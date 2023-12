Opinion : Quels sont les contributeurs qui ont correctement prédit 2023 ?

Mais avant d'en venir à ce qu'ils pensent pour 2024, voyons ce qu'ils ont prédit pour 2023.

Lorsqu'il s'est agi de prédire quelles séries télévisées obtiendraient les plus hautes récompenses cette année, nos contributeurs ont eu du mal, et même beaucoup de mal. Seuls deux d'entre eux, Elliot Williams et Jeff Yang, ont correctement prédit que l'Emmy de la meilleure série dramatique irait à "Succession". Et aucun de nos oracles n'a deviné que "Ted Lasso" serait nommée meilleure comédie.

Le pouvoir de prédiction deM. Yangs'est également avéré efficace pour les films. Lui et trois autres contributeurs - Laura Coates, Dean Obeidallah et Sara Stewart - ont correctement deviné que "Everything Everywhere All at Once" obtiendrait l'Oscar du meilleur film.

Nos prévisionnistes ont également eu du mal à prédire l'année sportive. Pas un seul contributeur n'a deviné que les Texas Rangers remporteraient les World Series, et seulement deux - Paul Callan et Coates - ont eu raison de choisir les Kansas City Chiefs pour remporter le Super Bowl.

En revanche, nos contributeurs ont brillé dans le domaine de la politique. Presque tous ont prévu que le président Joe Biden serait en tête des sondages en tant que candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2024. En ce qui concerne le principal candidat du parti démocrate, les contributeurs étaient partagés entre l'ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Parmi ceux qui ont prédit à juste titre que Trump et Biden seraient en tête des sondages, citons Jill Filipovic et Frida Ghitis, qui ont toutes deux estimé que 2024 ressemblerait beaucoup à 2020.

2020 déjà vu

JillFilipovic et Frida Ghitis avaient vu juste. Et maintenant que nous entrons dans une année électorale, elles sont toujours d'accord sur leurs prédictions présidentielles : Biden remportera l'élection de 2024. Comme l'a déclaré M. Ghitis, "entre Trump et Biden, il n'y a pas d'autre choix : "Entre Trump et Biden, les démocrates peu enthousiastes seront persuadés que Biden est incommensurablement meilleur que l'alternative."

Ils ne sont pas les seuls à le penser. Tous nos contributeurs, sauf quatre, prédisent que Biden sera réélu président. Parmi les quatre qui se sont détachés du peloton, Joey Jackson voit Nikki Haley gagner les électeurs, tandis qu'Alice Stewart et SE Cupp pensent que Trump verra un jour de plus dans le bureau ovale. Holly Thomas, elle aussi, parie sur l'élection de M. Trump à la présidence, tout en précisant que son pronostic est "prédit dans l'esprit de l'emballage d'un parapluie pour s'assurer qu'il ne pleuve pas".

En revanche, les contributeurs sont beaucoup moins unanimes quant au parti qui contrôlera chaque chambre du Congrès après l'élection de 2024. Alors qu'un certain nombre de nos oracles pensent que chaque parti contrôlera une chambre, une poignée d'entre eux estiment que les démocrates contrôleront les deux chambres. Seuls deux oracles - Allison Hope et Yang - prédisent que le Parti démocrate remportera la majorité des sièges à la Chambre des représentants et au Sénat.

La question de savoir qui résidera à la Maison Blanche aura un impact bien au-delà de nos frontières, a affirmé MmeGhitis, en évoquant les risques géopolitiques auxquels le monde sera confronté en 2024. "La réponse aura de graves répercussions dans le monde entier. Une deuxième présidence Trump serait presque certainement plus extrême sur de multiples fronts. ... Si Biden est réélu, les chances de rétablir la stabilité mondiale sont beaucoup plus grandes."

Un prix de la paix pour le Moyen-Orient ?

