Opinion : Pourquoi tous ces changements à "Jeopardy !"?

Note de la rédaction : Bill Carter a couvert le secteur des médias pendant plus de 25 ans au New York Times. Il a également collaboré à CNN et est l'auteur de quatre livres sur la télévision, dont "The Late Shift". Il a été nommé aux Emmy Awards pour l'adaptation cinématographique de ce livre sur HBO.Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d'opinions sur CNN.

Bill Carter

La séquence d'ouverture de l'émission a également été marquée par de nouvelles touches, comme des plans de l'équipe qui tient des cartes de repérage (à la "Saturday Night Live") et des scénaristes en train d'élaborer des réponses difficiles, pour lesquelles les candidats ont besoin, vous savez, des bonnes questions.

Mais la grande nouveauté de "Jeopardy !" est l'introduction de ce qu'on appelle le "Tournoi de la deuxième chance", qui fait revenir des candidats remarquables qui n'ont pas gagné. Non, il ne s'agit pas du "Tournoi des non-champions", ni de "Voici les perdants".

Si l'on ajoute à cela le récent licenciement de Mayim Bialik en tant qu'animatrice à temps partiel et la controverse sur le successeur du légendaire Alex Trebek, certains traditionalistes de "Jeopardy !" ont été quelque peu décontenancés par tous ces changements simultanés.

Un site web appelé "Cinema Blend" a recueilli les réserves des fans, mieux résumées dans une vidéo postée, qui dit : "Un nouveau logo et un nouveau logo tape-à-l'œil sont des éléments essentiels de l'émission" : "Un nouveau logo et une nouvelle séquence d'ouverture tape-à-l'œil pourraient aller à l'encontre de ce que les fans fidèles attendent de l'émission et diminuer ce sentiment de chaleur et de nostalgie.

Dans les jeux télévisés, comme dans la vie en général, c'est à vos risques et périls que vous jouez avec le "sentiment de chaleur et de nostalgie" ! (c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas essayer d'éliminer ce point d'exclamation).

Cartes sur table : J'ai toujours été assez bon à "Jeopardy !".

Je mets cela sur le compte de deux facteurs : une étrange capacité à me souvenir de faits obscurs et sans intérêt (les pièces les plus longues et les plus courtes de Shakespeare : Question ci-dessous - pas de tricherie !) et un penchant pour les jeux.

Je ne suis manifestement pas le seul. "Jeopardy ! est l'une des émissions de télévision les plus durables de tous les temps, et sa place est si bien ancrée dans la culture américaine que le jingle "Final Jeopardy !" est régulièrement ressorti par quiconque exhorte un compagnon en proie à une hésitation prolongée à aller droit au but. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah".

"Jeopardy ! a débuté un mois après l'apparition des Beatles dans le "Ed Sullivan Show" en 1964. Série de jour à l'origine, elle a duré 11 ans sur NBC, animée par Art Fleming. (Il a également animé une brève série de retour en 1978). Puis, après un interrègne de six ans, l'émission est revenue sous forme de série syndiquée en 1984, animée par le très apprécié Trebek (animateur canadien de jeux télévisés pour 200 dollars, Alex).

Je n'ai jamais tenté de participer à l'émission moi-même, mais l'un de mes compagnons de table au New York Times, Richard Perez-Pena, a été plusieurs fois champion. Il nous arrivait de lancer des informations inutiles à nos compagnons de table. (Candidat qui a perdu contre Calvin Coolidge en 1924 : Qui est John W. Davis ?)

Tout cela pour certifier que j'ai souvent regardé "Jeopardy !" et que je l'ai apprécié, surtout lorsque j'ai eu l'impression que j'aurais gagné le jeu. (Mais je ne me qualifierais jamais de fanatique de l'émission, bien que cette désignation ne soit pas rare.

Les téléspectateurs adorent leur "Jeopardy". Beaucoup en font une habitude de tous les soirs, souvent au cours d'un dîner. Une histoire célèbre et attachante raconte comment, dans les dernières années de la vie de Carl Reiner, son grand ami Mel Brooks se rendait chaque soir à la maison de Carl sur Rodeo Drive pour s'asseoir devant la télévision, avec un dîner sur un plateau, et tenter de répondre aux questions de "Jeopardy !

Ces dernières années, malgré les bouleversements causés par les restrictions imposées par Covid-19 (pas de public pour applaudir sans raison lorsque des créneaux "Daily Double" apparaissent) et le décès de Trebek, qui était célèbre pour son habileté inégalée à lire les indices et ses interactions charmantes mais jamais mielleuses avec les concurrents, suivi d'un plan de succession maladroit, les fervents amateurs du jeu télévisé ont persévéré dans leur dévotion.

Mais pas toujours avec bonheur. Mike Richards, producteur chargé de trouver le successeur de Trebek, a fait jaser les fans lorsqu'il a dirigé une ronde d'essais d'animateurs invités (Mehmet Oz ? Aaron Rodgers ?), mais a fini par les éliminer tous et s'est choisi lui-même. Il a tenu neuf jours avant la révélation de propos sexistes dans un podcast. Il s'est excusé pour ces propos, ce qui a néanmoins conduit à son départ rapide.

La décision de choisir Bialik comme animatrice, ainsi que Ken Jennings, candidat royal de "Jeopardy", a plus ou moins calmé les choses. La nomination de Jennings en tant qu'animateur unique de l'émission contribuera probablement à renforcer ce "sentiment de chaleur et de nostalgie".

Compte tenu des récentes perturbations, il n'est pas surprenant que les fans se sentent un peu mal à l'aise face à des changements tels que le logo et les retours des impressionnants non-vainqueurs.

Mais ce n'est pas comme si "Jeopardy !" avait traversé six décennies sans changements substantiels. Après tout, à l'époque, les montants en dollars étaient inscrits sur des cartes en carton et affichés manuellement. Le grand tableau a changé à de nombreuses reprises sur le plan technologique (parallèlement à l'inflation des prix) et le plateau a été modifié à de nombreuses reprises.

La plupart de ces progrès ont été réalisés dans le but de préserver la viabilité de l'émission auprès des jeunes téléspectateurs. Et cela a fonctionné. Les jeux télévisés sont traditionnellement associés à des téléspectateurs plus âgés. "Jeopardy ! a réussi à recruter un grand nombre de jeunes fans.

L'une des raisons est l'adoption de nouvelles idées comme les tournois pour les champions, les célébrités et les lycéens. L'innovation la plus importante a sans doute été l'élimination de la règle des 5 victoires et de la retraite en 2003. Cela a permis d'élever des vainqueurs de masse au rang de célébrités à part entière, y compris des sommités telles que Jennings, qui détient toujours le titre de vainqueur consécutif avec 74 victoires.

Au fond, le tirage au sort reste le jeu, ce qui est aussi fondamental que possible : Répondre à la question, obtenir de l'argent.

Le nouveau producteur exécutif de l'émission, Michael Davies, qui a déjà renoncé à un poste lucratif sur ABC pour diriger un nouveau jeu intitulé "Who Wants to Be a Millionaire", est l'un des dirigeants les plus novateurs à avoir jamais travaillé dans le domaine des jeux télévisés. C'est lui qui a eu l'idée du "tournoi de la deuxième chance". Il aura sans doute d'autres changements à apporter.

Préparez-vous, fans de "Jeopardy" ! OK. La question est la suivante : que sont Hamlet et La comédie des erreurs?

Ne vous inquiétez pas si vous l'avez manquée : vous pouvez encore vous qualifier pour le "tournoi de la deuxième chance" !

Source: edition.cnn.com