Mark Zandi

Opinion : Les États-Unis ont toujours remboursé leur dette. Il n'y a aucune raison de penser que cela va changer.

Les investisseurs utilisent ces notations pour décider quelles obligations acheter et à quel taux d'intérêt. Plus la note est élevée, plus l'investisseur peut être sûr que les paiements du principal et des intérêts arriveront à temps. Et comme les taux d'intérêt des obligations reflètent le risque de défaillance, plus le risque est faible, plus le taux d'intérêt est bas.

Les notations fournissent un classement relatif de la solvabilité. En d'autres termes, si les obligations d'un pays sont mieux notées que celles d'un autre pays, ce dernier est moins susceptible de ne pas effectuer ses paiements aux investisseurs obligataires. Avec l'abaissement de la note des obligations du Trésor américain par Fitch, ces obligations sont désormais notées en dessous de la dette d'une liste assez longue de pays développés, y compris ceux de l'Union européenne, qui sont toujours notés AAA.

Cette situation va à l'encontre de ce que pensent les investisseurs mondiaux. Demandez-leur quelles sont les obligations qu'ils préfèrent détenir en cas de dérapage de l'économie mondiale ou même ici aux États-Unis, et ils vous répondront celles du Trésor américain. C'est ce qui s'est passé lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé - les investisseurs mondiaux nerveux se sont précipités vers la sécurité des obligations du Trésor américain, et à juste titre, car le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. En d'autres termes, les autres nations détiennent des billions de dollars en bons du Trésor américain, juste au cas où un problème surviendrait et qu'elles auraient besoin de liquidités en cas de coup dur.

Il est ironique que ces obligations soient moins bien notées que celles d'autres pays. Le gouvernement américain se porte garant de ses finances. Il soutient les banques trop grandes pour faire faillite et d'autres institutions financières qui constituent le fondement du système financier américain dont dépend le système mondial. En effet, les investisseurs mondiaux utilisent le taux d'intérêt des obligations du Trésor américain pour déterminer le taux d'intérêt des obligations d'autres pays.

La capacité d'un gouvernement à rembourser sa dette dépend fondamentalement de la vigueur de son économie, qui est la source des recettes fiscales utilisées pour effectuer ces paiements. En effet, pour justifier son déclassement de la dette du Trésor, Fitch a commencé par évoquer "la détérioration fiscale attendue au cours des trois prochaines années", qui repose en partie sur la prévision de plus en plus improbable de l'agence d'une récession américaine débutant au cours des prochains mois. Plus important encore, si toutes les économies connaissent un cycle économique, aucune économie développée au monde n'est plus dynamique et n'offre de meilleures perspectives de croissance à long terme que les États-Unis, qui favorisent de manière exceptionnelle l'esprit d'entreprise, l'innovation et les technologies qui alimentent l'ensemble de l'économie mondiale.

Bien entendu, nos divisions politiques sont préoccupantes, car elles ont compromis le processus budgétaire du gouvernement. Il suffit de penser à la récente bataille sur le relèvement de la limite de la dette du Trésor et à la perspective imminente d'une fermeture du gouvernement plus tard dans l'année. Ces problèmes de gouvernance sont au cœur de la décision de Fitch d'abaisser la note de la dette nationale.

Mais rien de tout cela n'est nouveau. Les conflits politiques sur les finances publiques remontent à Thomas Jefferson et Alexander Hamilton. Au fil des décennies, nous avons assisté à de nombreux drames liés à la limite de la dette et à des fermetures d'administrations. À chaque fois, les législateurs sont parvenus à un accord avant de causer des dommages économiques irréparables. Même le théâtre politique inconvenant qui s'est déroulé au début de l'année à propos de la limite de la dette a été plutôt bénin pour ce qui est de ce genre de spectacle. Il n'y a pas eu de retombées significatives à long terme sur l'économie.

En dépit de nos problèmes politiques, les législateurs font avancer les choses. Il suffit de penser à la réponse politique sans précédent apportée à la pandémie et à la législation adoptée depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden. Il s'agit notamment de la loi bipartisane sur les infrastructures, qui contribuera à la reconstruction des routes et des ponts américains, de la loi CHIPS, qui vise à promouvoir la fabrication de semi-conducteurs et la recherche et le développement, et de la loi sur la réduction de l'inflation, qui constitue un grand pas en avant vers l'écologie.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Il ne fait aucun doute que davantage de lois sont adoptées lorsqu'un parti politique contrôle le gouvernement, mais c'est ainsi que les choses se sont toujours passées. Chaque parti fait avancer son programme lorsqu'il prend le contrôle de la présidence et du Congrès. Notre politique est peut-être dysfonctionnelle, mais notre gouvernement fonctionne encore largement à un niveau élevé.

Certes, le pays est confronté à des défis budgétaires redoutables à long terme. Sans une augmentation significative des impôts et un ralentissement de la croissance des dépenses publiques, nos importants déficits et notre niveau d'endettement deviendront insoutenables. Mais le pays n'en est pas à son premier coup d'essai.

La dernière fois, c'était au début des années 1990, lorsque les paiements d'intérêts sur la dette ont explosé et que les perspectives budgétaires se sont assombries. C'était l'époque des justiciers du marché obligataire: les investisseurs obligataires, inquiets de la capacité du gouvernement à rembourser sa dette, ont fait grimper les taux des obligations du Trésor américain pour compenser le risque perçu. Cela a incité le président de l'époque, Bill Clinton, un démocrate, et le président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, un républicain, à conclure un accord budgétaire qui a conduit au dernier excédent budgétaire dont le pays a bénéficié depuis près d'un quart de siècle.

La tradition veut que l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill ait dit que les Américains feraient toujours ce qu'il faut, mais seulement après avoir essayé tout le reste. Il en va de même pour les finances de notre pays. En dépit de notre politique désordonnée, nous avons toujours remboursé nos dettes et, si notre histoire nous sert de guide, nous le ferons toujours.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com