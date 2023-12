Patricia Grisafi

Opinion : Peut-on révéler les secrets de son conjoint après sa mort ?

J'ai lu "Molly" en un week-end haletant, tout en distrayant mes jeunes enfants, et j'ai donc passé beaucoup de temps dans la salle de bains à crier "PRIVACY PLEASE", ce qui est devenu le symbole de la lutte qui se déroule dans la conversation publique sur le livre. Assise sur le sol carrelé, contre la baignoire à pieds, je me suis demandé si l'on pouvait vraiment connaître quelqu'un, même à ses propres yeux.

Là où certains voyaient dans "Molly" une violation flagrante de la vie privée, d 'autres y voyaient de la grâce et de la bravoure, une volonté de "faire table rase", comme l'a écrit Arthur Schopenhauer à Johann Wolfgang von Goethe. Butler avait mis à nu le moi complexe de Brodak, ses joies et ses transgressions sans la permission d'une bien-aimée qui n'est plus là pour l'accorder. Avait-il violé sa mémoire en faisant cela ?

Dans ce qui semble être une déformation volontaire de l'humanité du portrait de Butler, les utilisateurs des médias sociaux ont excorié le livre, certains manifestement sans l'avoir lu. "Regarder tout le monde célébrer ce qui s'apparente à un revenge porn littéraire contre une femme souffrant de troubles mentaux qui s'est suicidée me donne la nausée", a posté un écrivain sur X.

Et puis il y a eu les tabloïds. Ils sont allés droit au but en matière de salubrité. Le Daily Mail a décidé qu'il était important de souligner que Molly Brodak avait eu des relations sexuelles avec d'autres personnes alors qu'elle était mariée : La célèbre poétesse Molly Brodak menait une vie secrète de "serial cheater", ayant eu une liaison avec un étudiant quelques jours après son mariage avec son auteur de mari - et ce dernier ne l'a découvert qu'en préparant un diaporama pour ses funérailles après son suicide", pouvait-on lire dans le titre de l'article.

Les écrivains ne sont généralement pas traités par les tabloïds, mais "Molly" avait suffisamment choqué, ce qui, selon Mme Butler, était inattendu et grotesque. "J'ai été choqué lorsque le premier tabloïd est sorti. J'étais furieux", a-t-il déclaré.

Mais si certaines personnes considéraient "Molly" comme un travail de hache de guerre contre Brodak, je n'ai pas trouvé de hache de guerre. Je n'ai même pas trouvé de méchanceté, juste une stupéfaction béante et des cercles de chagrin.

Dans le livre, Molly et Blake apparaissent tous deux comme imparfaits - il ne s'agit pas d'un ouvrage qui présente l'auteur comme un parangon de vertu et son sujet comme une diablesse. Le véritable adversaire échappe à la fois à Molly et à Blake : "Mon ennemi, c'est le silence", déclare Butler, expliquant qu'il voulait contribuer à mettre fin aux traumatismes et aux abus générationnels qui ont frappé Brodak, et non pas faire du sensationnalisme.

Il a beaucoup lu pendant la rédaction du livre, en particulier les travaux d'Annie Ernaux, les mémoires sur les traumatismes et les mémoires sur l'Holocauste, car le père de Brodak - qui est devenu plus tard un voleur de banque, comme Brodak l'a expliqué dans ses propres mémoires, "Bandit" - a été conçu dans un camp de concentration. Plus tard, Brodak a visité le site du camp alors qu'elle travaillait sur un livre intitulé "Alone in Poland" (Seul en Pologne).

Brodak était une lectrice et une intellectuelle vorace qui a revisité l'œuvre de Sylvia Plath avant sa mort. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire des rapprochements entre le traitement posthume réservé aux deux femmes par les hommes de lettres de leur vie. Lorsque Plath s'est suicidée en février 1963, elle a laissé sur son bureau un manuscrit de poésie achevé. "Ariel" a fini par devenir une œuvre canonique posthume, une expression révolutionnaire de la rage féminine et d'un lyrisme stupéfiant.

Mais le recueil initialement publié n'était pas la version souhaitée par Plath. Son mari, Ted Hughes, avait édité l'arrangement du livre et éliminé les poèmes qui le dépeignaient sous un jour peu flatteur.

Lorsque la version restaurée d'"Ariel" a été publiée en 2004, les lecteurs ont enfin pu voir la vision complète de Plath - un voyage poétique qui se termine par le vers "The bees are flying. Elles goûtent la source", au lieu de "Tandis que/Depuis le fond de la piscine, des étoiles fixes/Gouvernent une vie". La version originale était un récit de renaissance ; la version de Hughes s'appuyait sur une vision sombre du suicide, privant ainsi Plath de tout pouvoir littéraire et lui imposant sa propre mythologie. Comme si cela ne suffisait pas, Hughes prétend avoir "détruit" le dernier journal de Plath pour qu'il ne puisse pas être lu.

Butler ne voulait pas faire cela à Brodak. "Je ne voudrais jamais contrôler son héritage", m'a-t-il dit. "Je ne veux pas que les gens la sous-estiment en tant qu'artiste. Je l'honore en tant qu'artiste, et mon objectif depuis le début est de faire en sorte que son travail ait sa place dans la conversation".

Dans sa quête d'authenticité, Butler se réfère à des passages de ses journaux qui permettent de jeter un regard spontané sur les pensées de Brodak. Il cite également longuement Brodak dans ses propres poèmes et ses mémoires. Il inclut sa lettre de suicide.

Et surtout, il inclut le dernier poème écrit par Brodak, une méditation austère intitulée "Camp", qui fait référence à la fois à l'Holocauste et au rite de passage estival d'un enfant. Dans le livre, Blake refuse de commenter le poème, si ce n'est que la poésie lui a toujours sauvé la vie, qu'elle était "le seul moyen qu'elle ait jamais trouvé pour dire sa vérité".

Dans le livre, Butler réfléchit à la difficulté de préserver la vie privée de Brodak : "J'ai désespéré de partager ces parties sombres de Molly, celles pour lesquelles elle se détestait et qu'elle utilisait contre elle-même, comme pour se couper. Même en l'écrivant, j'ai l'impression de transcrire un secret destiné au silence. Devrais-je être autorisée à le dire ? De mettre en lumière une partie de l'histoire de Molly qu'elle a occultée à tout prix ?

La réponse malaisée à laquelle Butler est parvenu était oui - et "Molly" transcende grâce à cela. Brodak apparaît vivante sur la page, un nœud gordien scintillant. Elle est déterminée à se faire entendre mais incapable de trouver la vérité. Elle est la multiplicité, la fragmentation personnifiée. La fouille élégiaque et philosophique de la vie de Butler est parfois difficile à lire, mais elle est aussi porteuse d'espoir - une protestation contre le silence et les types d'histoires que nous racontons sur les morts.

