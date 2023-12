Opinion : La Cour suprême pourrait rendre une victoire de Trump virtuellement impossible

Note de la rédaction : David Mark est journaliste politique, auteur et conférencier. Il est l' auteur de "Going Dirty : The Art of Negative Campaigning" et co-auteur de "Dog Whistles, Walk-Backs, and Washington Handshakes : Decoding the Jargon Slang and Bluster of American Political Speech". Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Plus d'informations sur CNN.

David Mark

Si beaucoup de choses peuvent changer au cours des dix mois précédant le jour de l'élection, dans le cadre d'un match retour potentiel entre le président Joe Biden et son ennemi républicain vaincu en 2020, l'ancien président Donald Trump, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les 40 États restants et le district de Columbia se rangent dans les camps rouges ou bleus.

La question de savoir si Trump sera déclaré inéligible pour le scrutin de 2024 constitue un joker. Si les tribunaux le permettent, les "swing states" pourraient avoir encore plus d'influence sur le choix du vainqueur en 2024, puisqu'il y a au total 68 voix électorales dans ces "swing states" où les secrétaires d'État sont élus démocrates ou ont été nommés par un gouverneur démocrate et pourraient être en mesure de décider si le nom de M. Trump est écarté des bulletins de vote. Cela représente 538 voix électorales, dont la majorité, 270, est nécessaire pour remporter la présidence.

La question a pris une importance nationale considérable avec la décision prise jeudi par la secrétaire d'État du Maine, Shenna Bellows, d'exclure M. Trump des bulletins de vote dans son État. Mme Bellows, la plus haute autorité électorale du Maine et une démocrate élue à ce poste par l'assemblée législative de l'État, a cité les actions de M. Trump le 6 janvier 2021 pour son rôle dans le blocage de la certification par le Congrès de la victoire de M. Biden en 2020, y compris l'attaque du Capitole ce jour-là par les partisans du président de l'époque. M. Bellows a retiré M. Trump du scrutin primaire de l'État en 2024, en se fondant sur l'"interdiction de l'insurrection" prévue par le 14e amendement. Toutefois, la décision de M. Bellows sera suspendue jusqu'à ce que la Cour supérieure du Maine - un tribunal de première instance - rende une décision.

La décision du Maine est intervenue neuf jours après que la Cour suprême du Colorado a retiré M. Trump du scrutin de 2024 dans l'État, citant des préoccupations similaires concernant l'"interdiction d'insurrection" du 14e amendement dans sa décision (4-3). Selon le New York Times, la campagne de M. Trump prévoit de contester les deux décisions dès mardi. Dans le Maine, les avocats de M. Trump contesteront la décision devant un tribunal d'État, tandis que la décision du Colorado fera l'objet d'un appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Le Colorado et le Maine ne sont pas les seuls États à avoir envisagé des mesures visant à retirer M. Trump des bulletins de vote de 2024. Le Michigan et le Minnesota ont rejeté des propositions en ce sens. Bien qu'il n'y ait pas eu de contestation judiciaire formelle en Californie, le plus haut responsable électoral de l'État a récemment décidé de maintenir M. Trump sur la liste des candidats certifiés pour les primaires du GOP de l'État, malgré les pressions politiques en faveur de son retrait. M. Trump a également survécu à des contestations d'accès au scrutin en Arizona et dans le New Hampshire, tandis que l'issue d'une contestation dans l'Oregon est en suspens.

Cette prolifération d'actions en justice et le fait que deux États aient refusé à M. Trump l'accès aux urnes font qu'il est probable que la Haute Cour se saisisse de la question. Les juges le feraient dans le but d'établir une sorte de normes uniformes que les États devraient suivre lorsqu'ils envisagent de tenter d'empêcher Trump de participer aux prochains scrutins, y compris de déterminer si cela devrait être autorisé.

À première vue, il semble peu probable que la Cour suprême décide de retirer M. Trump des bulletins de vote des différents États. La majorité conservatrice (6-3) comprend trois juges nommés par M. Trump. De manière plus générale, ces dernières années, les juges se sont montrés réticents à s'immiscer dans les litiges relatifs aux règles électorales, estimant que ces questions relevaient de la compétence des élus.

