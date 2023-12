Opinion : La grande erreur de Nikki Haley

Alors que Mme Haley a déjà commencé à limiter les dégâts, sa réponse à une simple question posée dans le New Hampshire cette semaine a touché le cœur d'une lutte de pouvoir qui dure depuis des décennies au sujet de l'histoire de notre pays.

Interrogée lors d'une réunion publique à Berlin, dans le New Hampshire, mercredi, sur les causes de la guerre de Sécession, Mme Haley est parvenue à répondre à la question sans mentionner une seule fois le problème de l'esclavage.

Au lieu de cela, elle a présenté la guerre de Sécession comme un conflit sur "la manière dont le gouvernement allait fonctionner" et "les libertés et ce que les gens pouvaient ou ne pouvaient pas faire". Elle a ajouté : "Je pense que l'on en revient toujours à la question de l'esclavage : "Je pense qu'il s'agit toujours du rôle du gouvernement et des droits du peuple. Je m'en tiendrai toujours au fait que je pense que le gouvernement a été conçu pour garantir les droits et les libertés du peuple. Il n'a jamais été destiné à tout faire pour tout le monde".

Lorsque le participant a répondu, étonné, qu'elle n'avait pas parlé d'esclavage, Mme Haley a répondu de manière bourrue : "Que voulez-vous que je dise à propos de l'esclavage ?".

Mme Haley a déjà tenté de minimiser les dégâts, précisant jeudi que "bien sûr, la guerre de Sécession portait sur l'esclavage".

Bien que certains qualifient cette rencontre de "gaffe", Mme Haley avait déjàprésenté la guerre de Sécession comme un désaccord entre "tradition" et "changement", sans mentionner l'esclavage.

Sa réponse dans le New Hampshire a été une erreur importante qui - intentionnellement ou non - s'inscrit dans le cadre d'un effort de longue date de la droite pour réécrire l'histoire. Trop souvent, des efforts systématiques ont été déployés pour écarter les conclusions basées sur les archives que les historiens ont produites au cours des cinquante dernières années et qui montrent que l'esclavage et le racisme ont toujours joué un rôle déterminant dans l'histoire des États-Unis.

En refusant d'affronter les preuves et en s'attaquant aux efforts déployés pour enseigner l'histoire américaine avec précision, les conservateurs ont défendu une version blanchie des événements qui avaient été largement enseignés dans les salles de classe avant les années 1960.

Cela a certainement été le cas avec la version de la "cause perdue" de la guerre civile, qui dépeignait les Confédérés en termes nostalgiques et héroïques, traitant la guerre comme une bataille pour des idées abstraites telles que les droits des États, plutôt que comme un conflit dont presque tous les grands historiens crédibles s'accordent aujourd'hui à dire qu'il était fondamentalement lié à l'esclavage.

Ces mêmes récits ont également été utilisés pour décrire la Reconstruction, un groupe d'universitaires connu sous le nom d'"école de Dunning" réinterprétant l'histoire pour sympathiser avec les Sudistes blancs tout en qualifiant de vindicatifs et de destructeurs les républicains radicaux qui prônaient l'émancipation des Noirs américains. Leurs travaux ont également dépeint les hommes et les femmes affranchis en termes péjoratifs, affirmant qu'ils étaient incapables de gérer leurs nouveaux droits.

L'historien Eric Foner et d'autres ont passé leur carrière à démolir l'école Dunning de la reconstruction pour démontrer le potentiel de transformation de l'époque et la manière dont les Noirs américains ont été des participants actifs au cœur des efforts déployés pour parvenir à la justice raciale.

Dans son livre de 1988, "Reconstruction : America's Unfinished Revolution", Foner écrit qu'au lieu de la "description de la période par l'école de Dunning comme une 'ère tragique' de mauvaise gouvernance rampante", la Reconstruction a finalement été comprise comme "une période de progrès social et politique extraordinaire pour les Noirs".

