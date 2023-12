Opinion : Les démocrates doivent mieux utiliser Kamala Harris en 2024. Voici comment

Note de la rédaction : Basil A. Smikle Jr. est professeur et directeur du programme de politique publique au Roosevelt House Public Policy Institute du Hunter College - City University of New York. Il a également été directeur exécutif du parti démocrate de l'État de New York. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Plus d'informations sur CNN.

Au lieu de cela, il est confronté à une spirale descendante dans les sondages en raison d'une fixation sur une poignée de questions que je considère comme relativement accessoires, parmi lesquelles l'agitation publique autour de son âge.

Basil Smikle, stratège politique

Les discussions sur la question de savoir si, à 81 ans, Joe Biden est trop vieux pour être président ont alimenté un débat houleux sur les qualifications de sa vice-présidente et colistière pour 2024, Kamala Harris. Le second de Biden, ancien sénateur américain et procureur général de Californie, est entraîné dans un barrage de tropes, le genre de bavardage auquel de nombreuses femmes et minorités raciales sont fréquemment confrontées en politique.

Au cours des derniers mois, une grande partie des discussions fastidieuses qui ont eu lieu à Washington ont tenté de mettre en doute la capacité de Mme Harris à diriger, au cas où elle serait amenée à remplacer M. Biden.

Malheureusement, certains démocrates sont peut-être coupables d'avoir permis à ces discours de prendre de l'ampleur. C'est d'autant plus dommage que les critiques tatillonnes n'ont fait qu'obscurcir l'appréciation par le public de ce qui a été une administration très réussie.

Certains membres du parti se sont plaints que Mme Harris compromettait les chances de victoire dans les urnes l'année prochaine. Alors que certains trolls républicains suggèrent qu'un vote pour Biden pourrait être un vote pour Harris, qui a 59 ans, les opposants au président pensent qu'ils peuvent l'attaquer en s'en prenant à elle.

En réalité, les démocrates n'ont aucune raison d'atténuer leur soutien à Mme Harris. En fait, s'ils sont intelligents, ils la mettront en avant et au centre de la campagne présidentielle de 2024.

Non seulement elle n'est pas un boulet pour le ticket, mais elle pourrait s'avérer extrêmement utile pour aider à remporter une victoire dans la course présidentielle de l'année prochaine. Heureusement, la campagne de Joe Biden semble enfin s'orienter vers des moyens intelligents d'utiliser au mieux les talents et le CV impressionnant d'Hillary Clinton. Elle pourrait bien être l'arme secrète du parti en vue de l'élection de 2024.

Il est vrai que Mme Harris est largement sous l'eau auprès des électeurs, tout comme M. Biden. Une moyenne du Los Angeles Times publiée ce mois-ci a montré que 39 % des électeurs inscrits avaient une opinion favorable de Mme Harris et 55 % une opinion défavorable, ce qui correspond à peu près aux chiffres du président.

Toutefois, un sondage New York Times/Siena College réalisé en novembre dans les États clés a montré que Mme Harris était nettement plus populaire que M. Biden parmi les électeurs non blancs et les électeurs âgés de moins de 30 ans, des segments du public américain dont le soutien est indispensable pour que le président soit réélu.

La campagne semble en être pleinement consciente : La Maison Blanche a annoncé cette semaine que Mme Harris prendrait la tête des messages de l'administration sur l'avortement, que beaucoup considèrent comme l'un des sujets les plus susceptibles de motiver les femmes, les jeunes et les progressistes à se rendre aux urnes.

Par ailleurs, les récents sondages ont fait état de l'affaiblissement du soutien de Joe Biden auprès des électeurs noirs et bruns . Avec la campagne de Mme Harris à ses côtés, et sa propre campagne, M. Biden aura plus de facilité à convaincre les électeurs noirs et de couleur de se rendre à la maison le jour de l'élection. À une époque où le soutien des personnes de couleur est plus faible qu'il ne l'a été depuis longtemps, on ne saurait trop insister sur la valeur de Harris.

L'attrait qu'elle exerce sur les électeurs non blancs, qui votent très majoritairement pour les démocrates, pourrait en fait constituer sa plus grande valeur pour les perspectives du parti en 2024. Mme Harris est une femme d'origine indienne et jamaïcaine qui s'est délibérément enracinée dans la communauté noire en fréquentant l'université Howard et en rejoignant la première sororité noire à lettres grecques du pays. De nombreux électeurs de couleur ne sont que trop conscients de ce parcours - et s'en félicitent.

Contrairement aux experts qui semblent déterminés à la considérer comme un handicap, je dis depuis un certain temps qu'elle devrait bénéficier d'une plus grande tribune publique afin de mettre en valeur ses réussites. Après tout, une vice-présidente perçue comme compétente, capable et prête à partir ne peut être qu'une bonne chose pour un parti présidentiel.

Mais il ne s'agit pas seulement de la compétence qu'elle dégage : Plus que jamais, les Américains se considèrent comme une intersectionnalité qui n'aura bientôt plus besoin de la validation d'un leader masculin blanc pour réussir. Mme Harris a modifié la structure des autorisations au sein de son parti et de l'électorat. Son action sera particulièrement importante auprès des jeunes électeurs.

