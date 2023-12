David Zurawik

Opinion : Rupert Murdoch a contribué à détruire les médias - et la politique

Se retirant jeudi du contrôle quotidien des conseils d'administration de Fox et de News Corporation pour devenir président émérite des deux sociétés, le fondateur de 92 ans laisse derrière lui un héritage de journalisme et de commentaires irréfléchis et partisans qui ont contribué à la colère et à la polarisation des citoyens, au point que notre démocratie elle-même semble menacée, selon certains analystes. Et comme Murdoch a confié le contrôle quotidien de l'empire à son fils Lachlan, la dangereuse façon de faire de Fox ne semble pas près de changer pour le mieux.

Si d'autres facteurs contribuent à la polarisation - comme les politiciens et l'économie mondiale - Fox News, propriété de Murdoch, a joué un rôle même dans ces facteurs en présentant les membres du Congrès les plus bruyants et les plus transgressifs et en faisant de divers groupes, des immigrés aux démocrates, les boucs émissaires des défis économiques du pays.

Alors que Murdoch a construit son empire médiatique dans les journaux depuis les années 1950 en Australie et les années 1970 aux États-Unis, c'est en fondant la chaîne Fox News en 1996 qu'il est devenu une force géante dans la vie politique américaine. Bien que la chaîne ait été présentée comme une chaîne d'information avec le slogan "juste et équilibré" (qu'elle a abandonné il y a quelques années), elle était tout sauf une chaîne d'information.

Dans les années 1990, il y avait de la place sur la télévision câblée pour une chaîne qui présentait des voix conservatrices, cela ne fait aucun doute. Mais dès sa création, avec la nomination par Murdoch de Roger Ailes au poste de directeur général, Fox News était avant tout une opération politique, et non journalistique. Ailes, qui a aidé Richard Nixon à se faire élire président en 1968, s'est spécialisé dans l'utilisation politique des médias.

Après la Seconde Guerre mondiale, les gardiens des médias grand public aux États-Unis étaient très attentifs à la propagande et à la désinformation. Ils en avaient vu les effets en Europe dans les années 1930 et 1940. La propagande a été un élément clé de l'ascension d'Adolf Hitler en Allemagne et de Benito Mussolini en Italie.

Mais pas Murdoch. Il a donné à Ailes les coudées franches pour faire tout ce qu'il fallait pour mettre Fox News sur la carte, un autre élément majeur de l'héritage de Murdoch que nous ne devrions pas négliger : Il a ouvert les vannes de l'information par câble à la propagande, à la désinformation et à la mésinformation. Il a également établi le modèle de ce qui est devenu une puissante machine de communication de la droite.

Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, alors que nous nous efforçons de trouver des plateformes médiatiques auxquelles nous pouvons faire confiance pour tenter de donner un sens à des actions politiques qui dépassent le cadre du pâle, comme l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, ou le refus d'un président défait de promouvoir un transfert pacifique du pouvoir. Encore une fois, Murdoch n'est pas le seul responsable du manque de confiance dans les médias et du flot de désinformation et de fausses informations. Mais sa chaîne Fox News est la voix la plus importante et la plus forte qui a poussé des récits aussi faux que celui selon lequel l'élection de 2020 a été truquée.

J'écris sur Murdoch et Fox depuis les années 1980 et j'ai observé que Murdoch était plus préoccupé par l'argent que par l'idéologie. Mais son plus grand péché est d'avoir ignoré le sens de la responsabilité sociale que la plupart des grands radiodiffuseurs américains acceptaient comme le prix à payer pour faire des affaires.

Ici et dans d'autres pays, ses activités ont bafoué les règles et transgressé les codes traditionnels du comportement des médias. Ce faisant, il a servi de modèle improbable à une nouvelle génération de titans des médias technologiques, comme Mark Zuckerberg, qui a d'abord refusé d'accepter la responsabilité de la désinformation publiée sur Facebook pendant l'élection de 2016. On retrouve également beaucoup de Murdoch dans la façon dont Elon Musk dirige X.

En 2011, Murdoch a fait ses comptes au Royaume-Uni, lorsque son fils James et lui ont été convoqués devant la commission parlementaire de la culture, des médias et du sport pour témoigner d'un scandale impliquant l'une de ses propriétés, News of the World. Murdoch s'est excusé dans des annonces pleine page dans sept journaux pour le rôle joué par son journal dans le piratage du téléphone d'un adolescent assassiné.

En janvier de cette année, Murdoch a été interrogé dans le cadre du procès intenté par Dominion Voting Systems contre Fox News, pour un montant de 1,6 milliard de dollars, en raison de ses fausses allégations de fraude électorale. Il a reconnu que certains animateurs de Fox News avaient soutenu de fausses affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 avait été volée.

En avril, Fox News a réglé l'affaire pour 787,5 millions de dollars et doit encore faire face à d'autres litiges concernant les fausses allégations de fraude électorale qui alimentent tant de rancœur et de discorde dans la vie américaine d'aujourd'hui.

D'un point de vue commercial, Murdoch est une figure médiatique incroyablement prospère. Si vous adorez les magnats qui gagnent de l'argent et les capitaines d'industrie qui prennent des risques, c'est lui qu'il vous faut.

Mais alors qu'il se retire derrière son mur d'argent, il nous reste à essayer de nettoyer les dégâts politiques qu'il laisse derrière lui.