Cette année, la question de savoir qui remportera le très convoité prix Nobel de la paix a été un véritable défi pour nos contributeurs. Certains prédisent que le prix sera décerné à un leader du climat - Nemonte Nenquimo, pense Filipovic, tandis que Sara Stewart "espère que ce sera l'année de Greta Thunberg".

Ghitis et Alice Stewart pensentqu'après plus d'un an et demi de leadership courageux pendant la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky recevra le prix. Don Lincoln prévoit, au contraire, que le prix ira au leader de l'opposition russe emprisonné Alexei Navalny.

Mais le choix le plus fréquent de nos sages est celui d'une personne impliquée dans les efforts de paix au Moyen-Orient. Toutefois, nos pronostiqueurs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'identité de cette personne. Cupp et Gene Seymour pensent qu'il s'agira des négociateurs qataris dans le cadre de la prise d'otages israéliens. Megan Ranney, quant à elle, prévoit le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, compte tenu du rôle de son pays dans les accords d'Abraham. Hope pense que ce sera le chef de l'opposition israélienne, Benny Gantz. Quant à Thomas , il n'a pas de nom à proposer, mais affirme que le vainqueur sera "celui qui parviendra à négocier un cessez-le-feu durable dans la guerre entre Israël et le Hamas".

La paix au Moyen-Orient continuera d'être au cœur des préoccupations en cette nouvelle année. Quiconque parviendra à mettre un terme au conflit, "j'espère qu'il le fera rapidement", a déclaré M. Ranney.

Un jeu de roulette de l'inflation

Si quelque chose a fait tourner les têtes en 2023, c'est bien l'économie. Au cours de l'année, les taux d'intérêt n'ont cessé de grimper, la Réserve fédérale s'efforçant de maîtriser l'inflation. De nombreux économistes craignaient une récession imminente et nous attendions tous avec impatience de voir si la Fed parviendrait à redresser la barre sans provoquer de ralentissement économique majeur.

Pour la plus grande joie des investisseurs, l'inflation s'est calmée, l'économie a évité la récession et le marché boursier est en plein essor. Mais la question de l'évolution de l'inflation l'année prochaine reste ouverte. Certains de nos oracles les plus optimistes pensent que le taux d'inflation moyen sera plus bas l'année prochaine. Ghitis pense que "la Fed va tuer le dragon de l'inflation. L'inflation tombera à 2,6 %". Hope, Jackson et Ranney prévoient une baisse encore plus faible, à 2,5 %. Pour Seymour, deviner le taux d'inflation revient à lancer des fléchettes sur un jeu de fléchettes. "Umm... 3 ? Non, 7... Non, 5... Non... 2, réponse finale !!!", a-t-il déclaré, avant d'arriver à la prédiction la plus basse du groupe.

D'autres sont moins optimistes quant à la baisse du taux d'inflation. M. Filipovic prévoit un taux d'inflation moyen de 4,0 %, tandis que Roxanne Jones pense qu'il "tournera autour de 4,5 %".

Bien entendu, les consommateurs ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'inflation. Alors que la campagne présidentielle de 2024 s'est accélérée cette année, Lanhee Chen, chercheur à la Hoover Institution, a souligné que le message de Joe Biden sur l'inflation pourrait être déterminant pour gagner la confiance des électeurs. "L'astuce pour M. Biden consiste à mettre en avant ses réalisations sans donner l'impression de déclarer prématurément que les batailles contre l'inflation et la récession ont été remportées", a-t-il écrit en juillet.

Peu d'optimisme quant à la rédemption des Eagles

Bien que nos contributeurs soient des experts en politique, en culture et en affaires mondiales, ils sont également passionnés par leurs équipes sportives.

Leur choix le plus populaire pour remporter les World Series cette année est l'équipe locale d'Alice Stewart, les Braves d'Atlanta, tandis que les Mets et les Yankees sont à égalité en deuxième position. Thomas mise sur les Mets, tandis que Yang mise sur les Yankees "par pure loyauté perverse".

