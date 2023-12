Noah Berlatsky

Opinion : Le problème de l'obsession hollywoodienne pour l'outsider

J'aimais beaucoup nager, même si j'étais plutôt mauvais. Tous ces entraînements m'ont rendu un peu plus rapide, mais je restais un ectomorphe avec des poumons asthmatiques et une limite stricte à mon potentiel. Les entraîneurs essayaient sans cesse de trouver un endroit où j'excellerais (brasse ? non. natation de distance ? non...). Finalement, la plupart d'entre eux ont haussé les épaules, ont accepté le fait que je n'allais jamais, en fait, gagner quoi que ce soit et m'ont laissé patauger dans les couloirs extérieurs.

Je pense que cette expérience est assez courante ; la plupart des gens ont, à un moment donné, essayé très fort de faire quelque chose qui leur tenait à cœur sans jamais réussir. On ne dirait pas que c'est normal si l'on en croit Hollywood, qui se concentre presque exclusivement sur les outsiders, qui essaient et essaient encore, avant de connaître un succès improbable et écrasant. C'est une approche pateline, prévisible et qui, dans l'ensemble, finit par mettre en avant une foi trompeuse et potentiellement dangereuse dans la méritocratie - l'idée que la vertu et le travail acharné finissent toujours par l'emporter.

Le nouveau film du réalisateur George Clooney, "Les garçons du bateau", suit la trajectoire habituelle avec si peu d'écart que l'on a presque envie de crier "Buvez !" à chaque "rebondissement" attendu de l'intrigue. Le film est un biopic sportif sur l'équipe de huit hommes de l'université de Washington qui s'est qualifiée pour les Jeux olympiques d'été de 1936 dans le Berlin nazi.

Le protagoniste est Joe Rantz (Callum Turner), un étudiant de première année en ingénierie abandonné par son père. Joe est pratiquement sans abri ; il ne peut pas payer ses frais de scolarité et a peur d'être renvoyé de l'école. Il tente de s'inscrire à l'équipe car il a besoin de l'allocation de l'équipe et du logement réservé aux athlètes de l'école.

Le film est basé sur les événements historiques décrits dans le livre de Daniel James Brown, paru en 2013. Mais la décision de raconter cette histoire est, de toute évidence, surdéterminée par son adaptation hollywoodienne. Comme dans le film sur les courses de chevaux "Seabiscuit" (2003) ou le film de fiction sur des stars improbables de la musique, "O Brother Where Art Thou ?" (2000), la Grande Dépression fournit un arrière-plan de pauvreté et de désespoir. Joe et la plupart de ses coéquipiers sont déterminés par manque. Ils ne connaissent pas grand-chose à l'aviron, mais s'engagent dans l'équipe parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres options.

Malgré leur inexpérience, l'entraîneur au cœur d'or, Al Ulbrickson (Joel Edgerton), voit quelque chose dans ces jeunes hommes courageux. Avant que l'on puisse dire "montage d'entraînement", Joe et le reste de l'équipe se frayent un chemin vers la gloire, surmontant le scepticisme élitiste et les manipulations des rivaux de la côte est comme Harvard pour prendre la place qui leur revient dans l'histoire.

Encore une fois, les outsiders gagnent parfois (ces rameurs l'ont fait). Si vous avez regardé "The Karate Kid" (1984), "Hoosiers" (1986), "Bring It On" (2000), "Miracle" (2004), "Pitch Perfect" (2012) et bien d'autres films encore, vous serez convaincu que des marginaux improbables ou défavorisés triomphent constamment de rivaux mieux formés et disposant de plus de ressources grâce à la combinaison imbattable du travail acharné et de la vertu.

Hollywood s'intéresse parfois à des perdants opprimés qui perdent réellement. Mais ces pertes ne sont généralement pas présentées comme le résultat d'une malchance ou d'un désavantage matériel. L'échec est plutôt le résultat, supposé, de défauts ou de faiblesses de caractère.

