Opinion: La joie est plus qu'un sentiment.

La joie n'est pas faite pour être un miettes. C'est une phrase que je savoure, elle me rappelle que la joie est peut-être bien plus grande que ce que nous lui laissons être. Ce n'est pas une miette, mais le gâteau entier, la miche de pain bien croustillante, le festin bruyant et convivial. La joie pourrait être le repas qui nous sustente. Remarquer la joie peut être une force directrice, nous aidant à nommer ce qui compte dans nos vies. La joie, selon Oliver, nous aide à discerner ce que nous aimons, et peut-être même à comprendre comment nous voulons vivre.

Au milieu de années difficiles, j'ai été si reconnaissant d'avoir parfois l'opportunité d'écrire sur la joie ici. Cela a été, d'une certaine manière, un projet en biais dans des années vraiment difficiles. Je ne me trompe pas : tous mes écrits ici n'ont pas été joyeux. Loin de là. J'ai couvert les incendies de forêt, les incendies de forêt, ce qu'il faut faire lorsque le ciel est rempli de fumée pendant des jours.

J'ai écrit sur le désarroi de la pandémie et les fusillades dans les écoles, et ma profonde tristesse - en tant qu'enfant qui avait été menacée avec une arme dans son propre école - que nous n'ayons pas rendu le monde plus sûr pour nos enfants. Et pendant ces années difficiles, j'ai beaucoup pleuré - à propos de la destruction environnementale, de la violence raciale, du spectre des droits civiques érodés.

Mais au milieu de tout cela, cet espace m'a également donné l'occasion de célébrer l'étrange, l'insolite, l'inattendu qui sustente. J'ai eu l'occasion d'écrire sur l'attitude délicieuse des poules de jardin, sur l'expérience de remplir une pelouse de plantes natives. J'ai écrit sur l'art de se déconnecter, les sabbatiques des réseaux sociaux et les moyens pratiques de se connecter, de réorienter, de prendre du recul. J'ai eu l'occasion d'écrire sur le repos - quelque chose qui, par nature, est lié à la joie. (Il est difficile d'être vraiment joyeux lorsque nous ne sommes pas reposés.) Au fil du temps, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont les fenêtres de repos et de joie pourraient offrir un antidote à la fureur chronique de notre culture : de l'espace pour se reset, traiter, se déconnecter et pardonner.

Mais surtout, au milieu des incendies de forêt, des épidémies et des armes à feu, et aux côtés de l'occasionnelle poule de jardin, j'ai également eu l'occasion d'écrire sur la poésie. Je tiens à être clair : écrire sur la joie, l'attention et la déconnexion ne sont pas séparés de l'écriture de poésie. Ces choses s'entrecroisent. Dans une culture fracturée, souvent violente, s'engager avec la poésie est également un moyen de se reposer, de se reset et de se réorienter. La poésie est un moyen - malgré tout - de remarquer la délicatesse.

Parfois, en écrivant sur les poèmes ici à CNN, j'avais l'impression d'être un poetry whisperer en douce. Mais ceux d'entre vous qui m'ont accompagné dans cet espace semblaient savourer les murmures. Au fil des années chaotiques, vous m'avez accompagné. Lorsque j'ai écrit sur le fait de lutter contre le chagrin de la pandémie en écrivant un haïku par jour pendant un an, vous avez tous été si enthousiastes à l'idée d'écrire les vôtres que certains d'entre vous ont entrepris une autre année d'écriture de haïku, m'envoyant des vers en chemin.

Lorsque j'ai écrit sur la poésie aidant les soldats à rester humains au milieu des crises de guerre et de destruction, vous m'avez envoyé des poèmes que vous avez gardés près de votre cœur pendant les temps violents. Vous m'avez écrit sur le fait de garder ces poèmes parce qu'ils vous offrent des espaces pour l'inattendu, des espaces pour remarquer, des espaces pour tenir la vulnérabilité, la complexité et la contradiction. Et j'ai écrit sur le fait que les poèmes sont des lieux où nous pouvons explorer ce qui est déstabilisé, où nous pouvons explorer l'art de changer d'avis.

C'a été un été politique étourdissant. Il y a eu de la violence civique et des violences par armes à feu et des tentatives d'assassinat et une chaleur intense et la retraite soudaine d'un candidat et l'ascension d'un autre. Il y a beaucoup en jeu cet automne. Nous avons tous beaucoup à discuter. Nous avons de grandes décisions à prendre. Alors que nous faisons cela : je me demande si se grounding dans la joie pourrait nous aider à tracer un chemin vers l'avenir.

Je pense que c'est parce que la joie peut être un excellent professeur. En tant qu'enseignant de poésie, lorsque je dirige un atelier, je demande à mes étudiants en poésie de ne pas commencer par la critique. Il est toujours facile de dire ce que vous n'aimez pas à propos de quelque chose, facile de pointer ce qui pourrait ne pas fonctionner. Au lieu de cela, lorsque les étudiants lisent les nouveaux poèmes les uns des autres, je demande à chaque nouveau lecteur de nommer une délicatesse. Nous ancrons dans le plaisir - un mot ou un moment drôle, la musique d'une rime oblique. Se concentrer sur la délicatesse aide un écrivain à savoir quoi faire de plus. Cela aide un lecteur à trouver où se situent ses sensibilités. Nous sommes mieux lotis en apprenant à écrire et à imaginer vers ce qui nous délicie plutôt que d'essayer de rester aux bords de ce qui pourrait ne pas l'être.

Alors voici une dernière pensée : Et si nous prenions cela hors de la salle de classe d'écriture - ou hors de la colonne de poésie - et dans nos vies ? Alors que nous faisons face aux questions des mois à venir, que pourrait apporter le centrage du repos, de la délicatesse, de la joie et même un peu de poésie au processus ?

Il est révélateur, par exemple, qu'un des signes que Kamala Harris pourrait être une candidate awesome est qu'en ce moment, elle nous aide à imaginer un monde où nous sommes heureux et plus heureux ensemble. Elle semble, bien sûr, joyeuse. Autant j'aime Harris, (et je l'aime vraiment), la fin de cette colonne n'est pas vraiment à son sujet. C'est à propos du fait qu'il est important de découvrir notre joie. Lorsque nous trouvons cette joie, il est important de la savourer. Et il est important que cette joie nous pointe vers nommer les grands rêves sur ce que nos vies pourraient ressentir.

Peut-être que parfois nous trouvons un peu d'espace pour cela dans une colonne sur les poules, ou dans un rappel qu'il est vraiment, vraiment bien de se reposer, ou de dire non de temps en temps. Et peut-être que parfois nous trouvons que, en faisant de l'espace pour lire des mots qui nous permettent de rêvasser, de respirer, de voir la beauté, de nous reconnecter à nos corps et les uns aux autres.

Voici ce qu'il en est : nous pouvons espérer qu'à partir de cet espace, il y aura plus d'espace.

Nous pouvons espérer trouver de la place pour moins de fureur, plus d'hip-hop ; moins de négativité, plus de rire ; plus de liberté pour explorer et s'émerveiller ; plus d'espace pour voir la dignité en nous-mêmes et les uns chez les autres ; plus d'espace pour savoir dans nos os que notre diversité nous rend plus forts. Peut-être que c'est en partie de quoi notre conversation a parlé - de continuer à proposer, même dans ces années harassantes, que nous avons de l'espace pour rêver, et que nous pouvons travailler vers la réparation ; qu'il y a, même maintenant, un avenir où nous pouvons nous réjouir les uns des autres, où nous pouvons savourer à la fois l'art et nos vies.

