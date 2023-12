Nicole Hemmer

Opinion : La Cour suprême pourrait avoir le sort de la démocratie américaine entre ses mains

Abstraction faite des spéculations sur la manière dont la Haute Cour est susceptible de statuer sur ces affaires, l'institution s'est montrée, au cours des dernières décennies, un allié des efforts visant à réduire la gouvernance démocratique aux États-Unis. On peut citer Bush v. Gore, qui a décidé de l'élection présidentielle de 2000, Shelby County v. Holder, qui a démantelé une grande partie de la loi sur le droit de vote, ou Citizens United, qui a ouvert la voie à des dépenses électorales non réglementées de la part des entreprises. Ces dernières années, ces tendances n'ont fait que s'accélérer.

Il est important de garder à l'esprit à quel point cette trajectoire remonte, en particulier en raison d'un certain type de souhaits libéraux qui ont été populaires dans les cercles anti-Trump depuis 2017. Dès les premiers jours de l'administration du président Donald Trump, les Américains inquiets de la menace qu'il fait peser sur la démocratie se sont apaisés avec une certaine version de "les tribunaux nous sauveront".

Depuis les injonctions qui ont stoppé la première interdiction de voyager contre les personnes originaires de pays à majorité musulmane jusqu'aux sondages montrant qu'une condamnation dans l'un de ses quatre procès coûterait la réélection de Trump, de nombreux Américains se sont accrochés à la croyance que la loi fonctionnerait là où les normes ont échoué. Les hommes politiques peuvent mentir sur le terrain sans conséquences, mais sous serment, ils sont passibles de la peine de parjure.

Les normes ont peut-être disparu, mais la loi reste ferme, avec des règles fixes et un engagement d'impartialité. Et même si de nombreux auteurs ont mis engarde contre le fait que les tribunaux pourraient ne pas être le bastion magique contre l'illibéralisme, à l'approche de l'élection de 2024, les procès imminents de Trump ont entretenu l'idée que le système judiciaire est le deus ex machina qui sauvera la démocratie.

Il y a certainement des preuves à l'appui de certains de ces espoirs. Les juges et les jurys se sont moqués des procès électoraux de l'équipe Trump. Au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés entre l'insurrection du 6 janvier et octobre 2023, près de 600 personnes inculpées pour l'attaque du Capitole ont plaidé coupable, et plus d'une centaine d'autres ont été reconnues coupables lors d'un procès. Les poursuites pour conspiration séditieuse ont démontré que le terrorisme intérieur pouvait être poursuivi avec succès comme étant plus qu'une série d'attaques de loups solitaires, mais plutôt comme un mouvement plus large qui pouvait être démantelé et désamorcé.

Dans le même temps, le fait que la Cour suprême se soit saisie de ces affaires particulières à ce moment précis de l'histoire politique des États-Unis rappelle brutalement ce que la plus haute juridiction du pays a fait - et n'a pas fait - depuis le début du XXIe siècle en matière d'élections et de fonctionnement de la démocratie. Ces affaires ne concernent pas seulement l'avortement et le 6 janvier ; le fait que cette instance, avec sa supermajorité conservatrice actuelle, entende ces arguments met sur la table la question du fonctionnement du gouvernement : comment il protège les fonctions de la démocratie et garantit les droits fondamentaux. Et malgré tous les espoirs que la loi puisse réussir là où les normes ont échoué, il n'y a aucune garantie que les tribunaux nous sauveront. Selon toute vraisemblance, il nous sera plus difficile de nous sauver nous-mêmes.

Les enjeux de ces affaires peuvent sembler sans rapport. Après tout, les efforts déployés pour arrêter le décompte électoral et potentiellement renverser l'élection n'ont pas grand-chose à voir avec l'approbation par la FDA de la pilule abortive mifépristone. Mais ces deux affaires nous rappellent que l'avenir de la démocratie libérale reste précaire et que les tribunaux, loin d'être les gardiens de la gouvernance démocratique, ont été à l'avant-garde du projet visant à faire progresser l'illibéralisme aux États-Unis.

Prenons l'exemple de Fischer, l'affaire du 6 janvier, qui demande à la Cour suprême de rejeter les condamnations fondées sur l'obstruction des procédures officielles, qui a été un chef d'accusation clé dans les centaines de poursuites liées à l'attaque du Capitole. M. Trump lui-même risque d'être poursuivi en vertu de cette loi dans le cadre de l'un de ses prochains procès.

