Opinion : L'apposition d'AirTags sur vos enfants pourrait améliorer leur qualité de vie

Kara Alaimo

À première vue, il semble effrayant d'utiliser un produit qui , selon Apple, n'est pas destiné aux personnes ou aux animaux domestiques pour surveiller nos enfants. Mais l'utilisation de cette technologie et d'autres technologies similaires de cette manière, avec le consentement des enfants, pourrait en fait les protéger contre des formes de technologie bien plus dangereuses, et leur donner l'indépendance dont ils ont besoin pour vivre une enfance heureuse et acquérir les compétences dont ils auront besoin à l'âge adulte. De plus, les conversations nécessaires dans le cadre de ce processus pourraient normaliser un dialogue meilleur et moins inconfortable entre parents et enfants sur la technologie, la sécurité, la liberté et la responsabilité.

Voici un peu de contexte. Les enfants dits "natifs du numérique" sont moins susceptibles que ceux des générations précédentes de sortir sans leurs parents, écrit Jean Twenge dans "iGen : Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepared for Adulthood". Ils sont également moins susceptibles d'avoir un permis de conduire à la fin de leurs études secondaires que leurs prédécesseurs de la génération du baby-boom et moins susceptibles de travailler.

Les enfants nés entre 1995 et 2012 passent également une heure de moins par jour avec leurs amis que les premiers milléniaux et les membres de la génération X à leur âge. "Une heure de moins par jour passée avec des amis, c'est une heure de moins par jour passée à développer des compétences sociales, à négocier des relations et à gérer ses émotions", écrit Mme Twenge.

Au lieu de cela, cette génération passe plus de temps seule - qu'elle passe souvent, bien sûr, sur les médias sociaux. Dans mon livre à paraître, "Over the Influence : Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back, je soutiens que si les parents pensent que leurs enfants sont plus en sécurité à la maison que dans le monde extérieur, ils sont souvent bien plus en danger dans leur chambre sur leur téléphone qu'ils ne le seraient s'ils étaient autorisés à sortir pour rencontrer leurs amis.

Sur les médias sociaux, les enfants peuvent facilement, par exemple, se retrouver dans des communautés promouvant des contenus qui incluent des troubles de l'alimentation et même le suicide. Ils peuvent être la cible de "sextortonistes", des personnes qui se font passer pour un petit ami ou une petite amie, les convainquent de partager une image osée, puis les menacent de la diffuser publiquement s'ils ne s'engagent pas dans d'autres actes sexuels en ligne. Les jeunes peuvent aussi tout simplement se dire que, coincés chez eux, leur vie ne correspond pas aux photos filtrées et glamour qu'ils voient publiées par leurs amis.

Tout cela peut expliquer pourquoi, comme le souligne Twenge, les enfants d'aujourd'hui souffrent de niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de suicide. Et, bien sûr, ils n'acquièrent pas les compétences essentielles - travailler, conduire, négocier des relations avec d'autres personnes - qui seront déterminantes pour leur réussite plus tard dans la vie.

La croyance populaire semble être que les enfants veulent passer leur temps sur les médias sociaux. Mais lorsque Danah Boyd a interrogé des jeunes, elle a constaté le contraire. "Les adolescents m'ont dit à maintes reprises qu'ils préféreraient de loin se rencontrer en personne, mais la nature trépidante et lourdement programmée de leur vie quotidienne, leur manque de mobilité physique et les craintes de leurs parents ont rendu ces interactions en face-à-face de plus en plus impossibles", écrit Danah Boyd dans "It's Complicated : The Social Lives of Networked Teens".

Mais l'idée de laisser les enfants sans surveillance rend de nombreux parents - dont je fais partie - nerveux.

"Nous avons tous été élevés dans l'idée de la camionnette blanche théorique qui s'arrête avec le type aux lunettes d'aviateur et à la moustache, dont la porte latérale s'ouvre et que l'on tire au coin d'une rue", a déclaré John Bischoff, chef de la division des enfants disparus du National Center for Missing & Exploited Children (Centre national pour les enfants disparus et exploités), au Washington Post. "Statistiquement, il est très rare que cela se produise, mais en même temps, cela arrive quand même.

D'où l'apparition de produits qui nous permettent de suivre nos enfants à la trace. Le fait d'en équiper un enfant est une façon de lui donner plus de liberté pour sortir et explorer le monde par lui-même, tout en rassurant les parents sur le fait qu'ils peuvent généralement (à moins que les produits ne fonctionnent pas ou que les enfants les enlèvent) savoir où ils se trouvent. C'est une excellente option pour les enfants, par exemple au collège, qui veulent sortir avec leurs amis sans surveillance. C'est aussi un outil particulièrement utile pour les parents d'enfants autistes plus jeunes, qui s'éloignent souvent des personnes qui s'occupent d'eux.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Je pense que les enfants devraient être informés du fait qu'ils sont suivis, ce qui constitue une incitation importante à une communication plus ouverte entre les parents et les enfants sur la liberté et l'indépendance, la technologie, les règles et les limites - qui devraient, bien sûr, s'étendre au fur et à mesure que les enfants grandissent. Les conversations sur la façon dont les traceurs peuvent être utilisés à bon escient (retrouver des bagages perdus) ou à mauvais escient (traquer des personnes) seraient également l'occasion de sensibiliser les enfants à la nature complexe de la technologie et à la nécessité de rester vigilant afin de se protéger de ses dangers et de ses inconvénients.

Bien entendu, il existe de nombreuses façons d'utiliser ces appareils à des fins malveillantes pour les enfants - par exemple, si quelqu'un en mettait un sur votre enfant. L'année dernière, Apple a déclaré qu'elle mettait en place un logiciel permettant aux gens de savoir s'ils sont suivis par des AirTags dont ils ignorent l'existence. Mais cela ne fonctionnerait pas si la personne n'avait pas de téléphone. C'est pourquoi les traceurs devraient également vibrer régulièrement, afin que la personne s'en rende compte rapidement s'ils sont placés sur elle ou dans ses affaires.

Les traceurs ne sont pas une sécurité absolue, car leur fonctionnement n'est pas garanti, mais, en particulier dans les zones peuplées, ils constituent un moyen de rassurer davantage les parents et de permettre à nos enfants de sortir et d'explorer davantage le monde par eux-mêmes à mesure qu'ils grandissent. Non seulement ils seront plus heureux, mais ils seront aussi plus en sécurité qu'à la maison. Je suis heureux qu'il existe une application pour cela.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com