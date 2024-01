Opinion : La collision sur la piste d'atterrissage de Tokyo est une catastrophe qui aurait pu devenir une tragédie bien plus importante

Note de l'éditeur : Les Abend était commandant de bord sur Boeing 777 chez American Airlines, où il a pris sa retraite après 34 ans de service. Il est analyste aéronautique sur CNN et collaborateur principal du magazine Flying. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir d'autres opinions sur CNN.

Les Abend

Les 379 personnes à bord du vol JAL 516 de mardi ont été évacuées en toute sécurité. Malheureusement, cinq membres d'équipage à bord du De Havilland Canada DHC-8 des garde-côtes ont péri. Le commandant de bord de l'avion était dans un état critique, selon la chaîne publique NHK.

D'un point de vue positif, il convient de féliciter le personnel de cabine et de cockpit à bord de l'avion de la JAL. Les hôtesses de l'air et les stewards doivent se préparer à une éventuelle évacuation à chaque décollage et à chaque atterrissage, ce qui fait partie de leur formation. Ils doivent sauter de leur siège et déterminer immédiatement les sorties sûres pour les passagers. C'est la raison pour laquelle les agents de bord souhaitent que les passagers n'utilisent pas leur téléphone ou leur ordinateur au décollage et à l'atterrissage, afin qu'ils soient conscients de la situation dans le cas improbable où de telles circonstances se produiraient.

Un incendie peut rendre inutilisable une porte ou une fenêtre de secours. Il est évident que les hôtesses de l'air et stewards ont choisi les bonnes sorties pour évacuer l'A-350 puisque tout le monde a survécu. Et il semblerait que les pilotes aient fait de leur mieux pour accomplir leur check-list d'évacuation, qui comprend la coupure du carburant des moteurs.

Comment cet accident a-t-il pu se produire ? Nous ne le saurons pas avec certitude tant qu'une enquête n'aura pas été menée à bien. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que de spéculations, cet accident me rappelle une situation similaire survenue en 1991 à l'aéroport international de Los Angeles. Un Boeing 737-300 de la compagnie USAir était entré en collision sur la piste avec un avion de banlieue de SkyWest, un Swearingen Metroliner turbopropulsé, tuant plus de 30 personnes.

La journée a été chargée à l'aéroport de Los Angeles. Les mouvements de surface des avions sur les pistes et les voies de circulation se sont compliqués au point que le contrôleur aérien a perdu devue le fait que le Metroliner était toujours en position sur la piste en prévision de son décollage. Pendant ce temps, le contrôleur avait autorisé le B-737 à atterrir sur la même piste.

Alors qu'il atterrissait dans l'obscurité, l'équipage de l'USAir ne pouvait distinguer la silhouette ou les feux de navigation du petit avion de SkyWest qui était en position à l'intersection de la piste. Le B-737 est entré en collision avec le Metroliner presque immédiatement après le toucher des roues.

Cet accident a été le catalyseur d'une série de changements procéduraux et technologiques. Un exemple de changement a été l'interdiction faite aux contrôleurs de faire rouler un avion sur une piste en vue d'un décollage de nuit ou par faible visibilité.

Bien que l'accident de Los Angeles se soit produit aux États-Unis, la plupart des pays du monde de l'aviation en ont pris note. Les pilotes sont devenus hypersensibles au fait de rester plus d'une minute sur une piste en service en attendant l'autorisation de décoller. Et les contrôleurs sont devenus hypersensibles aux procédures qui consistent à autoriser un avion à atterrir alors qu'un autre avion se trouve sur la même piste en attente de décollage.

L'aéroport de Haneda est l'un des plus fréquentés au monde, avec des échanges radio incessants, et il est possible que le message d'un contrôleur ait été mal compris et que l'un des avions se soit retrouvé au mauvais endroit. Normalement, le pilote lit l'autorisation et en accuse réception, mais en cas de transmission intense, il n'a pas toujours la possibilité de donner immédiatement son avis. Il arrive qu'une transmission soit bloquée par un autre avion à un moment critique, d'où l'importance pour les pilotes et les contrôleurs d'être conscients de la situation. Il ne peut y avoir qu'une seule transmission à la fois.

Un autre scénario est que les pilotes de l'Airbus A-350 se sont alignés sur la mauvaise piste parallèle. Cette hypothèse me semble moins probable car au moins un pilote dans le cockpit aurait dû s'apercevoir de l'erreur, même si le contrôleur aérien l'aurait remarquée.

En outre, les procédures au Japon sont pratiquement les mêmes qu'aux États-Unis ; les contrôleurs aériens sont très compétents et disciplinés. De toutes les destinations internationales vers lesquelles j'ai volé, le Japon a été l'une des plus sûres.

Il ne fait aucun doute que l'enquête sur l'accident de l'aéroport de Haneda révélera les erreurs qui ont conduit à la collision. Il est certain que de nombreux facteurs seront impliqués. Parmi ces facteurs, il y aura un élément humain. Nous devons laisser aux enquêteurs le temps de déterminer la ou les causes probables de l'accident, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir.

Vous vous rendez à Tokyo ? N'hésitez pas à monter à bord de l'avion. Je le ferais.

Source: edition.cnn.com