En ce qui concerne le football, nos pronostiqueurs préfèrent remporter le Super Bowl avec la même équipe que l'année dernière : les Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas et Yang étaient tous optimistes quant aux perspectives des Eagles en décembre dernier, en grande partie grâce à la promesse de leur quarterback Jalen Hurts. Cette année, Sara Stewart est la seule de ce groupe à vouloir parier une deuxième fois sur les Eagles. Les Eagles ont tout de même remporté la majorité des pronostics, en grande partie grâce au soutien de contributeurs qui n'avaient pas misé sur leur victoire l'année dernière. Cela prouve que nos oracles ne sont pas prompts à oublier une prédiction erronée.

Cupp et Alice Stewart pensent désormais que les Kansas City Chiefs remporteront la victoire pour la deuxième année consécutive, tandis que Jones et Yang misent sur les San Francisco 49ers. Quant à Thomas, il a deviné : "Les Miami Dolphins. Ils sont tellement constants et les Eagles ont tout gâché l'année dernière".

Parmi les questions sur le sport, c'est sur l'équipe qui remportera le plus de médailles d'or aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris qu'il y a le plus de consensus. Tous les participants, sauf deux, ont choisi Team USA ; Kent Sepkowitz et Seymour sont à part, tous deux ayant choisi la Chine. Quant à l'athlète qui remportera le plus de médailles d'or ? La majorité d'entre eux pensent que Simone Biles réalisera une nouvelle année exceptionnelle.

Nous venons de passer une bonne soirée à la télévision...".

... a déclaré Roman Roy, faisant référence à ATN, le réseau d'information fictif au cœur de la série "Succession".

Mais nos oracles s'accordent à dire que, dans la vraie vie, chaque nuit passée à regarder la série à succès de HBO a été une nuit de bonne télévision. En fait, la quasi-totalité de nos contributeurs sont convaincus que "Succession" remportera l'Emmy de la meilleure série dramatique. Les exceptions, Jackson et Obeidallah, pensent que le meilleur film dramatique ira respectivement à "White Lotus" de HBO et à "The Crown" de Netflix. (CNN et HBO appartiennent toutes deux à Warner Bros. Discovery).

De nombreuses séries télévisées atteignent leur apogée au cours de leur première saison. Cependant, "Succession" a semblé s'améliorer avec le temps, laissant les fans déplorer sa conclusion. Terminer "Succession" à un moment où chaque épisode est meilleur que le précédent semble être une décision audacieuse", a noté la scénariste Ani Bundel avant le final de mai. Avec la fin de la série, "le monde de la télévision se voit une fois de plus rappeler que l'une des caractéristiques d'une grande série est de savoir quand elle doit s'arrêter".

"Ted Lasso" est le favori des contributeurs pour la meilleure comédie. Yang, cependant, pense que c'est l'année où "L'Ours" obtiendra l'Emmy. Il a également soutenu "The Bear" l'année dernière, bien qu'il se soit interrogé sur la catégorie dans laquelle elle était nominée. "S'agit-il d'une comédie ou d'un drame ?

Oppenheimer sera-t-il "Kenough" ?

Au pays du cinéma, la plupart des regards se tournent vers le duo de la première journée qui a fait parler de lui dans tout le pays. Près de la moitié de nos pronostiqueurs pensent que "Oppenheimer" recevra le prix du meilleur film, mais beaucoup ont fait un clin d'œil à "Barbie". Comme l'a dit Seymour , l'Oscar ira à "'Oppenheimer', si c'est comme d'habitude. ('Barbie', si ce n'est pas le cas)".

Ces deux films n'ont pas seulement alimenté les spéculations sur les Oscars ; lors de leur première, ils ont inspiré de nombreux articles de fond. SaraStewarts a déclaré: "La beauté de Barbie, c'est qu'elle peut être n'importe quoi [... ]. C'est exactement pour cette raison qu'elle trouve toujours un écho auprès des enfants et que des générations d'adultes regardent les bandes-annonces du film de Gerwig avec un plaisir non feint. ("Barbie" a été distribué par Warner Bros, qui appartient à la société mère de CNN).

