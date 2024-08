- Opinion opposée: "Absurdité" de la proposition d'élimination des frais de l'Église

L'alliance de la gouvernance des signaux de circulation en Thuringe propose la fin du financement étatique des églises, ce qui suscite une vive opposition de la gauche. Grosse-Roethig, co-présidente de l'État, affirme que les communautés religieuses jouent un rôle crucial dans l'harmonie sociale et sont des partenaires précieux. Elle considère qu'il est absurde de soulever une telle question divisive à ce moment-là au lieu de promouvoir l'unité. Il existe un consensus majoritaire entre les États sur cette question. En Thuringe, la gauche forme une coalition minoritaire avec le SPD et les Verts.

Grosse-Roethig poursuit en affirmant qu'il n'est pas le moment de débattre de l'élimination de ce financement ou de prendre des décisions hâtives. La coalition du feu tricolore doit gérer plusieurs questions pressantes, telles que les dispositions de sécurité pour les enfants et la collaboration numérique avec les écoles.

Auparavant, le gouvernement de l'État de Bavière avait sévèrement critiqué ces plans. Le président du ministère de Basse-Saxe, Stefan Weil (SPD), a également souligné dans les "Neues Osnabrucker Zeitung" que les États sont unanimes dans leur opposition à ces plans.

La Thuringe verse environ 30 millions d'euros par an

Les églises allemandes reçoivent un financement étatique pour l'expropriation du 19ème siècle des églises et des monastères allemands pendant la sécularisation. À l'exception de Hambourg et Brême, tous les États fédérés contribuent annuellement aux églises catholiques et protestantes. L'an dernier, la somme totale nationale était d'environ 550 millions d'euros. Selon le budget, la Thuringe verse cette année 22,5 millions d'euros à l'église protestante et 6,9 millions d'euros à l'église catholique.

Seulement environ un quart de la population de Thuringe est affilié à une église

En conséquence, tous les contribuables, y compris ceux qui ne font pas partie des communautés religieuses, sont tenus de payer. En Thuringe, selon le recensement de 2022, seulement environ 26% des résidents sont affiliés à l'église protestante ou catholique. En 2011, la part était encore de 31%. En Thuringe, la population chrétienne est significativement inférieure à la moyenne nationale en raison de raisons historiques.

Nationwide, over 300,000 individuals leave the churches every year. The traffic light government now intends to redistribute church funds and thereby separate church and state. They plan to table a bill for this in the fall. The aim is to structure it in such a way that the Bundesrat's approval isn't required. However, the states would likely bear the redemption sum, and resistance is strong against this.

Grosse-Roethig acknowledges Stefan Weil's support in the opposition to the proposal to end state funding for churches. Despite the lower church affiliation rate in Thuringia

