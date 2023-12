Yehuda Beinin

Opinion : Les otages de Gaza ont besoin de l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard

CNN rapporte aujourd'hui qu'Israël propose un nouvel accord qui inclut la libération des otages - cela ne pourrait être plus urgent. La situation est désastreuse et me touche profondément en tant que père d'un otage libéré, beau-père d'un homme tué par des terroristes du Hamas et en tant qu'Américain. Certains de nos compatriotes américains ayant la double nationalité font partie des otages restants, et ils sont confrontés à un danger très réel, voire à la mort, chaque jour qu'ils restent en captivité.

Je suis né et j'ai grandi à Philadelphie. Je suis un fan des Phillies depuis toujours et j'ai de bons souvenirs de l'histoire de la ville lorsque j'étais enfant. Notre emblématique cloche de la liberté symbolise les valeurs américaines de liberté et de justice - des valeurs que notre gouvernement doit illustrer alors que nos citoyens et d'autres otages souffrent pendant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu poursuit une guerre au détriment de leur sécurité.

Ma fille Liat a été prise en otage au kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Nous avons eu la chance et la gratitude de nous retrouver le 29 novembre, mais nous avons été dévastés d'apprendre que mon gendre Aviv avait été tué lors d'une attaque du Hamas alors qu'il défendait sa communauté, le kibboutz Nir Oz.

Je me suis liée d'amitié avec des familles qui ont perdu des proches le 7 octobre et d'autres dont les membres sont des otages, avec des blessures par balle, des os brisés et des membres manquants. Nous vivons chaque jour dans l'horreur des réalités auxquelles sont confrontées les personnes encore retenues en captivité. Les terroristes agressent sexuellement les otages, les nourrissent essentiellement de pain et de riz et les forcent à endurer ce que le neveu d'un otage a qualifié d'"horrible". Chaque jour qui passe sans que les otages soient ramenés à la maison est un jour de plus vers la mort pour ces personnes innocentes.

Malheureusement, le gouvernement israélien ne ressent pas l'urgence d'obtenir la libération des otages. Depuis le 7 octobre, M. Netanyahou a clairement établi l'ordre de ses objectifs: détruire les capacités militaires et administratives du Hamas en premier lieu, et obtenir la libération des otages en second lieu. Je ne suis pas un politicien - je ne peux pas vous dire lequel de ces objectifs est le plus important pour l'avenir d'Israël. Mais je suis le père d'une femme qui a été retenue en otage à Gaza pendant 54 jours et le beau-père d'un homme tué par le Hamas. Je sais quel objectif est le plus urgent pour des familles comme la mienne.

Au début du mois, un Israélien a été pris pour un terroriste à Jérusalem et abattu par un soldat réserviste israélien. M. Netanyahou a passé l'incident sous silence, déclarant simplement "c'estla vie".

Trois otages israéliens ont également été tués par erreur par des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) qui ont violé de manière flagrante les règles d'engagement des FDI. Ces tragédies sont le résultat naturel et attendu de la mentalité de siège entretenue par M. Netanyahou, son gouvernement et sa politique.

Netanyahou n'est pas apte à gérer ce conflit. Son agenda semble être simplement d'infliger autant de destruction que possible à Gaza. Cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur sa considération pour les victimes civiles. Pour M. Netanyahou, les vies innocentes sont le prix à payer par Israël pour assurer la sécurité de sa patrie. Le président Joe Biden l 'a dit lui-même, le gouvernement de M. Netanyahou doit changer sa façon de faire.

Pour cela, il faut d'abord se concentrer sur la libération de tous les otages restants. Ils ne peuvent pas attendre le démantèlement total du Hamas pour retrouver la liberté.

L'Amérique doit être la force motrice qui ramène Netanyahou à la table des négociations, sinon plus de 100 personnes pourraient mourir et les terroristes du Hamas pourraient en ressortir plus forts qu'avant.

En 2006, le Hamas a fait prisonnier un soldat de Tsahal nommé Gilad Shalit. Il a été libéré cinq ans plus tard, en échange de presque le même nombre de prisonniers que le Hamas avait exigé quelques années auparavant, selon Reuters. Le Jihad islamique a mis sur la table une proposition "tout pour tout". Il n'y a aucune raison de penser que l'histoire ne se répétera pas, et il est clair que les otages actuels ne peuvent pas attendre cinq ans pour être libérés.

Je demande au gouvernement américain et aux gouvernements du monde entier de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir la libération rapide et totale des otages. Je suis reconnaissant à M. Biden pour sa compassion et son engagement indéfectible à faire en sorte que cela se produise, et je l'exhorte à poursuivre ses efforts jusqu'à ce que tous les otages soient rentrés chez eux. Chaque minute de retard dans la conclusion d'un accord pourrait se traduire par une condamnation à mort plus de cent fois supérieure.

