, Trump excelle dans l'art de la vente ; il était et est toujours un bonimenteur, un maître du marketing qui n'est souvent pas contraint par les faits. Sous l'administration Trump, les nouvelles économiques étaient un rare point positif que les journalistes non partisans pouvaient reconnaître - et c'est ce qu'ils ont souvent fait. Il est intéressant, et contre-intuitif, de noter qu'une analyse du Pew Research Center portant sur la couverture médiatique des 100 premiers jours entre Biden et Trump a révélé que la couverture de Biden était légèrement plus négative.

Alors que l'économie se porte souvent mieux sous les Démocrates (un point reconnu par Trump lors d'une interview sur CNN en 2004), les Républicains semblent généralement être crédités d'une bonne réputation, malgré l'essor du marché boursier et le fait qu'aucun taux d'imposition individuel n'ait été augmenté sous Biden. Biden et son équipe n'ont pas trouvé d'arguments convaincants et de statistiques pour aider leurs partisans à défendre leur cause - et si les gens ne font pas entendre leur propre voix, personne n'entend la musique.

Lorsque Reagan a posé cette question fatidique, le taux de chômage aux États-Unis était deux fois plus élevé qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt avaient plus que triplé, atteignant 11,5 %, et l'Amérique se trouvait au milieu d'une récession à double creux. Les autres vertus de Carter - sa réputation de décence personnelle, sa discipline fiscale et son investissement clairvoyant dans les énergies alternatives - n'ont pas convaincu les électeurs. De plus, la réputation de l'Amérique à l'étranger semblait en lambeaux, symbolisée par les otages américains détenus en Iran.

En revanche, le respect pour le leadership américain à l'étranger a connu un pic avec la transition de Trump à Biden et, comme l'a récemment écrit Peter Wehner, ancien collaborateur principal de Reagan et des deux présidents Bush à la Maison-Blanche, dans The Atlantic: "Biden a demandé et obtenu des augmentations des dépenses de défense, qui atteignent un niveau record. Sous Biden, la production nationale de pétrole n 'a jamais été aussi élevée. Il a été un fervent défenseur de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il a renforcé l'OTAN et a joué un rôle essentiel dans l'adhésion de la Finlande et de la Suède... Celui que l'on considérait comme un président de transition s'avère être un président important".

La perspective est ce que nous avons le moins dans notre politique, mais les faits comptent toujours. Dieu sait que notre pays est confronté à de sérieux défis et que des familles sont encore en difficulté, mais ne croyez pas le battage partisan sur la machine à désinformer que sont trop souvent les médias sociaux. Regardez les données et demandez-vous si les Américains dans l'ensemble - et l'Amérique elle-même - se portent mieux aujourd'hui sous Biden qu'à la fin de la présidence Trump ? La réponse est oui.

