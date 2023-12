Opinion : Le Hamas ne me représente pas et ne représente pas mon peuple

Note de la rédaction : Ezzeldeen Masri est le directeur de la sensibilisation aux États-Unis du mouvement OneVoice, un mouvement populaire visant à amplifier les voix des Israéliens et des Palestiniens modérés qui œuvrent en faveur d'une résolution pacifique du conflit. En 2015, Masri a fondé OneVoice on Campus pour contrer la polarisation du corps étudiant liée au conflit israélo-palestinien. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d'opinions sur CNN .

Ezzeldeen Masri

À tous ceux qui manifestent pour soutenir le peuple palestinien, merci. Mais à ceux qui pensent soutenir mon peuple en défendant le Hamas, sachez que vos positions radicales ne nous aident pas. Elles nous font plus de mal.

Dans la minuscule bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de Palestiniens, la moitié d'entre eux sont des réfugiés du nouvel État d'Israël - et leurs descendants de la guerre israélo-arabe de 1948. Depuis 75 ans, les réfugiés vivent dans des camps surpeuplés et dépendent de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les rations alimentaires, l'éducation et les soins de santé.

Il y a quatre mois, j'ai eu la chance de visiter la ville de Safed, aujourd'hui en Israël, où se trouvait autrefois la maison de ma mère. Fils d'un père originaire de Gaza et d'une mère qui a été forcée de fuir Safed en Haute Galilée, je suis le produit de ces deux lignées. En me rappelant comment ma mère a abandonné sa maison, se déplaçant d'un camp de réfugiés à l'autre, j'ai été submergé par la tristesse.

L'histoire de mon peuple a été marquée par la douleur, mais jusqu'au 7 octobre, je ne connaissais pas toute l'étendue des horreurs que nous allions endurer. Plus de deux mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, plus de 20 000 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes et plus de 50 000 ont été blessés, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas, et des milliers d'habitations ont été détruites. L'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, a fait au moins 1 200 morts. Le groupe terroriste a également pris environ 240 otages et a ramené l'armée israélienne dans la bande de Gaza, marquant ainsi une nouvelle catastrophe dans l'histoire de mon peuple.

L'impact de ce conflit s'est répercuté dans le monde entier, y compris sur les campus universitaires américains où j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de construire des ponts. Depuis 2015, date à laquelle j'ai créé OneVoice on Campus, je m'efforce de lutter contre la polarisation du corps étudiant liée au conflit. Ces efforts s'appuient sur mon travail qui remonte à 1990, lorsque je suis venue pour la première fois aux États-Unis pour obtenir un diplôme en sciences politiques avec une spécialisation dans la résolution des conflits et la construction de la paix.

En 2006, j'ai ouvert le bureau de OneVoice Gaza dans la ville de Gaza afin de galvaniser les Palestiniens autour de l'objectif d'une solution à deux États obtenue par la négociation avec Israël et nos voisins.

En tant que fier Palestinien de Gaza qui a consacré sa vie d'adulte à essayer de mettre fin à ce cycle sans fin de guerre et de souffrance pour mon peuple, j'ai appris ceci : Peu importe à quel point vous et votre peuple souffrez, plus d'absolutisme haineux - d'un côté ou de l'autre - n'est jamais la réponse. Si la glorification des positions radicales peut donner l'impression de faire progresser la justice sociale, elle ne fait que contribuer à l'extrémisme même qui rend la paix impossible.

Du côté israélien, la Knesset doit passer d'une approche de gestion des conflits à une approche axée sur l'engagement de négociations continues avec l'Organisation de libération de la Palestine, visant à mettre fin à l'occupation militaire et à favoriser l'émergence d'une réalité négociée de deux États. Du côté palestinien, ceux qui soutiennent le terrorisme du Hamas doivent cesser.

Lors des élections au conseil législatif de Gaza en 2005 et 2006, j'ai voté, comme plus de 50 % des Palestiniens en âge de voter, pour le Fatah, qui contrôlait l'Autorité palestinienne à l'époque. Je n'ai pas voté pour le Hamas parce qu'il a rejeté la paix, la coexistence et la solution à deux États et a adopté la résistance armée contre Israël. Malheureusement, les candidats du Fatah ont divisé le vote, donnant le pouvoir au Hamas, qui n'a reçu que 44,45 % des voix du peuple, avec une seule victoire majoritaire dans une des 16 circonscriptions.

Le Hamas aurait dû être disqualifié dès le départ pour son refus de reconnaître les accords d'Oslo de 1993 qui ont rendu l'élection possible. Cependant, deux facteurs ont conduit à la participation du Hamas aux élections de 2005. Tout d'abord, le président palestinien de l'époque, Mahmoud Abbas, pensait que le Hamas changerait et que son parti, le Fatah, gagnerait. Deuxièmement, l'administration du président américain George W. Bush a manifestement mal compris la situation dans la région et, dans son effort pour répandre la démocratie, a soutenu l'inclusion de toutes les factions palestiniennes dans les élections et n'a pas fait pression pour empêcher le Hamas de se présenter, même si le Hamas avait été identifié comme une organisation terroriste par le Département d'État américain en 1993.

Depuis 2007, lorsque le Hamas a organisé son coup d'État sanglant contre l'Autorité palestinienne, les habitants de Gaza ont été soumis à des politiques de punition collective de la part d'Israël, de l'Autorité palestinienne et de l'Égypte, qui a fermé sa frontière avec Gaza (ne l'ouvrant que brièvement à l'occasion pour permettre la circulation des personnes et de certaines marchandises).

Israël a imposé des réglementations restrictives, notamment en ce qui concerne la nourriture et la mobilité à Gaza. Et le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre nous a plongés encore plus profondément dans la violence et le conflit. Qu'on ne s'y trompe pas : le Hamas ne me représente pas et ne représente pas mon peuple.

En recourant à la violence (qu'il n'hésite pas à infliger à des civils) pour atteindre ses objectifs, le Hamas est une organisation terroriste par définition. L'écrasante majorité des Palestiniens n'approuve pas la violence et les actes de terreur. Ceux qui nous assimilent à un groupe terroriste contribuent aux idées fausses et aux stéréotypes sur notre peuple qui sèment la haine antimusulmane.

Associer notre peuple à la haine et à la destruction nous a mis en danger. Le Council on American-Islamic Relations (Conseil des relations américano-islamiques ) a constaté une augmentation de 182 % des demandes d'aide et des signalements d'incidents liés à des préjugés à l'encontre des musulmans aux États-Unis entre le 7 et le 22 octobre, par rapport à une période moyenne de 16 jours en 2022, et le ministère américain de la justice enquête actuellement pour déterminer si la fusillade du mois dernier contre trois étudiants palestiniens à Burlington, dans le Vermont, était un crime de haine.

À ceux qui ont été exaltés par les actes du Hamas, je demande s'ils ont connu les siècles de douleur dont mon peuple a souffert. Pour nous, ce n'est pas une vidéo sur TikTok, c'est la vraie vie. Je vous demande si vous pouvez nous rapprocher de l'objectif ultime de la paix.

À ceux qui réclament des solutions absolutistes excluant tout terrain d'entente entre Israéliens et Palestiniens, vous mettez à mal le rêve à long terme d'un État palestinien indépendant à côté d'Israël : une solution à deux États obtenue par la négociation et la diplomatie. Si vous voulez vraiment nous libérer du cycle de la guerre et de la souffrance, aidez-nous à libérer notre monde du fléau du radicalisme.

