Opinion : La vraie vulnérabilité de Trump

Depuis que l'ancien gouverneur de Géorgie Jimmy Carter a bouleversé le processus d'investiture de 1976 en obtenant de bons résultats dans l'Iowa, qui l'ont propulsé vers la victoire dans le New Hampshire - le faisant passer du statut de "Jimmy Who ?" à celui de favori - la nation a les yeux tournés vers l'État du Hawkeye pour voir si l'histoire va s'y écrire.

La vérité est que l'Iowa n'a pas été un déterminant infaillible du succès. George W. Bush a été le dernier candidat républicain à remporter l'Iowa. "Depuis le début des caucus en 1972", rapporte le Des Moines Register, "il y a eu 18 vainqueurs de caucus entre les deux partis : 10 démocrates et 8 républicains. Plus de la moitié de ces vainqueurs ont obtenu l'investiture de leur parti au cours de ce cycle, mais seuls trois d'entre eux ont été élus à la présidence.

Vous souvenez-vous des présidents Paul Tsongas et Pat Buchanan? Non, car même s'ils ont remporté les primaires du New Hampshire, ils n'ont pas obtenu l'investiture de leur parti pour la Maison-Blanche.

En 2024, il se peut que les caucus et les primaires soient secondaires par rapport au drame qui se joue dans les salles d'audience, découlant des quatre poursuites engagées contre l'ancien président Donald Trump, le favori du GOP.

S'il doit y avoir un revers de fortune, il résultera probablement des découvertes et des décisions juridiques concernant le sort de l'ancien président qui, à l'heure actuelle, reste de loin le candidat le plus solide du peloton républicain.

En d'autres termes, tout tourne autour des procès. Bien que M. Trump ait été en mesure de réaliser la maxime politique consistant à transformer sa plus grande faiblesse en force - c'est-à-dire le 6 janvier et tout ce qui l'a entouré - il est possible que les choses tournent dans l'autre sens.

Plus important encore, certains éléments suggèrent qu'une condamnation pourrait modifier de manière significative la façon de penser des électeurs républicains et indépendants.

Si les inculpations et les procès n 'ont guère nui à M. Trump sur le plan politique jusqu'à présent et si, à bien des égards, ils semblent avoir renforcé sa position en alimentant le message anti-establishment et en faisant en sorte que ses adversaires aient du mal à obtenir beaucoup de temps d'antenne, il est possible qu'une condamnation prenne une tournure très différente. (M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles dans toutes les affaires dont il a fait l'objet).

Plusieurs sondages ont révélé que s'il devenait un criminel, une plus grande partie de l'électorat pourrait le voir d'un mauvais œil. Dans le sondage New York Times/Siena, par exemple, l'avance de Trump dans quatre États clés se réduit à un déficit.

Non seulement le fait que Trump devienne un criminel, plutôt qu'un ancien président inculpé, changerait la perception de la situation, mais cela pourrait également attirer l'attention sur le fond des affaires criminelles contre Trump plutôt que sur l'atmosphère de la course aux primaires du GOP.

Jusqu'à présent, la plupart des citoyens n'ont pas vraiment prêté attention à la politique. Contrairement aux accros de la politique qui s'intéressent quotidiennement aux activités de Washington, de nombreux Américains se préoccupent davantage de payer les factures et de s'occuper de leurs enfants.

Les questions qui ont trouvé un écho ces dernières années sont celles que les électeurs perçoivent comme ayant le plus d'impact immédiat sur eux, notamment les droits reproductifs, les guerres de l'éducation, l'immigration, l'inflation et bien d'autres encore.

Mais étant donné que les calendriers politique et judiciaire commencent à coïncider, les verdicts sur la culpabilité potentielle de M. Trump pourraient, dans au moins un des quatre cas, intervenir alors que les électeurs commencent à se concentrer davantage sur l'élection. Bien entendu, si M. Trump parvient à retarder les procès jusqu'à la fin de l'élection, les tribunaux contribueront à consolider encore davantage sa position dans la course du GOP.

Si Trump est condamné, le président Joe Biden sera également libéré pour parler plus franchement de ce que Trump a fait et de la menace qu'il fait peser sur la démocratie, avec le soutien des républicains. Jusqu'à présent, Joe Biden s'est montré extrêmement réticent à aborder la question des accusations criminelles portées contre M. Trump, car il ne veut pas donner l'impression de politiser une affaire gérée par le ministère de la Justice.

Cependant, dès qu'un jury s'exprimera ou qu'un tribunal se prononcera, nous pourrons nous attendre à une intensification de la rhétorique du président, ce qui aura pour effet d'accroître la pression sur le GOP.

Si quelque chose peut changer la façon dont les électeurs républicains évaluent les perspectives d'autres candidats tels que l'ancienne ambassadrice Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ce sont bien les affaires criminelles. Si les électeurs républicains se concentrent sur le choix de la personne qui a le plus de chances de battre le président Biden, une condamnation de M. Trump pourrait grandement profiter à ses rivaux républicains.

Comme l'a souligné l'écrivain conservateur John LeBoutillier dans The Messenger, si M. Trump est jugé au printemps, il devra décider s'il envisage ou non de plaider coupable. Il est évident que tout développement de ce type transformerait instantanément le paysage politique.

À l'heure actuelle, Trump domine la course à l'investiture républicaine. Nous saurons bientôt si les sondages ont raison quant à son avance. Mais si c'est le cas, ce n'est pas dans les urnes qu'il faudra chercher un changement de donne, mais dans un tribunal.