Plus récemment, un débat similaire a entouré le drapeau confédéré. En effet, Mme Haley a été largement félicitée pour avoir signé une loi visant à retirer le drapeau confédéré de la maison d'État de Caroline du Sud après qu'un suprémaciste blanc a assassiné neuf membres d'une église historiquement noire de l'État en 2015. Mais avant cela, Mme Haley avait utilisé la logique de la Cause perdue pour maintenir le drapeau en place, arguant qu'il n'était pas raciste, mais un symbole de la tradition.

Benjamin Jealous, alors président de la NAACP, a déclaré en 2011 : "L'un des exemples les plus perplexes des contradictions de ce moment de l'histoire est peut-être le fait que Nikki Haley, la première gouverneure de couleur de la Caroline du Sud, continue de faire flotter le drapeau confédéré devant le capitole de son État."

Ce sont ces mêmes arguments qui ont motivé les efforts visant à abattre les monuments confédérés. Alors que les défenseurs de ces monuments insistaient sur le fait qu'ils n'étaient que des objets destinés à commémorer l'histoire et la fierté sudiste, des historiens tels que Karen Cox ont rectifié le tir en rappelant aux lecteurs que la plupart de ces monuments avaient été érigés au début du XXe siècle en tant que symboles de la résistance aux droits civiques des Noirs américains.

"Depuis plus d'un siècle", écrit-elle, "les Sudistes blancs se sont rassemblés sur ces sites commémoratifs pour rappeler le passé confédéré et réaffirmer leur attachement aux valeurs de leurs ancêtres, ces mêmes valeurs qui ont abouti à une guerre pour défendre l'esclavage et le droit d'étendre cette institution".

Les débats sur les drapeaux et les monuments ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les efforts visant à faire reculer la recherche et la connaissance historiques ont été particulièrement vifs dans un certain nombre d'États rouges où les gouverneurs et leurs alliés ont tenté de légiférer sur les programmes scolaires afin de supprimer des éléments clés de l'histoire des Noirs et des États-Unis. Sous le prétexte qu'ils sont anti-éveillés, des républicains comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis se sont battus bec et ongles pour réduire des corpus de recherche considérables.

Bien qu'il y ait eu des débats légitimes et des interprétations divergentes sur la manière dont la race a influencé des moments clés de l'histoire américaine, il y a un accord général sur l'influence profonde et continue du "racisme blanc", comme l'a appelé la commission Kerner du président Lyndon Johnson dans son rapport historique de 1968.

Depuis les années 1960, les historiens ont démontré à maintes reprises le rôle constitutif que la préservation et la protection de l'inégalité raciale ont joué dans ce pays. Il n'y a pas eu de moment plus dramatique et plus dévastateur que celui où les Sudistes sont entrés en guerre pour protéger l'institution de l'esclavage.

Cette recherche n'est pas le résultat de cadres de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), de la théorie critique de la race ou d'une quelconque "cabale progressiste", mais le produit d'une recherchearchivistique minutieuse, évaluée par des pairs et vigoureusement débattue par quelques-uns des meilleurs universitaires du pays.

Il y a près de 60 ans, pendant l'été de la liberté, lorsque des étudiants noirs et blancs ont envahi le Mississippi pour lutter en faveur de la justice raciale, l'éducation était au cœur de leur mission. En collaboration avec des membres locaux d'organisations de défense des droits civiques telles que le Comité de coordination des étudiants non violents, des bénévoles ont créé des écoles de la liberté dans tout l'État afin d'offrir une meilleure éducation aux jeunes Noirs du Mississippi. L'enseignement de l'histoire des Noirs, qui avait été délibérément exclu des salles de classe dans la plupart des régions du Sud profond, était au cœur des programmes.

Aujourd'hui, la réaction féroce à la déclaration de Mme Haley intervient à un moment où de nombreux éducateurs sont extraordinairement frustrés et contrariés par les efforts de la droite pour effacer et réviser l'histoire des États-Unis. Bien que sa réponse de cette semaine ait très bien pu être un faux pas, de nombreux observateurs craignent à juste titre que Mme Haley n'ait en fait essayé d'exploiter un sentiment réactionnaire qui a refusé d'affronter la réalité de notre passé, contribuant ainsi à l'un des plus grands obstacles qui empêchent le pays de tenir sa promesse d'égalité.