Pourtant, l'ère politique de Trump a clairement montré que tout peut arriver. Dans le cas où la Cour suprême autoriserait certaines mesures de disqualification des bulletins de vote de M. Trump - ce qui pourrait prendre la forme d'un simple refus d'examiner les poursuites engagées par sa campagne -, les secrétaires d'État prendraient une importance considérable. Et c'est là que les 68 votes électoraux entrent en jeu.

Le Colorado, par exemple, est pratiquement certain d'accorder ses voix électorales au candidat démocrate - en 2020, Biden a battu Trump dans le Colorado par 55,4 % contre 41,9 %. L'élimination de Trump du scrutin au Colorado n'aurait pas d'importance en termes de politique pratique.

Mais ce n'est pas du tout le cas dans les États où les principaux responsables électoraux sont d'obédience démocrate. Parmi les secrétaires d'État démocrates élus, citons Adrian Fontes en Arizona (11 voix), Jocelyn Benson dans le Michigan (15 voix), Cisco Aguilar au Nevada (6 voix) et Elaine Marshall en Caroline du Nord (16 voix). En Pennsylvanie (19 voix électorales), Al Schmidt a été nommé par le gouverneur démocrate Josh Shapiro et confirmé par le Sénat de l'État (M. Schmidt est un ancien commissaire municipal républicain de Philadelphie que M. Trump a critiqué après sa défaite aux élections de 2020).

Si l'on ajoute un seul vote électoral dans le Maine qui penche en faveur de Trump, dans la 2e circonscription du Congrès - qu'il a remportée en 2016 et en 2020 -, le total est de 68. En effet, le Maine, contrairement à tous les autres États à l'exception du Nebraska, attribue deux voix électorales en fonction du vote populaire dans l'État et une voix pour chaque district congressionnel. Cela donne quatre voix électorales dans le Maine et cinq dans le Nebraska.

Bien entendu, certains votes électoraux des "swing states" tombent là où le premier responsable des élections est républicain, ce qui donne un total de 21 votes électoraux. Il s'agit notamment de la Géorgie (16 voix électorales), avec le secrétaire d'État du GOP Brad Raffensperger, et du Nebraska, où les démocrates ont une bonne chance de remporter une voix électorale, celle de la deuxième circonscription de l'État Cornhusker, comme cela s'est produit en 2008 et en 2020.Dans le New Hampshire (4 voix électorales), que M. Biden a facilement remporté en 2020, le secrétaire d'État est nommé par le corps législatif à majorité républicaine.

Dans le Wisconsin, qui est sans doute l'État le plus influent du pays, les élections sont supervisées par la commission électorale. Jeudi, cette commission a rejeté une demande visant à retirer M. Trump du scrutin de 2024, ce qui semble rendre la question sans objet pour le reste de la saison électorale.

Il ne s'agit pas de suggérer que les secrétaires d'État agiraient dans l'intérêt purement politique de leur parti. Néanmoins, il est tout à fait possible, voire probable, que les opinions honnêtes de ces hauts responsables électoraux sur la question de savoir si Trump devrait figurer sur les bulletins de vote présidentiels de leur État s'alignent naturellement sur les préférences partisanes.

LeMichigan en est l'exemple le plus frappant. La secrétaire d'État, Mme Benson, a déclaré dans un communiqué mercredi que le tribunal suprême de l'État avait conclu à juste titre qu'elle n'avait pas le pouvoir d'empêcher M. Trump de figurer sur le prochain bulletin de vote de la primaire républicaine. Pourtant, dans ce qui n'est aujourd'hui qu'une hypothèse, si la Cour suprême décidait de donner ce pouvoir aux secrétaires d'État, Mme Benson pourrait exercer son propre jugement professionnel et disqualifier M. Trump.

Si les fonctionnaires électoraux des États excluent M. Trump de leurs bulletins de vote - après avoir reçu le feu vert de la Cour suprême -, il pourrait être mathématiquement impossible pour l'ancien président de remporter un second mandat non consécutif. Le fait que cette possibilité devienne réelle ou non pourrait bientôt être entre les mains de la Cour suprême.

Source: edition.cnn.com