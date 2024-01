Opinion : "Souvenez-vous du Maine". L'histoire montre comment les mensonges peuvent déclencher des guerres

Jeffrey Sonnenfeld

La semaine dernière, alors que l'on craignait qu'une guerre plus importante n'éclate au Moyen-Orient, le président Joe Biden a saisi l'occasion pour renforcer la vérité et freiner la dangereuse spirale de la désinformation, qui a souvent conduit à des guerres, comme nous l'avons déjà vu dans l'histoire.

Steven Tian.

L'attentat à la bombe du 17 octobre contre l'hôpital Al-Ahli à Gaza, qui a tué des centaines de civils, a été une terrible tragédie. Immédiatement après l'explosion, de nombreux médias ont recyclé les déclarations douteuses du groupe militant islamiste Hamas qui accusait Israël. Une première manchette sur le site web du New York Times titrait : "Une frappe israélienne tue des centaines de personnes à l'hôpital, selon les Palestiniens". Les dirigeants arabes se sont empressés de condamner Israël.

Dans une note de la rédaction, le Times a admis que "les premières versions de la couverture - et la proéminence qu'elle a reçue dans un titre, une alerte d'information et les canaux de médias sociaux - se sont appuyées trop fortement sur les affirmations du Hamas, et n'ont pas précisé que ces affirmations ne pouvaient pas être vérifiées immédiatement. Le rapport a laissé aux lecteurs une impression erronée sur ce qui était connu et sur le degré de crédibilité du compte rendu".

M. Biden, le Conseil national de sécurité des États-Unis et la communauté du renseignement américain se sont déclarés convaincus que la frappe sur l'hôpital était le résultat d'une roquette errante tirée par le Jihad islamique palestinien, un groupe militant affilié au Hamas que les États-Unis et Israël considèrent comme une organisation terroriste.

Cette évaluation s'appuie sur des preuves audio, vidéo, satellitaires, radar et infrarouges de source ouverte et exclusive, sur des communications interceptées du Hamas admettant qu'un missile errant a dévié de sa trajectoire, et sur des vidéos montrant des militants palestiniens tirant un barrage de roquettes près de l'hôpital, puis tombant à court et explosant à l'intérieur de la bande de Gaza.

Les forces de défense israéliennes ont catégoriquement nié toute implication dans l'attaque de l'hôpital, l'imputant à un "tir de roquette raté" du Jihad islamique palestinien. Le groupe a nié les accusations d'Israël.

Une analyse de CNN suggère qu'une roquette lancée depuis Gaza s'est brisée en plein vol et que l'explosion de l'hôpital résulte de l'atterrissage d'une partie de la roquette sur le complexe hospitalier. Les experts en armement et en explosifs ont déclaré que les preuves disponibles des dommages subis par le site ne correspondaient pas à une frappe aérienne israélienne.

Israël n'avait aucune raison de bombarder un hôpital civil, a fortiori à la veille de l'arrivée de M. Biden, les États-Unis ayant rouvert les discussions avec l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Autorité palestinienne.

Les accusations du Hamas semblent refléter le sabotage apparent des extensions de l'accord d'Abraham dix jours plus tôt. Dans une déclaration faite la semaine dernière, M. Biden a émis l'hypothèse que l'invasion d'Israël et le massacre de civils par le Hamas étaient motivés par la volonté de faire échouer un accord de paix entre l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis. "Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a agi comme il l'a fait est qu'il savait que j'étais sur le point de m'asseoir avec les Saoudiens", a-t-il noté. "Les Saoudiens voulaient reconnaître Israël... et ils étaient sur le point de le faire. Et cela aurait, en fait, unifié le Moyen-Orient".

Néanmoins, en dépit de ces faits, le Moyen-Orient s'enflamme aujourd'hui avec des manifestations massives et un sentiment anti-américain et antisioniste virulent.

Les fausses informations ont conduit à des guerres et les ont attisées à maintes reprises au cours de l'histoire.

L'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 pour éliminer les armes de destruction massive de Saddam Hussein reposait sur de fausses prémisses et des renseignements erronés.

Souvenez-vous du Maine !

