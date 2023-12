Opinion : La statistique étonnante du très mauvais sondage de Biden

Et si les démocrates pensent que l'histoire de Hunter Biden n'a pas d'importance, les chiffres suggèrent le contraire. Alors que l'avocat spécial s'apprête à inculper le fils du président dans le cadre d'une affaire d'armes à feu, 61 % des personnes interrogées pensent que Joe Biden a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans les affaires de Hunter - et 42 % pensent qu'il a agi illégalement (aucune preuve n'a été apportée quant à l'existence d'un acte répréhensible de la part du président).

Seuls 28 % des Américains déclarent qu'il leur inspire confiance (soit une baisse de 7 % par rapport au mois de mars) et, ce qui est peut-être le plus inquiétant, 46 % des électeurs inscrits estiment qu'un candidat républicain serait meilleur que M. Biden en 2024.

Si les données présentent quelques points positifs - notamment le fait que 81 % des démocrates estiment que M. Biden se préoccupe de leur sort et que 75 % des membres du parti approuvent ses performances professionnelles -, les résultats sonttroublants. Bien qu'un seul sondage ne doive jamais être considéré comme déterminant, ces résultats correspondent en partie à ce que les experts et les sondeurs ont dit et il n'est pas certain que les choses changent.

Quelle que soit la force avec laquelle M. Biden vante son bilan législatif, les perceptions actuelles du public pourraient bien rester inchangées jusqu'au jour de l'élection.

Quelle est la voie à suivre pour les démocrates ?

À l'heure actuelle, on peut parier sans trop de risque que M. Biden sera le candidat du parti et qu'aucun démocrate crédible ne se présentera pour le défier. Bien que M. Biden ne puisse rien faire contre son âge, il tirerait profit d'une campagne axée sur des thèmes précis, susceptible de susciter l'enthousiasme. Il existe un certain nombre de sujets, tels que les droits reproductifs, le prix des médicaments, les travaux publics et le changement climatique, sur lesquels l'administration peut séduire les électeurs et obtenir un plus grand soutien de l'opinion publique.

Certes, il n'est pas facile de mener une campagne de réélection qui ne soit pas centrée sur le président sortant et qui ne s'articule pas autour d'une vision plus ambitieuse pour la nation - pensez à "It's Morning Again in America" de Reagan en 1984 ou à "Bridge to the Future" de Clinton en 1996. Mais c'est possible. En 2012, la campagne de réélection du président Barack Obama s'est concentrée sur un certain nombre de questions clés, telles que l'immigration et les inégalités, afin de dépeindre le candidat républicain Mitt Romney comme un extrémiste de droite

En fin de compte, le facteur le plus important pour Biden sera Trump. Rien ne motivera plus les indépendants, les progressistes et les démocrates modérés que la perspective d'un second mandat de Trump. La capacité de Biden à battre Trump en 2020 offrira un certain réconfort si Trump remporte l'investiture, ce qui est probable. L'attention se tournera alors inévitablement vers Trump, le chaos qu'il apporte dans le bureau ovale, sa volonté de violer les règles et les normes, son rôle dans le 6 janvier, les quatre inculpations et la radicalisation de la politique qu'il incarne. C'est le cadre d'une campagne qui joue sur les mêmes forces que celles sur lesquelles Biden a capitalisé en 2020 - la stabilité qu'il représente et son engagement envers les institutions et les Américains de la classe ouvrière.

Enfin, à une époque de polarisation intense, il est possible pour un président sortant de gagner, même avec des taux d'approbation médiocres. En fin de compte, la partisanerie peut guider les décisions électorales autant que le caractère ou le bilan législatif d'un président. C'est ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, les victoires étant largement déterminées par le taux de participation ainsi que par les électeurs qui ont changé d'avis. La crainte de l'ancien président Donald Trump, combinée à un large soutien pour des questions clés telles que les droits reproductifs, pourrait suffire à la victoire de Joe Biden, malgré toutes les inquiétudes à son sujet.

Néanmoins, les chiffres montrent que cette campagne ne sera pas facile. Il est probable qu'elle soit extrêmement compétitive, même avec Trump comme candidat. Une victoire républicaine est certainement possible et les attaques incessantes contre Biden - de son âge à son fils - ne doivent pas être prises à la légère.

L'administration doit jouer sur ses points forts et trouver le moyen de rassurer les démocrates, ainsi que de gagner les électeurs qui changent d'avis. En plus d'une campagne organisée sur le terrain, axée sur le démarchage et la participation, les démocrates devront utiliser une combinaison de facteurs de pression et d'attraction pour gagner.

Alors que la menace d'une nouvelle présidence Trump éloignera de nombreux électeurs de l'ancien président, Joe Biden doit également présenter des arguments convaincants sur ce qu'il espère accomplir au cours d'un second mandat.

Source: edition.cnn.com