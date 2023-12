Noah Berlatsky

Opinion : La révélation accidentelle de "Ferrari

Ils sont parfois présentés comme de véritables super-héros, à l'instar de l'industriel milliardaire Tony Stark dans les films "Iron Man". Parfois, ils font l'objet de biopics hagiographiques, comme le fondateur de McDonald's, Ray Kroc, dans "The Founder" (2016). Parfois, ils sont les personnages de films célébrant des produits emblématiques - Phil Knight de Nike dans "Air" de cette année ou Henry Ford II dans "Ford vs. Ferrari" (2019).

Quel que soit le genre, ils sont dépeints comme des visionnaires courageux avec quelques défauts idiosyncrasiques (disons, l'infidélité sexuelle) qui surmontent la sagesse conventionnelle statique pour sauver le monde/livrer des aliments fiables à un prix bon marché/faire une chaussure de sport de marque/pousser le capitalisme vers l'avant pour le bien de tous.

Le nouveau film de Michael Mann, "Ferrari", sur le génial titan de l'industrie Enzo Ferrari (Adam Driver), emprunte à peu près la même voie "innovante" que ses prédécesseurs. La différence est que "Ferrari" est beaucoup plus direct sur les pires résultats de l'exploitation capitaliste. Ces pires cas sont visuellement spectaculaires, mais ils font qu'il est beaucoup plus difficile de soutenir Enzo que Mann ne l'a peut-être voulu. Le film nous pousse à nous demander pourquoi nous encourageons ce riche et son accumulation de richesses.

Basé sur la biographie de Brock Yates (1991), le film se déroule durant l'été 1957. La société Ferrari est sous-capitalisée et risque la faillite. La relation entre Enzo et sa femme Laura (Penélope Cruz, qui s'efforce de jouer un rôle cliché) se désintègre, en partie à cause de la mort de leur fils. Cette désintégration est exacerbée lorsque Laura découvre qu'Enzo a une maîtresse de longue date, Lina Lardi (Shailene Woodley), qui élève son propre fils avec Enzo. Enzo espère attirer un nouveau partenaire commercial et résoudre tous ses problèmes domestiques et professionnels en remportant la prestigieuse course Mille Miglia, entre Brescia et Rome. Il place tous ses espoirs dans son nouveau pilote espagnol, Alfonso de Portago (Gabriel Leone).

Les spectateurs sont censés compatir aux difficultés d'Enzo, qui négocie avec sa femme et sa maîtresse, joue avec son fils et se bat pour préserver son entreprise. Le héros capitaliste qu'est Enzo pose toutefois un problème. Préserver son entreprise, c'est risquer la vie des gens.

Les courses automobiles des années 1950 étaient très dangereuses : les voitures tombaient souvent en panne et n'étaient pas équipées des dispositifs de sécurité que nous considérons comme acquis - même les ceintures de sécurité n 'étaient pas obligatoires - et vu la façon dont les pilotes s'envolaient de leur voiture, les pilotes d'Enzo n'en portaient pas. Les décès sont si fréquents qu'Enzo dit avoir pris l'habitude de ne pas s'approcher trop près de ses chauffeurs.

Le film présente le danger de mort comme faisant partie de ce qui est excitant dans les courses. Il y a des gros plans sur les visages déterminés et séduisants des pilotes, et des références répétées à leurs séduisantes petites amies, qui sont le complément d'une virilité à toute épreuve. De Portago sort avec l'actrice mexicaine Linda Christian (Sarah Gadon), célèbre sex-symbol hollywoodien de l'époque.

Il est difficile de ne pas remarquer qu'Enzo a bâti sa fortune littéralement sur le sang et les os de ses ouvriers. C'est particulièrement évident lorsqu'il prononce un discours d'encouragement avant les Mille Miglia, dans lequel il reproche à ses pilotes d'être trop prudents. Il leur dit que si un conducteur d'une autre entreprise est sur le point de les dépasser, ils devraient être prêts à se tuer et à tuer l'adversaire plutôt que de s'avouer vaincus.

