Opinion : Pourquoi la guerre de DeSantis contre Disney est une grave erreur

Le conflit entre le jeune républicain et la société qui se cache derrière Mickey Mouse a commencé lorsque Disney, en réponse aux protestations de ses propres employés, a critiqué le projet de loi "Don't Say Gay" qui limite les discussions sur l'identité sexuelle et de genre dans les salles de classe.

M. DeSantis, qui a promulgué le projet de loi, a décidé de prendre des mesures punitives, en retirant à la société son statut fiscal privilégié et en créant un nouveau conseil chargé de superviser le district fiscal spécial de Disney. Ne se laissant pas duper, Disney a conclu un accord de plusieurs décennies avec les membres sortants du conseil quelques jours avant que le nouveau conseil, nommé par M. DeSantis, ne prenne ses fonctions.

Après que le nouveau conseil a rendu l'accord nul et non avenu, Disney a riposté avec force et a intenté une action en justice contre le gouverneur et son conseil de surveillance, affirmant qu'il avait utilisé son pouvoir politique pour punir l'entreprise d'avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Chaque partie s'enfonçant dans le conflit, celui-ci est en train de se transformer en bourbier.

Pour M. DeSantis, il s'agit d'une terrible manœuvre politique. Alors que l'ancien président Donald Trump intensifie sa campagne, DeSantis a du mal à suivre. Avec sa guerre contre Disney, le gouverneur s'éloigne encore un peu plus du statut de républicain "le plus éligible" du peloton.

Pourquoi cette décision est-elle si préjudiciable ?

Tout d'abord, M. DeSantis s'enferme dans un rôle de guerrier culturel de droite. Au départ, l'un de ses plus grands atouts politiques était sa capacité à créer le type de coalition que d'autres membres de son parti trouvaient si difficile, ayant fait des percées significatives parmi les électeurs latinos en Floride.

M. DeSantis a également mis en avant son bilan en matière de promotion de la croissance économique et sa gestion de la pandémie. Au cours de la campagne 2022, M. DeSantis a publié une publicité - qui rappelle la célèbre publicité de Reagan "Morning Again in America" de 1984 - soulignant que les gens sont allés travailler et que les enfants sont allés à l'école alors que de nombreux autres États ont fermé leurs portes pendant la pandémie.

En s'opposant à Disney, M. DeSantis détourne l'attention des électeurs de ses capacités à gouverner et ressemble à une version un peu plus polie de la députée Marjorie Taylor Greene. Si de nombreux républicains adorent les guerres culturelles, il est loin d'être évident qu'il s'agisse d'une stratégie gagnante dans une élection nationale.

Il n'est pas non plus très reluisant pour un candidat républicain potentiel à la présidence de s'en prendre à l'Amérique des entreprises. Malgré tous les discours sur le populisme conservateur, la réalité est que les grandes entreprises restent un électorat central du GOP. Les politiques économiques du parti, axées sur l'offre et la déréglementation, ont toujours été au cœur de la coalition politique que le GOP a bâtie depuis la présidence de Reagan.

M. DeSantis semble jouer le jeu de la rhétorique du GOP sur le populisme tout en négligeant la réalité, à savoir que les Américains les plus riches et les dirigeants d'entreprise constituent un élément clé de la base. Le fait de voir un gouverneur s'en prendre à une grande entreprise dans son propre État - alors que les républicains de la Chambre des représentants créent une instabilité économique inutile en menaçant de ne pas relever le plafond de la dette - ne manquera pas d'ébranler les entreprises qui recherchent la stabilité, la prévisibilité, l'absence d'intervention de l'État et le profit. Elles n'ont certainement pas envie de penser à un éventuel président qui semble prêt à prendre des mesures punitives à l'encontre d'une entreprise pour avoir dit quelque chose qui pourrait soudainement être qualifié de "branché".

Il est également étrange que M. DeSantis ait choisi de s'en prendre à une entreprise qui est l'un des produits culturels les plus emblématiques de l'histoire moderne des États-Unis. Disney est à bien des égards un symbole des valeurs familiales saines sur lesquelles les républicains tentent de s'aligner.

Et si le but est de démontrer qu'il est un battant, le gouverneur ne pourra jamais égaler Trump sur ce front. Tenter d'affronter l'ancien président de cette manière est une entreprise insensée. Comme tant d'autres républicains avant lui l'ont appris, c'est un domaine où Trump est presque impossible à vaincre et très peu d'électeurs seront convaincus que DeSantis pourra jamais l'égaler dans le domaine du combat politique.

La candidate républicaine à la présidence , Nikki Haley, a tweeté en soulignant les nombreux écueils de la querelle entre M. DeSantis et Disney : "Hey @Disney, mon État natal acceptera volontiers vos plus de 70 000 emplois si vous voulez quitter la Floride. Nous avons un temps magnifique, des gens formidables et c'est toujours un grand jour en Caroline du Sud ! La Caroline du Sud n'est pas une terre d'accueil, mais elle n'est pas non plus moralisatrice".

La décision de M. DeSantis concernant Disney est une blessure qu'il s'est infligée à lui-même et qui causera des dommages irréparables à une campagne potentielle. Il rejoint très rapidement la longue liste des gouverneurs politiquement prometteurs, tels que Rick Perry du Texas et Jeb Bush de Floride, qui se sont éteints sous les feux des projecteurs nationaux.

