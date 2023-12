Opinion : La Cour suprême pourrait corriger l'énorme erreur de Mitch McConnell

Note de la rédaction: Dean Obeidallah, ancien avocat, est l'animateur de l'émission quotidienne "The Dean Obeidallah Show" sur la radio SiriusXM. Suivez-le sur Threads. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Pouren savoir plus, consultez le site de CNN.

Dean Obeidallah

Les juges de la Cour suprême peuvent le faire en approuvant la récente décision de la Cour suprême du Colorado qui a estimé que Trump s'était engagé dans une insurrection et était donc "disqualifié pour occuper le poste de président en vertu de la section 3 du 14e amendement de la Constitution des États-Unis."

Pour rappel, peu après le 6 janvier 2021, Trump a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour incitation à l'insurrection. Ce seul article de destitution - approuvé par 10 républicains de la Chambre et par tous les démocrates de la chambre basse - citait spécifiquement la section 3 du 14e amendement comme raison d'aller de l'avant avec la procédure.

Bien que le Sénat n'ait pas atteint le seuil des deux tiers nécessaire pour condamner M. Trump, le vote a recueilli le soutien d'une majorité simple (57-43) comprenant sept républicains. Cela signifie que la majorité des deux chambres du Congrès a voté en faveur de la destitution de M. Trump en raison de son rôle dans l'insurrection du 6 janvier.

Après le décompte des voix, le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a pris la parole pour condamnerbrutalement Trumppour ses actions. Il a déclaré que le 6 janvier 2021, "des citoyens américains ont attaqué leur propre gouvernement. Ils ont eu recours au terrorisme pour tenter de mettre un terme à un projet démocratique spécifique qu'ils n'appréciaient pas". Il a ensuite précisé que Trump était à blâmer : "Ils ont fait cela parce que l'homme le plus puissant de la planète leur a fait avaler des mensonges éhontés - parce qu'il était furieux d'avoir perdu une élection."

M. McConnell a ajouté : "Même après qu'il ait été clair pour tout observateur raisonnable que le vice-président (Mike) Pence était en danger, alors même que la foule portant des bannières de Trump battait les policiers et brisait les périmètres, le président a envoyé un nouveau tweet attaquant son vice-président".

Le chef de file du GOP au Sénat a ensuite critiqué la réaction de M. Trump lors de l'attaque, affirmant qu'"une foule attaquait le Capitole en son nom" et que d'anciens collaborateurs et alliés l'avaient supplié de mettre publiquement fin à l'attaque. "Mais le président n'a pas agi rapidement, a déclaré M. McConnell. "Au lieu de cela, selon les rapports publics, il a regardé la télévision avec plaisir pendant que le chaos se déroulait. Il a continué à faire pression pour renverser l'élection".

Cependant, malgré ces mots forts, M. McConnell a voté l'acquittement parce que M. Trump n'était déjà plus en fonction au moment du procès et que, selon le sénateur, "nous n'avons pas le pouvoir de condamner et de disqualifier un ancien titulaire de fonction qui est maintenant un simple citoyen". Si le Sénat avait condamné M. Trump, il aurait pu lui interdire de se présenter à nouveau à des élections fédérales.

Indépendamment de la question de savoir si M. McConnell avait raison d'un point de vue constitutionnel, les tribunaux ont désormais le pouvoir de "disqualifier un ancien titulaire de fonction qui est maintenant un simple citoyen". C'est exactement ce qu'a fait la Cour suprême du Colorado dans sa décision(4-3). Comme l'a souligné la Cour, l'objectif de M. Trump avec cette insurrection, qu'il a lui-même conçue et mise en œuvre, était d'empêcher le Congrès de certifier l'élection présidentielle de 2020 et d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Et comme McConnell, qui a souligné que Trump n'a pas agi rapidement pour mettre fin à l'insurrection, la Cour suprême du Colorado a noté que Trump "a continué à la soutenir" avec son tweet ce jour-là visant Pence.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Personne ne sait avec certitude quelle sera la décision de la Cour suprême des États-Unis dans cette affaire. En fait, la question de savoir si M. Trump fera officiellement appel de la décision du Colorado, comme il s'est engagé à le faire, est absente de la plupart des discussions.

Mais comme je l'ai expliqué jeudi lors de mon émission de radio sur SiriusXM avec Mario Nicolais - l'un des avocats qui a gagné le procès visant à disqualifier Trump du scrutin dans le Colorado -, Trump doit être conscient du risque que la Cour suprême des États-Unis se prononce contre lui. Dans ce cas, M. Trump ne pourrait plus jamais exercer de fonctions officielles, alors qu'il ne serait exclu du scrutin qu'au Colorado - un État qu'il a perdu face à Joe Biden avec plus de 13 points d'avance en 2020 - si la décision est maintenue.

Si M. Trump fait appel et que la Cour suprême des États-Unis se saisit de l'affaire, elle aura l'occasion de faire respecter la Constitution américaine en interdisant à M. Trump d'exercer toute fonction pour son rôle dans l'insurrection du 6 janvier, en violation de la section 3 du 14e amendement. En réparant ces torts passés, ils ressembleraient beaucoup à Ebenezer Scrooge le matin de Noël.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com