Dans "Nightmare Alley" (2021), par exemple, Stan (Bradley Cooper), comme Joe Rantz, est orphelin de père et appauvri pendant la Grande Dépression. Comme Joe, il découvre par hasard sa vocation - bien que pour Joe, il s'agisse d'un spectacle de voyance avec lecture de cartes de forains plutôt que d'un équipage. Comme Joe, Stan travaille dur pour atteindre le sommet de sa profession.

Mais les parallèles s'arrêtent là. Joe, contrairement à Stan, ne triche jamais, ne vole jamais et est un modèle de fidélité envers sa petite amie (Hadley Robinson). La chute de Stan, comme la réussite de Joe, est un conte moral méritocratique ; Stan s'appauvrit et s'avilit parce qu'il est une mauvaise personne qui fait de mauvais choix, et non parce que les gens qui subissent une récession économique massive s'appauvrissent et s'avilissent parfois sans que ce soit vraiment de leur faute.

À quoi ressemblerait un film qui ne prétendrait pas que les personnes les plus vertueuses et les plus travailleuses gagnent toujours ? Il n'y a pas beaucoup d'exemples. L'un d'entre eux est peut-être le film de Kelly Reichardt, "Showing Up", réalisé au début de l'année. Le film (comme la plupart des films de Reichardt) est lent et sinueux ; sa protagoniste schlubby et grincheuse, Lizzy (Michelle Williams), est une artiste qui n'a pas particulièrement de succès et qui se prépare à une exposition solo de ses œuvres - des figurines en argile représentant des femmes dans des poses de tous les jours.

Lizzy aborde son art avec une méticulosité obsessionnelle, mais sans grand succès. Sa récompense est l'art lui-même et (peut-être) l'appréciation de ses amis et de sa famille. Le film a peu de force narrative parce que Lizzy n'a pas de véritable arc narratif ; elle n'est pas sur la voie de la célébrité, de la fortune ou de l'or olympique.

L'art de Reichardt (comme celui de Lizzy) a une portée limitée. "Showing Up" sera peut-être bien accueilli lors de la saison des prix, mais il ne sera jamais une superproduction. L'ironie de ces films sur les outsiders, c'est qu'ils ne sont pas eux-mêmes des outsiders. Les gens ont un appétit sans fin pour les récits qui leur disent que le travail acharné est récompensé et que les bons, beaux et tout américains obtiennent les filles et l'or.

Dans le monde réel, cependant, commencer avec beaucoup d'argent (comme l'héritier de l'immobilier Donald Trump) est généralement la meilleure garantie de réussite dans n'importe quel domaine, et la plupart des gens qui travaillent dur finissent, comme Lizzy, par obtenir au mieux une modeste reconnaissance. Il est amusant et réconfortant d'imaginer un monde de justice méritocratique. Mais j'aimerais qu'il y ait au moins un peu plus de films comme "Showing Up" qui se concentrent sur le rameur dans le mauvais bateau, qui a tiré et tiré et a fini deuxième, ou dernier.

En tant qu'athlète très médiocre, j'aimerais voir ce film. Mais un tel film pourrait aussi nous aider à nous rappeler qu'il y a des gens comme Joe qui ont peu de ressources et qui ne sont pas des rameurs de classe mondiale, et qu'ils méritent un endroit pour dormir et une chance d'étudier l'ingénierie aussi. Lorsque nous insistons sur le fait qu'il suffit de travailler dur et d'être vertueux pour réussir, nous avons une raison de refuser d'aider ceux qui ont moins. Pourquoi s'assurer que Joe a un foyer alors qu'il en aura un grâce à ses compétences et à sa pureté s'il le mérite vraiment ? "Les garçons dans le bateau" est censé inspirer et élever. Mais le mensonge de la méritocratie, répété assez souvent, commence à ressembler à une excuse pour laisser tomber tout le monde, sauf les plus grandes réussites, et les laisser se noyer.