"Nous savons tous que c'est une passion mortelle, notre terrible joie", insiste Enzo, avec toute l'éloquence sincère d'Adam Driver. Mais bien sûr, si Enzo est passionné, ce n'est pas lui qui va mourir. Et s'il trouve que les courses sont un plaisir, il en tire aussi littéralement de l'argent. Il dit aux pilotes de se sacrifier pour son compte en banque.

Dans le film, la presse tente de raconter cette histoire ; un journaliste parle d'Enzo comme de "Saturne dévorant ses jeunes enfants". Mais Enzo insiste sur le fait que les journalistes sont des "vautours", exagérant ainsi sa culpabilité. Le film s'attend surtout à ce que les spectateurs considèrent que le point de vue d'Enzo est le bon. Mais il montre aussi Enzo manipulant soigneusement la presse. Il fait miroiter l'accès à la presse pour obtenir une couverture amicale. Il va même jusqu'à verser des pots-de-vin.

Là encore, le film tente de présenter les manquements éthiques d'Enzo comme une indication de son refus de respecter les règles et comme une preuve de son dévouement absolu à la construction d'une meilleure voiture de course. Mais on peut aussi voir dans ces versements aux médias une forme de dissimulation de la corruption.

Mourir pour enrichir son employeur peut sembler une forme extrême de capitalisme. Mais ce n'est pas si rare. Le nombre de décès sur le lieu de travail a heureusement beaucoup diminué depuis le milieu du 20e siècle, mais il reste un problème. En 2018, 5 250 travailleurs américains sont décédés des suites d'un accident du travail. Et, comme dans l'histoire de "Ferrari", l'écrasante majorité de ces décès (92 %) concernait des hommes.

À l'instar des pilotes de course de Ferrari, les professions dominées par les hommes - travailleurs de la pêche et de la chasse, pilotes, couvreurs, travailleurs des plates-formes pétrolières - ont souvent une éthique de l'audace masculine. L'intrépidité est une source de fierté. Et cette fierté profite aux capitalistes, qui peuvent lésiner sur les dispositifs de sécurité et prétendre que le danger fait partie du travail. Dans "Ferrari", le glamour du sport et de la voiture est en partie lié à la proximité du danger ; les hommes vivent sur le fil du rasoir, glissant dans des voitures rapides tandis que des femmes glamour les embrassent pour leur dire au revoir. La sécurité au travail est apparemment réservée aux hommes moins virils, qui conduisent des voitures moins cool.

Enzo, le patron qui risque la vie des autres pour la gloire de son entreprise, pourrait aussi bien être le méchant que le héros. Mais Hollywood est fait pour que vous souteniez le protagoniste, quel qu'il soit. Si vous suivez l'histoire d'Enzo, vous considérez chaque événement en fonction de la façon dont il affecte Enzo. Cela signifie que lorsqu'il y a un horrible accident, vous pensez inévitablement : "Oh, non, comment cela va-t-il affecter la fortune commerciale d'Enzo ?

Mais ensuite, malgré les efforts de persuasion du film, on est presque obligé de se demander pourquoi la fortune commerciale d'Enzo est plus importante que les personnes qui meurent pour elle, et même s'il ne vaudrait pas mieux fermer une entreprise qui continue à tuer des gens de cette façon. Même si Enzo semble sincère, même s'il a une vision, même si vous pensez que les courses de voitures de sport sont excitantes et que le danger fait partie du plaisir, quel genre de système existe-t-il dans lequel certaines personnes sacrifient leur travail, leur santé et même leur vie pour que d'autres puissent s'enrichir ?

Hollywood ne cesse de nous dire que les responsables de ce hachoir à viande sont sympathiques. "Ferrari" ne fait pas vendre.