Biden a remporté 60 % des électeurs de moins de 30 ans lors des élections de 2020 et ce groupe sera à nouveau essentiel pour remporter la victoire en 2024. Outre la campagne sur l'avortement qui aura lieu le mois prochain, la campagne intensifie son action auprès des électeurs de la génération Z sur plusieurs fronts.

En septembre et octobre, la tournée "Fight for Our Freedoms" de Mme Harris l'a conduite sur les campus universitaires de huit États, dans le but de poursuivre l'action de l'administration auprès de ce groupe d'une importance vitale. Le portefeuille de Mme Harris, qui porte sur les droits reproductifs, le droit de vote et la discrimination dans l'éducation, est taillé sur mesure pour séduire ce groupe d'électeurs.

L'immigration est un autre thème de son portefeuille qui tient à cœur aux jeunes - un sujet historiquement épineux, mais qu'elle peut aborder de première main. En effet, lorsqu'elle a été confrontée à la politique d'immigration des États-Unis sur un campus universitaire à Flagstaff, en Arizona, Mme Harris a cité sa propre "expérience vécue" en tant que fille d'une mère immigrée pour expliquer sa façon d'aborder la question.

Voici une autre raison pour les démocrates de célébrer Kamala : elle est l'incarnation même de ce que le parti aspire à être - le genre de personnage qui a inspiré des millions de personnes comme moi à entrer dans l'arène politique. L'exhortation de Jesse Jackson lors de la convention nationale démocrate de 1988, à une heure de grande écoute, pour que le parti embrasse la diversité du pays, a incité d'innombrables membres de la génération X, comme moi, à devenir politiquement actifs.

Le discours de Jackson nous a également permis d'être aux premières loges d'un phénomène extrêmement important : l'explosion du nombre de femmes et de candidats de couleur briguant des sièges à différents niveaux de gouvernement, accompagnée d'un langage codé et de mesures fallacieuses utilisées pour juger de leurs qualifications.

Les échos du type de critiques auxquelles Harris est confrontée ne me sont que trop familiers. Des éléments similaires remontent à la course de Shirley Chisholm à la Maison Blanche en 1972, et auraient dû être éliminés de notre discours national il y a des décennies. C'est le genre de réactions qui sont vexantes et qui, malheureusement, ne sont pas si inhabituelles lorsqu'une femme noire atteint le sommet du pouvoir politique.

Pour les dirigeants de couleur dans les secteurs public et privé, tout est passé au crible, qu'il s'agisse de leur discours, de leurs vêtements ou de leurs manières. Les femmes, en particulier, sont confrontées à une conception du leadership dominée par les hommes et à une vision stéréotypée de la féminité. Ces pressions obligent également de nombreux dirigeants noirs à choisir entre l'élaboration de politiques tenant compte de la race et l'élaboration de politiques neutres, avec une tendance à l'incrémentation qui renforce le scepticisme à l'égard des motifs. Pour que Kamala Harris ait atteint des sommets historiques dans notre pays, toute notion de faiblesse politique et de bonne foi sur le fond devrait être rejetée.

Compte tenu de l'importance potentielle de son atout, on ne peut que se demander pourquoi elle a été si peu appréciée et sous-estimée. Les critiques formulées à l'encontre de Mme Harris par ceux qui doutent de sa valeur sur le ticket démocrate pour 2024 n'ont pas diminué, malgré le rôle de plus en plus important qu'elle a joué dans la campagne de réélection de M. Biden au cours des derniers mois.

Les républicains, trop heureux d'exploiter cette ouverture, peuvent causer des dommages irréparables et durables - et cela ne ferait pas que du tort à Mme Harris. Le parti démocrate, et ses perspectives électorales en 2024, souffriront si le parti ne la défend pas plus vigoureusement.

Même si Mme Harris intensifie son action auprès des électeurs de la génération Z, il semble plus que probable qu'elle sera confrontée à un énorme défi : le mécontentement de certains jeunes électeurs à l'égard de la position de l'administration sur Israël. Jusqu'à présent, cette question s'est révélée être un sujet de discorde pour le parti, alors qu'elle s'efforce d'unifier les éléments fracturés de son parti, en dépit du changement de ton du président sur la question de la guerre.

Pendant ce temps, le vice-président peut offrir un message économique ambitieux à ces jeunes électeurs dont l'enthousiasme est émoussé par l'incapacité à planifier financièrement leur avenir. Ce n'est pas une panacée, mais c'est une ouverture importante et beaucoup de choses dépendent de son succès.

Le ticket 2020 de Biden et Harris a endigué le mouvement de réclamation et de rétribution du Trumpisme. Le président peut être tout aussi important en tant que leader de transition faisant le lien entre une ancienne et une nouvelle coalition électorale. Son administration peut se prévaloir de réalisations allant des investissements dans les infrastructures à l'augmentation du financement des transports, en passant par la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance. Ces réalisations ont été soutenues en grande partie par les contributions du vice-président.

Les démocrates doivent accepter ce que les républicains craignent depuis longtemps : la vice-présidence ne sert pas uniquement à promouvoir les intérêts politiques particuliers de Washington. Il s'agit également d'un pont vers l'avenir du parti, dirigé par l'un des leaders les plus inébranlables qui soient : une femme noire.

