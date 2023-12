Jill Filipovic

Opinion : Parfois, une sex-tape n'est qu'une sex-tape

L'histoire (si vous n'êtes pas au courant, un membre du personnel du Sénat a été licencié après qu'une vidéo a été rendue publique montrant une personne ayant des relations sexuelles dans une salle d'audition du Sénat) est suffisamment sordide et divertissante pour qu'il soit facile de comprendre pourquoi la presse s'en est emparée comme d'un chien avec un os. La question est de savoir pourquoi nous en parlons encore.

La vidéo a d'abord été divulguée au Daily Caller (les parties coquines de la vidéo étant couvertes par un rendu peu subtil du dôme du Capitole), puis elle a fait la une des autres médias politiques américains. Deux hommes ont apparemment utilisé les plus hauts lieux du pouvoir américain pour avoir des relations sexuelles. Plusieurs sénateurs ont déclaré : Le Hart Senate Office Building est destiné aux relations gouvernementales, pas aux relations intimes ; les mouchoirs sont interdits.

Le collaborateur qui apparaît dans la vidéo n'a plus son poste. L'homme pour lequel il travaillait, le sénateur Ben Cardin du Maryland, s'est exprimé. "J'étais en colère, déçu", a-t-il déclaré aux journalistes. "C'est un abus de confiance. C'est tout cela à la fois. C'est une situation tragique qui a suscité beaucoup de colère et de frustration. Je m'inquiète pour notre personnel et pour ce qu'il ressent à ce sujet, ainsi que pour le personnel du Sénat. Le bureau de M. Cardin a confirmé que le membre du personnel n'était plus employé par le Sénat.

Un homme nommé Aidan Maese-Czeropski, vraisemblablement le collaborateur désormais sans emploi, a publié un message sur LinkedIn:

"Cela a été une période difficile pour moi, car j'ai été attaqué pour ce que j'aime afin de poursuivre un programme politique. Bien que certaines de mes actions dans le passé aient fait preuve d'un mauvais jugement, j'aime mon travail et je ne manquerais jamais de respect à mon lieu de travail". Il a ajouté qu'il "explorera les options juridiques qui s'offrent à moi dans cette affaire".

Si M. Maese-Czeropski est bien le membre du personnel figurant sur la vidéo, il est certainement regrettable qu'il ait été plongé au cœur de ce spectacle public. Quiconque enregistre une rencontre et la partage avec des amis s'expose à un risque évident. Mais on imagine qu'il ne s'attendait pas à ce que ses images soient diffusées à grande échelle.

Il est également exaspérant qu'il tente de transformer un banal scandale sexuel au Congrès en une attaque homophobe. Certaines personnes trouvent-elles cette histoire d'autant plus croustillante qu'il s'agit de relations sexuelles entre deux hommes ? Probablement. L'histoire ferait-elle encore le tour de l'internet s'il s'agissait d'une relation sexuelle entre un homme et une femme ? Absolument. Il ne s'agit pas d'une attaque politiquement motivée par l'homophobie, mais d'une attaque salace qui découle d'un pur plaisir. Il n'y a pas d'univers dans lequel "un collaborateur fait une sex tape au Sénat" ne ferait pas parler de lui.

Mais la presse a passé des jours à couvrir ce qui n'aurait dû être qu'un feu de paille, l'histoire d'une collaboratrice qui s'est trompée et a été pénalisée en conséquence. La sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, par exemple, aurait été interrogée sur son soutien à l'ouverture d'une enquête sur cet acte. Pourquoi une telle enquête serait-elle nécessaire ? Les preuves sont là, sur bande.

M. Cardin a déclaré que la police du Capitole enquêtait également. Avons-nous vraiment besoin que la police soit impliquée dans une affaire aussi mineure, même si, techniquement, elle se trouve sur la propriété du gouvernement ? Les journalistes ont demandé à M. Cardin, qui semble déjà avoir pris des mesures appropriées dans cette affaire, s'il allait revoir les pratiques d'embauche de son bureau. Comment ? En demandant à des employés potentiels s'ils seraient tentés d'avoir des relations sexuelles dans l'enceinte du Capitole ?

