Opinion: la démission de Nixon a besoin d'un nouvel héritage

Après des adieux à son personnel et un salut de victoire incongru à la nation, il s'est engouffré dans Marine One, puis a embarqué à bord d'Air Force One. Le signe d'appel du plane changea quelque part au-dessus du Missouri, indiquant que l'homme à bord n'était plus président.

En démissionnant de la présidence il y a 50 ans cette semaine, Nixon a fait plus que marquer l'histoire - il a créé un modèle de scandale présidentiel qui est resté gravé dans l'esprit américain. Des actes corrompus se déroulant dans le secret et exposés par des journalistes acharnés, des « preuves fumantes » révélées dans des scènes de tribunal dramatiques, un accord bipartite que le président doit partir. Après Watergate, ce devint le cadre pour comprendre la malversation présidentielle - un qui a laissé le pays particulièrement mal équipé pour la malhonnêteté présidentielle qui a suivi.

Il est facile pour beaucoup de gens de l'oublier, mais la démission de Nixon a marqué la fin d'une sérieremarkable de démissions dans la politique américaine. Sous la pression d'enquêtes répétées sur sa situation financière, le juge de la Cour suprême Abe Fortas a démissionné en 1969. Quatre ans plus tard, le vice-président Spiro Agnew a soumis sa lettre de démission avant de se rendre à un tribunal de Baltimore pour plaider coupable d'évasion fiscale. Nixon a démissionné moins d'un an plus tard.

Ce trio de démissions en haut lieu semblait annoncer une nouvelle ère de responsabilité - et un nouveau modèle pour faire fonctionner cette responsabilité. Une fois leurs méfaits révélés et leur soutien disparu, les officiels corrompus se seraient inclinés sous la pression publique et auraient démissionné de leur propre chef, la menace d'impeachment et même d'emprisonnement hâtant leur départ.

Mais ce qui est devenu le modèle de Watergate devrait être mieux compris comme l'exception de Watergate. Dix ans après la démission de Nixon, un autre grand scandale couvait à la Maison Blanche, alors que l'administration du président Ronald Reagan avait commencé une série d'opérations secrètes en violation de leur propre embargo, en funnelant les fonds vers les contras au Nicaragua malgré une interdiction explicite votée par le Congrès. Alors que le schéma Iran-Contra était révélé, l'un de ses architectes, Oliver North, a démarré ses broyeurs de bureau pour détruire autant de preuves que possible.

North a admis certains de ses crimes devant le Congrès lors d'auditions télévisées nationales. Un procureur indépendant nommé a finalement inculpé 14 personnes, y compris le Secrétaire à la Défense de Reagan, deux de ses Conseillers à la Sécurité nationale et un Sous-Secrétaire d'État, obtenant 11 condamnations. Mais Iran-Contra n'est pas une histoire de responsabilité : ni Reagan ni son successeur n'ont été pleinement enquêtés, et le président George H.W. Bush a accordé une série de grâces à la fin de son mandat à six conspirateurs d'Iran-Contra, dont certains attendaient encore leur procès. North a poursuivi une longue carrière dans l'activisme de droite, y compris une émission de radio où il « broie » régulièrement les appelants avec lesquels il est en désaccord. La destruction de preuves était devenue une plaisanterie.

Dans les années 1990, les outils de responsabilité qui semblaient si précieux après Watergate - en particulier l'impeachment et le procureur indépendant - sont devenus des armes contre le président démocrate Bill Clinton. Malgré des enquêtes sur les affaires financières de Clinton qui n'ont abouti à rien, les républicains de haut niveau ont trouvé ces outils utiles pour attaquer un président qu'ils étaient déterminés à éloigner du pouvoir. Clinton a survécu à l'enquête et à l'impeachment, mais la légitimité à la fois de l'impeachment et du rôle du procureur indépendant a été gravement compromise.

Pourtant, même si les outils de responsabilité se sont affaiblis, l'attachement des Américains au modèle de Watergate est resté fort. Lorsque Donald Trump est devenu président, les références à Nixon et à Watergate étaient nombreuses. Et ceux qui ont perçu dès le début la propension de Trump à la criminalité sont restés vigilants aux signes : l'exposé, la preuve fumante, l'opposition bipartite.

Mais même avant l'entrée en fonction de Trump, il y avait des signes que le modèle de Watergate ne tiendrait pas. La diffusion de la bande enregistrée d'Access Hollywood - une preuve secrète, une preuve fumante de l'attitude de Trump envers les agressions sexuelles, des condamnations qui ont traversé les lignes partisanes. Mais Trump n'a pas démissionné et le parti, restant fidèle, a finalement rallié autour de lui, devenant seulement plus dévoué après qu'il a remporté la présidence. Il a donc dû s'attendre à ce que Trump utilise les mêmes dynamiques lorsqu'il a été accusé d'abus de pouvoir pendant son mandat. Bien que les deux scandales de l'Ukraine et de l'insurrection aient eu tous les ingrédients nécessaires pour une responsabilité à la manière de Watergate, aucun effort d'impeachment n'a forcé Trump à quitter ses fonctions, et les républicains sont restés loyalement attachés à lui.

Trump, cependant, n'est pas la personne qui a brisé le système de responsabilité établi par la démission de Nixon. Il a été le bénéficiaire d'une génération d'activistes de droite qui ont travaillé régulièrement pour s'assurer que ce système ne fonctionnerait pas la prochaine fois. C'est pourquoi, à l'occasion du 50e anniversaire de la démission de Nixon, le meilleur serait d'embrasser l'époque de Watergate comme une exception et de faire le travail difficile de construire de nouveaux systèmes de responsabilité politique pour servir les Américains à l'avenir.

Ce travail nécessitera de la créativité. Après tout, une série de nouvelles lois ont été mises en place après Watergate pour fournir plus de responsabilité aux officiels gouvernementaux. Mais depuis l'immédiat après-Watergate, il y a eu des efforts concertés pour affaiblir ces canaux de responsabilité ; considérons, par exemple, l'extension des formes d'immunité qualifiée pour la police et d'autres agents gouvernementaux, la fin du statut du procureur indépendant, le rétrécissement dramatique de la définition de la corruption et maintenant, récemment, la création d'une large immunité de la poursuite criminelle pour les présidents.

Ces exemples mettent en évidence notre réalité actuelle, où une classe spéciale d'officiers gouvernementaux peut exister largement hors de portée de la responsabilité - une inversion perverse de l'idée d'égalité devant la loi. Alors que les électeurs américains font face à une élection à venir et cherchent à construire des institutions américaines adaptées à une démocratie multiraciale, une nouvelle vision de la responsabilité doit faire partie du processus. Pour y parvenir, les Américains doivent redéfinir leur compréhension de la démission de Nixon et de l'héritage qu'il a - et n'a pas - laissé pour le pays qu'il a gouverné.