Le seul autre film qui, selon nos contributeurs, a une chance d'obtenir un Oscar est "Killers of the Flower Moon". Les deux scientifiques du groupe, Lincoln et Sepkowitz, font partie de ceux qui prédisent que le chef-d'œuvre de Martin Scorsese remportera le prix.

C'est le monde de Taylor Swift et nous y vivons.

Cette année, aucune célébrité n'a autant capté notre attention collective que Taylor Swift. La pop star a rempli des stades lors de la partie américaine de sa tournée The Eras Tour ; elle a sorti deux albums, dont Speak Now (Taylor's Version), qui s'est classé en tête du Billboard 200 et a fait de Swift la femme ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 ; elle a établi le record du film de concert ayant rapporté le plus d'argent au pays lors d'un week-end d'ouverture ; et elle a été nommée personne de l'année par le magazine TIME. Oh, et elle est devenue milliardaire.

Mais l'influence de Swift s'est étendue au-delà de l'industrie musicale. L'impact économique du Eras Tour est estimé à 5 milliards de dollars, selon la société de recherche QuestionPro. Comme l'a souligné Yang , "personne ne fait du capitalisme comme Taylor Swift".

Il n'est donc pas surprenant qu'une majorité de nos pronostiqueurs parient sur le fait que son album "Midnights" remportera le Grammy de l'album de l'année. "C'est son moment, arrondissons-le pour elle", a déclaré Filipovic. Selon Obeidallah, "même si elle ne gagne pas le Grammy, elle a déjà gagné 2023 et 2024 !".

Ranney, quant à lui, n'a pas voulu miser sur Swift pour le Grammy : "J'adore Swift, mais l'album SOS de SZA mérite cette victoire".

'Ce sera pour toujours, ou ce sera en flammes'

L'année de Swift a été remarquable pour une autre raison : Elle a commencé à sortir avec Travis Kelce, le tight end des Kansas City Chiefs. Contrairement à sa relation très secrète avec son ex, Joe Alwyn, Swift et Kelce n'ont pas hésité à faire parler d'eux. Néanmoins, le journaliste Frankie de la Cretaz a souligné que "le déluge de podcasts, de messages sur les médias sociaux et de références à une relation potentielle entre la chanteuse et le tight end - avant qu'il n'y ait eu le moindre encouragement ou la moindre confirmation de sa part - semble manquer totalement de respect à ses souhaits et à ses limites".

Filipovic, lui, voit quelque chose de rafraîchissant dans la dynamique du couple. "Dans une période où l'insécurité masculine est à son comble, la relation Taylor-Travis est un modèle utile : deux adultes ambitieux, tous deux excellents dans ce qu'ils font, mais la moitié féminine du couple a plus de succès et gagne plus d'argent, avec une marge énorme - et la moitié masculine semble totalement à l'aise avec cela".

Jackson et Obeidallah sont les plus optimistes quant à l'avenir de Swelce. (Ils pensent que le couple sera marié d'ici la fin de l'année 2024. Ranney et Alice Stewart prédisent également que le couple sera toujours en vie, mais ils ne se font pas trop d'illusions. Ils pensent que les fiançailles seront rapides . Parmi les autres contributeurs, le consensus est que Swift et Kelce ne dureront pas. Comme le dit Ghitis: "Serons-nous aussi fatigués d'elle qu'elle le sera de lui ? Non. Les gens seront toujours obsédés par Taylor, et Travis deviendra le sujet d'une autre chanson de rupture".

Peu importe ce que nos intrépides pronostiqueurs pensent du statut de Swift et Kelce, une chose semble certaine : comme Jane Carr l'a expliqué dans notre lettre d'information sur l'année culturelle au début du mois, notre amour de la musique, du sport et des relations entre nos stars préférées a été un aspect déterminant de l'année 2023. Ces mêmes éléments nous rassembleront certainement au cours de l'année à venir.

