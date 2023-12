Frida Ghitis

Opinion : Les grands risques auxquels le monde sera confronté en 2024

Que nous réserve 2024 ? "Les prédictions sont difficiles, surtout en ce qui concerne l'avenir", dit la boutade, un truisme attribué au receveur Yogi Berra, au physicien Niels Bohr, lauréat du prix Nobel, et à bien d'autres. Cette évidence souligne à quel point l'avenir est incertain - comme nous l'avons appris en 2020 - et à quel point la quête de réponses peut être frustrante, compte tenu de l'ampleur des enjeux.

Il ne fait aucun doute que l'élection américaine est l'une des préoccupations majeures dans le monde aujourd'hui. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit, au cours de mes récents voyages, à quel point elles étaient inquiètes et déconcertées à l'idée que les Américains puissent reconduire l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche. En fait, le magazine The Economist a déclaré que "Donald Trump représente le plus grand danger pour le monde en 2024", le décrivant comme une ombre planant sur nous tous.

L'élection déterminera si la présidence chaotique de Trump, avec ses traits autoritaires, n'était qu'un accident de parcours dans l'histoire des États-Unis, ou si c'est la présidence de Joe Biden qui ne représente rien de plus qu'une pause de quatre ans dans la descente de l'Amérique vers un isolationnisme autoritaire.

La réponse aura de graves répercussions dans le monde entier.

Une deuxième présidence Trump serait presque certainement plus extrême sur plusieurs fronts. L'ancien président a juré d'utiliser le ministère de la Justice pour se venger de ses opposants politiques, en sapant les institutions américaines, en mettant à mal la démocratie et en flirtant avec la dictature.

Ces actions renforceraient ceux qui prétendent que la démocratie de type occidental est un système défaillant, fortifiant le bloc émergent des autocraties anti-occidentales - la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord - une équipe de tyrans qui cherchent à contester l'influence mondiale de l'Occident alors que, tous lourdement armés, ils menacent leurs voisins.

Trump a suffisamment parlé pour que les alliés et les adversaires des États-Unis comprennent les risques - ou le potentiel, selon votre point de vue - d'un mandat Trump 2.0. Ses déclarations ont conduit les alliés des États-Unis à s'interroger sur l'engagement de Washington en faveur de leur défense s'il revient au pouvoir.

L'ancien président a déjà déclaré qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il s'est demandé si les États-Unis devaient défendre la Corée du Sud et a fait allusion au fait que des pays comme le Japon et la Corée du Sud pourraient se doter d'armes nucléaires pour se défendre.

Les commentaires sur l'Ukraine ont sans aucun doute attiré l'attention du président russe Vladimir Poutine, l'autocrate que M. Trump n'aime pas critiquer et qu'il a même loué lorsqu'il a encerclé l'Ukraine.

Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que Poutine ne se contenterait pas d'une victoire limitée en Ukraine, "surtout pas avant les élections américaines, qui pourraient lui offrir un scénario beaucoup plus favorable." En d'autres termes, Poutine continuera d'attaquer, espérant qu'une victoire de Trump en novembre tirerait le tapis du soutien de Washington à Kiev, aidant ainsi la Russie à obtenir une victoire totale sur l'Ukraine.

Comme les pays précédemment sous le joug de Moscou et d'autres l 'ont averti, si la Russie gagne en Ukraine, Poutine pourrait voir une voie pour récupérer d'autres parties de l'ancien empire soviétique, peut-être en essayant de conquérir la minuscule Moldavie et même les États baltes qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN.

L'OTAN est censée défendre tous ses membres, mais M. Trump a déjà jeté le doute sur la volonté des États-Unis d'aider un allié en difficulté. Malgré la récente approbation bipartisane d'un projet de loi qui interdirait à un président de retirer unilatéralement les États-Unis de l'OTAN sans l'approbation du Congrès, le président disposerait d'une grande latitude pour répondre aux défis militaires mondiaux.

Nous le constatons presque quotidiennement dans les crises actuelles, lorsque Joe Biden ordonne à des navires de guerre américains de se rendre en Méditerranée et en mer Rouge pour tenter d'empêcher l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas - un conflit qui menace déjà de devenir régional - ou envoie à plusieurs reprises des messages sévères de soutien à Taïwan en guise d'avertissement à la Chine, dont le dirigeant vient de réitérer son vœu de réunification de l'île.

Si les États-Unis restent en retrait alors que Poutine poursuit ses objectifs néo-impérialistes, la Chine pourrait être tentée de s'emparer de Taïwan et d'intimider davantage ses voisins. La perspective même d'une Chine enhardie porterait un coup aux efforts de non-prolifération nucléaire.

Elle déclencherait également des tremblements de terre à l'échelle mondiale. La fin de la Pax Americana, aussi imparfaite soit-elle, inciterait davantage de puissances moyennes à prendre les armes contre leurs rivaux.

Et pourtant, Trump pourrait ne pas remporter l'élection. Si Biden est réélu, les chances de rétablir la stabilité mondiale sont beaucoup plus grandes. Mais elles sont loin d'être assurées.

En effet, les États-Unis ne sont qu'un des nombreux pays où se tiendront des élections, dont des nations importantes comme le Mexique, l'Inde, l'Indonésie, la Russie et le Royaume-Uni. Les résultats de certaines élections sont prédéterminés ; les élections russes, par exemple, ne sont qu'une mascarade. Mais d'autres pourraient indiquer de nouvelles orientations pour les années à venir.

Ce que nous savons, c'est que personne n'est éternel. Des personnalités mondiales de premier plan - Biden, Trump, le chef suprême iranien Ali Khamanei - ont entre 70 et 80 ans. On a dit que Khamenei serait malade en 2022, mais son bureau a démenti ces informations. Nous ne savons pas qui lui succédera, à quel point son successeur sera radical, ni comment les Iraniens réagiront le moment venu.

N'oublions pas que 2024 nous réserve aussi d'heureuses surprises. Nous ne savons pas lesquelles (ce sont des surprises !), mais il y a de fortes chances que les problèmes soient résolus pour le mieux.

D'une manière générale, je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir. Aujourd'hui, les États-Unis sont entre de bonnes mains. L'économie se porte remarquablement bien. L'Occident, malgré ses difficultés, est uni. Partout, les gens préfèrent la liberté à la servitude. De nombreux scénarios sombres ont un revers de la médaille, une issue potentiellement heureuse. Cela dépend en grande partie des personnes qui prennent les décisions, des électeurs aux dirigeants mondiaux. Et d'innombrables personnes, partout dans le monde, s'efforcent de garantir un avenir meilleur.

L'idée même que nous nous trouvons au bord du précipice peut nous inciter à prendre du recul, à nous éloigner de l'abîme et à nous tourner vers une voie plus pacifique et plus prometteuse.

