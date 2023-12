Elena Sheppard

Opinion : Les hommes aussi devraient être dépistés pour la dépression post-partum

J'ai rempli le formulaire en répondant à des questions telles que "J'ai été tellement malheureuse que j'ai eu du mal à dormir" et j'ai été soulagée de pouvoir cocher la case "Non, pas du tout" au lieu de "Oui, la plupart du temps". Pendant les six mois qui ont suivi, à chaque rendez-vous chez le pédiatre pour mes fils et à chaque rendez-vous post-partum pour moi, on m'a donné le même questionnaire à remplir - la dépression post-partum est possible jusqu'à un an après l'accouchement.

Mon mari qui, certes, n'a jamais été enceinte, mais dont la vie a été marquée par de nouvelles responsabilités existentielles avec l'arrivée de nos fils, n'a jamais été interrogé sur son état mental lors de nos rendez-vous, alors qu'il aurait dû l'être. De nombreux médecins comprennent déjà que la santé mentale des parents est un facteur important pour la santé du bébé - c'est pourquoi j'ai été dépistée par le pédiatre de nos fils ainsi que par mon propre médecin.

Tous les nouveaux parents devraient faire l'objet d'un dépistage de la dépression, car la santé de toute la famille en dépend.

La dépression post-partum touche une femme sur sept. Elle peut être grave et débilitante, limitant la capacité d'une femme à s'occuper de son enfant et d'elle-même. Les médecins sont encouragés, mais pas obligés, à dépister la dépression chez les femmes en post-partum - moins de 50 % des nouvelles mères aux États-Unis le font systématiquement. Si les femmes souffrent de dépression post-partum, il existe un traitement très efficace, mais avant qu'un traitement ne soit possible, il est essentiel qu'un diagnostic soit posé.

On estime que la moitié des femmes en post-partum souffrant de troubles mentaux ne se font pas soigner, et les troubles mentaux sont l'une des principales causes de mortalité maternelle aux États-Unis. Le dépistage de la dépression post-partum est une petite chose que nous pouvons faire pour aider les nouvelles mamans.

En ce qui concerne les pères, on parle beaucoup moins de la dépression post-partum chez les hommes - et il est urgent que cela change. Les recherches indiquent que la dépression paternelle post-partum touche entre 8 et 10 % des nouveaux pères.

Les facteurs de risque peuvent inclure des horaires de sommeil perturbés, les changements hormonaux que subissent les hommes après avoir accueilli un nouvel enfant, sans parler des changements de vie et des stress financiers, émotionnels et sociaux qu'apporte un nouveau bébé. Bien sûr, il y a aussi des considérations biologiques, et les hommes sont plus vulnérables s'ils ont des antécédents de dépression (il en va de même pour les femmes). En réalité, la dépression paternelle post-partum est courante, mais je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que mon mari en soit affecté.

Pendant les premières semaines de la vie de nos jumeaux, mon mari a été exactement le parent que je savais qu'il serait : aimant, doux, gentil. Et puis, soudain, il ne l'était plus. Il était distrait, oublieux, distant, prompt à la colère. J'ai mis cela sur le compte de l'épuisement, jusqu'à ce que je n'en puisse plus.

Il a commencé à avoir des peurs et des pensées qui n'avaient aucun sens : Les bébés conspiraient contre lui ; il a avoué qu'il les regardait et ne ressentait rien. Il perdait toute raison lorsqu'ils pleuraient et se refermait sur lui-même, incapable de les aider. Avec deux nouveau-nés, je n'avais pas les moyens de l'aider moi-même et j'ai dû prendre sa part de la charge de l'enfant. C'était stressant et douloureux pour nous deux, et je suis sûre que nos enfants le ressentaient aussi.

"Pendant longtemps, nous avons cru que la dépression post-partum était uniquement liée aux hormones. Aujourd'hui, nous savons que les hormones en font partie, mais qu'il existe une multitude d'autres variables qui y contribuent", m'a expliqué Karen Kleiman, fondatrice et directrice exécutive du Postpartum Stress Center (centre de lutte contre le stress post-partum). Le centre travaille avec des patientes en périnatalité depuis 1988. Et Kleiman d'ajouter : "Nous savons que les mères adoptives souffrent de dépression post-partum, et nous savons maintenant que les hommes qui n'ont pas donné naissance à un enfant peuvent également souffrir d'une véritable dépression clinique.

Je m'estime encore chanceuse que mon mari ait suivi une thérapie dès le moment où il est devenu père, et que son thérapeute ait rapidement diagnostiqué ce qui n'allait pas et ait pu lui apporter l'aide médicale dont il avait besoin. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas suivi un traitement, ni combien de temps il aurait souffert et donc nous, en tant que famille, aurions souffert. Quelques semaines après avoir commencé à prendre des médicaments et poursuivi la thérapie, il est redevenu lui-même. Le problème était clinique et traitable, mais le diagnostic était essentiel.

Une étude récente menée auprès d'un petit échantillon de nouveaux pères a conclu que le dépistage de la dépression post-partum chez les hommes présenterait des avantages significatifs tant pour les hommes que pour leurs familles. L'étude a également montré que les hommes peuvent être plus réticents aux services de santé mentale, mais que le fait de les recevoir si nécessaire peut rendre toute la famille beaucoup plus heureuse et en meilleure santé.

Seize études réalisées entre 2002 et 2021 ont souligné l'importance du traitement de la dépression paternelle, indiquant qu'une approche du traitement axée sur la famille est essentielle. Historiquement, la dépression maternelle était considérée comme primordiale pour les résultats de l'enfant, mais ces études montrent l'impact de la santé mentale du père sur l'enfant également. La dépression non traitée d'un père peut mettre en danger la santé mentale de l'enfant.

Après que mon mari a été diagnostiqué, nous avons essayé de parler ouvertement de notre expérience, mais de nombreuses personnes à qui j'en ai parlé ont levé les yeux au ciel ou ont ri. On m'a demandé plus d'une fois s'il essayait simplement de se soustraire à ses responsabilités parentales ou s'il avait même "le droit" de souffrir de dépression post-partum - comme s'il avait eu le choix.

Ces réactions ont été bouleversantes et montrent à quel point il reste à faire pour déstigmatiser ce problème et aider les nombreuses personnes qui en souffrent. "Ils sont ignorés par la communauté médicale", a déclaré M. Kleiman à propos des nouveaux pères qui ont des problèmes de santé mentale, en particulier ceux qui entrent dans la parentalité avec une dépression non traitée. "Les deux parents devraient faire l'objet d'un dépistage après la naissance du bébé", a-t-elle insisté.

En 2022, année de naissance de mes fils, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recensé 3 661 220 naissances aux États-Unis. Si 10 % des nouveaux pères souffrent de dépression post-partum, cela représente 366 122 hommes. C'est un nombre choquant de personnes potentiellement touchées par une maladie qui n'est pas dépistée ou qui, pire encore, est bien trop souvent considérée comme une excuse, une échappatoire ou même une plaisanterie.

Nous faisons si peu pour les nouveaux parents dans ce pays: Le dépistage de la dépression post-partum chez tous les nouveaux parents, quelle que soit la personne qui a accouché, est un petit pas que nous pouvons faire pour aider les familles à être les versions les plus saines d'elles-mêmes.