Ces poursuites ont été une composante essentielle de la réponse du gouvernement à l'insurrection - et une composante vitale - au point qu'une large majorité de responsables républicains refusent de dénoncer, d'enquêter ou même de reconnaître la violence de l'assaut contre le Congrès. Le large recours à cette loi, qui n'est souvent qu'un des nombreux chefs d'accusation retenus contre les accusés du 6 janvier, a non seulement eu des conséquences pour la participation à l'attaque, mais a également prouvé que les poursuites à grande échelle contre le terrorisme intérieur pouvaient aboutir devant les tribunaux, une approche que les procureurs avaient évitée pendant des décennies après l'échec des affaires de conspiration séditieuse dans les années 1970 et 1980. Si la Cour annule ces poursuites sur la base d'une interprétation inhabituellement étroite et tendancieuse de la loi, elle portera un coup non seulement aux affaires du 6 janvier, mais aussi à la volonté des procureurs de tenter ce type de poursuites pour conspiration à grande échelle.

L'affaire de la mifépristone constitue également une menace réelle pour les droits fondamentaux aux États-Unis. La logique de la décision Dobbs, renforcée à la fois par l'opinion majoritaire et par les législateurs républicains, était que Dobbs n'interdisait pas l'avortement, mais renvoyait la décision sur la légalité de l'avortement aux États, et donc au peuple. Cette prémisse, présentée comme un effort pour étendre la prise de décision démocratique, s'est avérée ridiculement fausse au cours de l'année et demie qui s'est écoulée depuis que l'arrêt Dobbs a été rendu. Une décision qui mettrait effectivement fin à l'avortement médicamenteux pendant une longue période aiderait presque certainement les démocrates lors des élections de 2024, mais elle mettrait en danger la vie et la santé de centaines de milliers d'Américaines enceintes.

Chaque fois que l'accès à l'avortement figure sur le bulletin de vote, les électeurs se rendent en masse pour protéger l'accès aux soins de santé reproductive. Cela a conduit les législateurs républicains à rechercher tous les mécanismes possibles pour passer outre ou contrecarrer la volonté des personnes qu'ils représentent, qu'il s'agisse d'annuler les élections qui protègent le droit à l'avortement, d'interdire d'autres initiatives électorales ou de rendre plus difficile la modification des constitutions des États. Rick Santorum, ancien sénateur républicain, a résumé la position antidémocratique du parti après qu'un référendum dans l'Ohio a inscrit le droit à l'avortement dans la constitution de l'État : "Dieu merci, la plupart des États de ce pays ne permettent pas de tout inscrire sur les bulletins de vote, car les démocraties pures ne permettent pas de diriger un pays.

Sur ce point, il a partiellement raison. Les droits fondamentaux ne devraient pas figurer sur le bulletin de vote ; ils devraient être protégés par la Constitution et les tribunaux. La seule raison pour laquelle ils figurent sur le bulletin de vote est que la Cour a retiré sa protection à ces droits fondamentaux. Ce faisant, elle a créé un espace permettant aux tribunaux inférieurs d'abréger de la même manière les droits fondamentaux à l'autonomie corporelle. C'est ce qui s'est passé au Texas, où Kate Cox, une femme enceinte portant un fœtus présentant des anomalies mortelles, s'est vu refuser l'accès à un avortement qui aurait pu préserver sa capacité à avoir des enfants à l'avenir. Le procureur général de l'État a rapidement informé les hôpitaux de l'État que s'ils fournissaient à Cox la procédure nécessaire, ils s'exposeraient à des poursuites. Voilà pour le rôle des tribunaux en tant que rempart de la démocratie.

Les tribunaux ont joué un rôle clé en matière de responsabilité au cours des années qui ont suivi l'élection de M. Trump. Mais ils sont également en première ligne de la transition vers l'illibéralisme aux États-Unis - ce que nous ne pouvons pas perdre de vue à l'aube de 2024. La Cour suprême n'est pas la seule à s'en prendre au droit de vote et à l'autonomie en matière de procréation. Tout un réseau d'avocats, de procureurs généraux et de juges s'emploie à faciliter l'abandon de la gouvernance démocratique aux États-Unis. Et si les tribunaux peuvent remporter quelques victoires dans les mois à venir, il est important de se rappeler que non seulement les institutions ne sauveront pas la démocratie, mais que dans de nombreux cas, elles travaillent activement contre elle.

