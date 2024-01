Abdullah Shihipar

Opinion : La décision déraisonnable prise par de nombreux hôpitaux

Il ne fait aucun doute que les masques sont gênants et qu'ils augmentent les coûts des hôpitaux, mais cela ne justifie en aucun cas l'adoption de politiques qui pourraient mettre en danger les populations que les centres de soins de santé sont censés servir. Les personnes les plus exposées aux maladies graves et aux décès dus au Covid sont aussi celles qui ont le plus besoin d'accéder aux soins de santé.

Même si le nombre d'hospitalisations et de décès dus au Covid est moins élevé, les hôpitaux peuvent encore présenter des risques pour de nombreuses personnes, car ce sont des lieux où les malades se rassemblent - et ceux qui s'y rendent n'ont souvent pas la possibilité de se passer de soins pour se protéger, de peur que leur état de santé ne se détériore à cause d'autre chose.

En effet, les hôpitaux qui suppriment les mesures de masquage appliquent la mauvaise leçon tirée de la lutte contre le Covid : notre succès ne signifie pas que nous pouvons nous débarrasser de toutes les mesures qui assuraient la sécurité des personnes vulnérables, mais que nous avons identifié de nouveaux outils à utiliser pour préserver la santé. Les masques sont l'un d'entre eux, et ils ne sont pas seulement utiles contre le Covid, mais aussi contre d'autres maladies respiratoires, telles que la grippe, pour laquelle les groupes immunodéprimés sont également très vulnérables.

Les infections nosocomiales constituent depuis longtemps un problème aux États-Unis. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, au moins un patient sur 31 contracte au moins une infection dans un établissement de soins de santé. Cela représente environ 1,7 million de patients infectés et 98 000 décès par an, et au moins 28,4 milliards de dollars de coûts supplémentaires pour les soins de santé.

Nous devrions essayer de réduire ces chiffres, et non de les augmenter. C'est ce que les hôpitaux s'efforcent de faire, notamment en encourageant le lavage fréquent des mains, en recueillant des données sur les infections et en maintenant des installations hygiéniques. Le lavage des mains, par exemple, peut prévenir 50 % des infections évitables contractées pendant les soins de santé, selon l'Organisation mondiale de la santé.

La covidie peut également être une infection contractée à l'hôpital et, dans ce cas, elle peut constituer une menace plus importante qu'ailleurs. Des scientifiques britanniques ont rapporté dans la revue Frontiers in Immunology qu'entre janvier 2020 et septembre 2021, le risque de décès était 1,3 fois plus élevé pour les personnes ayant contracté le Covid après leur arrivée à l'hôpital que pour celles l'ayant contracté dans la communauté, car ce groupe comptait un grand nombre de patients atteints de cancer ou ayant subi une transplantation.

Même après le déploiement des vaccins, le risque lié au Covid est resté présent. Une étude réalisée pendant la vague Omicron au Royaume-Uni a montré que 5,4 % des patients ayant contracté le Covid à l'hôpital sont décédés à cause du virus ou parce qu'il a contribué à la cause de leur décès. Ce risque persiste sans aucun doute parce que les vaccinations de certains patients cancéreux et d'autres personnes immunodéprimées ne peuvent pas toujours créer la même immunité que les vaccins confèrent à d'autres.

Les chiffres auraient pu être encore pires, puisque ces données ont été recueillies principalement à une époque où le masquage et d'autres précautions étaient en place. Bien que cela démontre que le masquage ne peut pas prévenir toutes les infections, les choses peuvent s'aggraver en son absence.

Au cours de la première vague d'Omicron, le Brigham and Women's Hospital de Boston a signalé une augmentation des cas de Covid contractés à l'hôpital. Bien que l'obligation de porter un masque ait existé, les cas ont diminué de façon spectaculaire après que le personnel des unités concernées a été tenu de porter des masques N95 plus efficaces et que les patients ont commencé à être testés quotidiennement - aucun nouveau cas n'a été enregistré dans chacune des unités touchées par l'épidémie après l'introduction des changements.

De même, au Royaume-Uni, une étude a montré que l'utilisation de masques respiratoires pendant la vague Delta était associée à une réduction de 33 % de la probabilité de contracter une infection hospitalière à Covid et à une réduction de 21 % pendant la vague Alpha. Dans ces conditions, les hôpitaux devraient fournir gratuitement des masques N95 aux patients et au personnel.

Le Covid étant l'une des principales causes de décès aux États-Unis l'année dernière (les statistiques pour 2023 ne sont pas encore disponibles) et la grande majorité des personnes qui meurent étant âgées, immunodéprimées ou présentant un risque élevé, le port de masques dans les établissements de soins de santé, afin d'éviter ne serait-ce qu'une poignée de décès, semble être un compromis judicieux et nécessaire (tacitement reconnu par les nombreux hôpitaux qui ont maintenu les exigences en matière de port de masques dans les lieux accueillant des patients plus vulnérables, tels que les services d'urgence et les cliniques de cancérologie).

Il ne fait aucun doute que certaines personnes, en particulier le personnel travaillant de longues heures, trouvent les masques inconfortables, surtout après trois ans. Le directeur des soins infirmiers de Nebraska Medicine, par exemple, a déclaré au Wall Street Journal que le maintien de l'obligation ne serait pas "bon pour les affaires", compte tenu des pressions exercées par les patients pour qu'ils mettent fin à l'obligation après que d'autres établissements ont abandonné la leur.

C'est pourquoi le People's CDC, un groupe de pression qui vise à sensibiliser le public et à modifier les politiques relatives à la pandémie, fait pression sur les Centers for Medicare and Medicaid Services pour qu'ils intègrent le Covid dans leur Hospital-Acquired Condition Reduction Program (programme de réduction des maladies acquises à l'hôpital), qui réduit le financement si les hôpitaux ne respectent pas correctement les normes de prévention. Cela contribuerait à créer une attente de masquage dans les hôpitaux.

Même après le recul de la pandémie, les masques devraient continuer à être encouragés, voire exigés, dans les établissements médicaux. À la fin du XIXe siècle, le lavage des mains a été adopté pour prévenir la propagation des bactéries et des virus. Après la crise du sida dans les années 1980, les professionnels de la santé ont commencé à porter des gants en dehors de la salle d'opération pour protéger les patients et les soignants. Covid nous a appris que nous devrions maintenant utiliser les masques plus largement.

Personne ne souhaite se rendre à l'hôpital et en ressortir avec une nouvelle maladie.

