Opinion : La leçon à tirer du rappel du système Autopilot de Tesla

Dans ce scénario hypothétique, les enquêteurs analysent soigneusement ce qui s'est passé et concluent que, bien que l'homme soit partiellement responsable, les défauts de conception de la tondeuse à gazon ont contribué à sa mort. Ils recommandent quelques modifications raisonnables de la conception afin d'éviter de nouvelles tragédies.

Le fabricant n'apporte pas ces modifications. En fait, l'entreprise confirme la conception défectueuse de la tondeuse. Des années passent, des centaines d'incidents similaires se produisent et d'autres personnes meurent, y compris des utilisateurs de la tondeuse à gazon et des personnes qui se promènent à proximité.

Seriez-vous d'accord avec cette situation ? Auriez-vous l'impression que le fabricant fait passer votre sécurité avant tout ?

Malheureusement, un tel scénario s'est déroulé à plusieurs reprises ces dernières années, illustrant le sentiment d'impunité que certaines entreprises semblent éprouver à l'égard des lois sur la sécurité. La situation actuelle impliquant Tesla et sa suite de fonctions d'aide à la conduite Autopilot n'est que le dernier exemple en date.

Elle montre que les organismes fédéraux de réglementation de la sécurité doivent se réaffirmer et prouver qu'ils peuvent tenir les entreprises pour responsables en temps voulu. Le Congrès devrait soutenir ces agences en leur fournissant le financement, le personnel et l'autorité rationalisée dont elles ont besoin pour être plus agiles.

Au début du mois, après des années d'examen minutieux par les responsables de lasécurité, les défenseurs des droits et les législateurs, Tesla a rappelé plus de 2 millions de véhicules aux États-Unis. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a constaté que les conducteurs pouvaient trop facilement abuser d'Autopilot dans des situations où ils ne contrôlaient pas le véhicule ou lorsque le système n'était pas conçu pour être utilisé. Ces conclusions sont similaires à ce que le National Transportation Safety Board (NTSB) a constaté dans les enquêtes sur les accidents de Tesla depuis 2016.

Il est important de noter que le système Autopilot ne rend pas une voiture autonome. Il peut maintenir la voiture à une distance déterminée des véhicules qui la précèdent et fournir une aide à la direction pour maintenir le véhicule centré dans la voie. Tesla conseille toutefois aux conducteurs de garder les mains sur le volant, de rester attentifs à leur environnement et d'être toujours prêts à prendre des mesures immédiates.

Néanmoins, selon le Washington Post, il y a eu au moins 17 décès et cinq blessures graves associés à Autopilot, et 736 accidents aux États-Unis depuis 2019. Plusieurs décès impliquent des personnes extérieures à la Tesla, comme des motocyclistes, et au moins 16 accidents ont impliqué des Teslas entrant en collision avec des véhicules de première intervention ou de maintenance à l'arrêt.

Bien que Tesla ne soit pas d'accord avec l'analyse de la NHTSA, l'entreprise a accepté d'effectuer le rappel volontairement dans l'intérêt de résoudre l'enquête de deux ans. La solution proposée par l'entreprise est une mise à jour logicielle gratuite qui, selon elle, améliorera les contrôles et les alertes afin de maintenir l'attention des conducteurs.

Consumer Reports est en train d'évaluer Autopilot après la mise à jour du logiciel sur les véhicules Tesla de notre flotte. Malheureusement, l'évaluation préliminaire de nos experts suggère que la correction est insuffisante, le logiciel n'allant pas assez loin pour empêcher une mauvaise utilisation ou l'inattention du conducteur. Par exemple, les testeurs de CR ont pu continuer à utiliser l'Autopilot après avoir masqué la caméra embarquée, et les conducteurs peuvent toujours utiliser la fonction s'ils détournent le regard de la route.

Ce rappel marque un moment critique pour les conducteurs de Tesla et ceux qui partagent la route avec eux. Il est essentiel que Tesla et la NHTSA s'attaquent réellement aux graves problèmes de sécurité qui se posent en veillant à ce que l'Autopilot ne puisse être utilisé que dans les situations pour lesquelles il a été conçu, comme sur les autoroutes à accès limité, et uniquement lorsque le système a vérifié que le conducteur est attentif à la route.

Il est alarmant de constater que - sur la base de l'évaluation préliminaire de CR et des évaluations d'autres experts en sécurité - le rappel pourrait ne pas fonctionner efficacement dans sa forme actuelle.

C'est d'autant plus préoccupant qu'Autopilot n'est pas seul sur le marché. Selon les données les plus récentes de CR, les systèmes d'aide à la conduite active sont disponibles sur plus de la moitié des véhicules de l'année modèle 2023, et peu d'entre eux sont accompagnés des garanties dont ils ont besoin. Il est prévisible que les organismes de réglementation de la sécurité commencent à observer une série d'incidents sur des véhicules autres que ceux de Tesla.

Mais le rappel massif d'Autopilot par Tesla montre aussi clairement que notre système de sécurité automobile ne sert pas les consommateurs comme ils pourraient s'y attendre. Comment les gens peuvent-ils croire que leurs voitures sont conçues pour être sûres et exemptes de défauts si une entreprise sous surveillance met des années à effectuer un rappel recommandé par des experts en sécurité - et fournit ensuite un remède qui pourrait ne pas résoudre le problème ?

En tant que consommateurs, nous devrions exiger davantage. Nous devons récompenser les entreprises qui placent la sécurité au premier plan et demander aux autres de faire de même. Le Congrès doit interpeller la NHTSA et lui donner les moyens de disposer des ressources, des outils juridiques et de l'indépendance nécessaires pour responsabiliser les entreprises plus rapidement et de manière plus complète.

En fin de compte, lorsqu'un rappel de sécurité est nécessaire, il doit être effectué en quelques mois - et non en quelques années - et il doit être efficace. Ce n'est certainement pas trop demander aux consommateurs.