Le cuirassé USS Maine a explosé dans le port de La Havane, à Cuba, en 1898, tuant plus de 260 marins américains. Le président William McKinley a d'abord cru à un accident, mais les médias ont enflammé l'opinion publique.

Les journaux rivaux de William Randolph Hearst et de Joseph Pulitzer attribuent le naufrage à des Espagnols hostiles. Le slogan "Remember the Maine" (Souvenez-vous du Maine)devient un cri de guerre contre l'Espagne. En 1974, la marine américaine a infirmé ce point de vue en montrant des preuves significatives que l'explosion était due à un feu de charbon à bord.

L'incident du golfe du Tonkin en 1964

Après une première confrontation entre les forces navales américaines et les sous-marins nord-vietnamiens le 2 août 1964, des rapports faisant état d'une seconde confrontation dans la nuit du 4 août 1964 ont conduit le Congrès à adopter la résolution du golfe du Tonkin trois jours plus tard, autorisant le président Lyndon Johnson à envoyer des forces américaines au Viêt Nam et déclenchant ainsi la guerre du Viêt Nam.

L' ancien secrétaire américain à la défense, Robert McNamara , et les principaux dirigeants vietnamiens ont confirmé rétrospectivement que les rapports d'attaque étaient faux, fondés sur de mauvais renseignements et des déformations de communications interceptées.

La guerre américano-mexicaine en 1846

Alors que le Congrès américain envisageait de déclarer la guerre après que le Mexique eut prétendument envahi le territoire américain et tué des soldats américains, Abraham Lincoln, un député de l'Illinois alors peu connu, a demandé à connaître "l'endroit précis du sol où le sang de nos concitoyens a été ainsi versé".

Les soldats américains s'enfonçaient dans un territoire qui, de l 'avis des historiens, était mexicain. Néanmoins, l'opinion publique américaine enflammée a conduit le président James Polk à agir et le Congrès à déclarer la guerre.

L'incendie du Reichstag et le Troisième Reich en 1933

Quatre semaines après la prestation de serment d'Adolf Hitler en tant que chancelier de l'Allemagne, le Reichstag, siège du parlement allemand à Berlin, est incendié.

Hitler a rapidement condamné les agitateurs communistes, utilisant cet épisode comme prétexte pour suspendre les libertés civiles, les partis politiques rivaux, la presse indépendante et l'assassinat des rivaux. Hitler, qui n'était qu'un faible chancelier, est devenu un dictateur doté d'un pouvoir sans précédent, qui a instauré le Troisième Reich.

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'ont émergé des preuves suggérant que les nazis avaient planifié et ordonné l'incendie, et l'Allemagne a gracié à titre posthume un bouc émissaire faussement accusé de l'incendie criminel en 2008.

Ces exemples historiques offrent des leçons claires qui sont pertinentes pour le conflit d'aujourd'hui. Le discours de Joe Biden sur Israël a mis en évidence le ciblage délibéré de civils innocents qui ont été violés, mutilés, torturés et massacrés, et dont les corps ont été brûlés vifs.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Il a également évoqué les souffrances des Palestiniens de Gaza, exacerbées par le tir apparemment erroné d'un missile d'un groupe militant palestinien sur un hôpital de Gaza, et a insisté sur l'accès à l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza, y compris 100 millions de dollars supplémentaires de la part des États-Unis pour les Palestiniens.

Le discours de M. Biden a surtout mis en évidence la nécessité pour le monde de s'arrêter, de reprendre son souffle, d'attribuer les responsabilités avec précision et de ne pas vilipender davantage les victimes ou de ne pas laisser les méchants se faire passer pour des victimes.

En bref, M. Biden nous a rappelé que nous devions, avant de nous lancer dans une escalade précipitée, faire ce qui suit

1. Vérifier les faits - penser comme un détective, pas comme un partisan.

2. Vérifier les sources - déterminer ce qui manque ou ce qui est incertain.

3. Exiger la transparence du gouvernement - obtenir toute l'histoire.

4. Se méfier des faits manipulés par la démagogie - s'interroger sur les motivations des messagers.

La "sagesse des foules", célébrée à tort, peut conduire des foules manipulées à répandre le sectarisme, la superstition et la violence catastrophique.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com