La morale de cette histoire n'est pas compliquée : Parfois, les gens font des choses stupides, se font prendre et sont punis. Parfois, lorsque ces actes stupides combinent le sexe et la politique, la fin malheureuse est de se retrouver sous le regard voyeur du public.

L'histoire devrait vraiment se terminer ici, avec une collaboratrice humiliée qui se retrouve sans emploi, un sénateur qui fait tous les bruits de couloir nécessaires, la presse politique qui ricane comme de vilains enfants et le reste d'entre nous qui poursuit sa vie. Au lieu de cela, certains membres du Congrès, apparemment très sensibles, se sont immiscés dans l'histoire et semblent essayer de la faire durer le plus longtemps possible, apparemment pour marquer des points auprès de leur base.

Le représentant républicain Mike Collins, de Géorgie, a lancé un tweet sur le "porno gay au Sénat" ; lui et d'autresconservateurs qui ont longtemps perverti la vérité avec de fausses affirmations destinées à renverser l'élection de 2020, s'épanchent maintenant sur le fait que ce scandale sexuel est pire que la tentative de coup d'État du 6 janvier.

Cela en dit long sur le désalignement de nos priorités en matière de sexe, de politique et de pouvoir, et sur notre curieux désir de faire de petits méfaits des problèmes beaucoup plus graves, si ces méfaits impliquent le sexe.

Il ne s'agit pas d'une histoire de harcèlement ou d'abus sexuel ; il ne s'agit pas d'une indication de dépravation qui va jusqu'au sommet de la hiérarchie. Les journalistes politiques travaillent déjà dans des conditions difficiles ; pourquoi s'emparer de cette histoire et la gonfler pour en faire quelque chose de plus important ?

Culturellement parlant, les Américains ont une relation perverse avec le sexe. D'une part, nous l'utilisons pour vendre tout ce que nous voulons, des voitures aux hamburgers, nous recherchons des images et des vidéos de sexe à un rythme élevé, et la quasi-totalité d'entre nous ont des rapports sexuels en dehors des limites du mariage. D'autre part, nous nous tordons les mains parce que les enfants en apprennent trop sur le sujet et nous nous plions en quatre pour mettre en place des politiques qui diminuent le plaisir et engendrent le danger. La droite américaine a longtemps tenté de restreindre l'éducation à la santé sexuelle et mis l'accent sur l'abstinence jusqu'au mariage. Aujourd'hui, certains conservateurs limitent les discussions sur l'orientation et l'identité sexuelles dans les écoles, interdisent l'avortement, obligent les femmes à risquer leur vie et leur santé en cas de grossesse et tentent de rendre la contraception plus difficile d'accès.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Dans ce paysage profondément détraqué, la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est de politiciens et de journalistes qui se prennent pour des surveillants sexuels, exigeant non seulement qu'un individu mal élevé subisse des conséquences, mais aussi qu'il aille frapper à la porte des politiciens pour leur demander de répondre des décisions impulsives et maladroites de leurs employés, qui ne font en fin de compte aucune victime.

À moins d'être une véritable star du porno, vous ne devriez probablement pas avoir de relations sexuelles au travail. Quiconque le fait devrait probablement perdre son emploi. Mais une flagellation publique de l'employé et du patron semble beaucoup moins indiquée. Cette histoire méritait une journée de commentaires et l'expulsion rapide du contrevenant, et non une attention médiatique de longue durée. Parfois, le scandale d'une sextape au Sénat n'est pas lié à des échecs au sommet, à une homophobie vigoureuse ou à des méfaits méritant une enquête. Parfois, une sex-tape n'est qu'une sex-tape.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com